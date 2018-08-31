Батя – навечно в истории!

Сегодня в ресторане "Сепар" в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР прогремел взрыв. В результате глава Донецкой Республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову и скончался.

Мне не довелось знать Александра Захарченко лично. Но все эти годы я следил за его действиями, я видел республику, которую ему довелось возглавить в очень трудный момент, изнутри. И я могу делать выводы.

С того момента как 7 августа 2014-го Захарченко сменил Бородая на должности тогда ещё премьер-министра ДНР, его подвергали критике, как враги республики, так и её сторонники. Его обвиняли в "сливе", в подписании "предательских минских соглашений". Над ним насмехались, когда он обещал освободить Славянск, Краматорск и Мариуполь, дойти до Киева и даже до Лондона.

Ему вменяли в вину то, что ополчение даже не может отодвинуть карателей от Донецка, чтобы защитить тысячи мирных жителей от обстрелов. Ведь он был главой, а следовательно, нёс ответственность за всё.

Однако всем, кто поливал тогда грязью Захарченко, хочется напомнить о том, в какое время он встал у руля молодой, охваченной войной республики — когда украинские войска и боевики нацбатов прошлись катком и оккупировали большую части республики, сломив сопротивление героических защитников Славянка, державших почти три месяца оборону против значительно превосходящих сил противника, окружили Донецк, практически отрезали республики друг от друга и от границы с Россией.

Именно в это сложнейшее время Захарченко встал во главе республики. Это при нём была ликвидирована угроза разгрома, при нём состоялся Иловайский котёл, который стал переломным моментом в войне, при нём ополчение вышло на подступы к Мариуполю.

Да, Мариуполь, Славянск и Краматорск не были освобождены, многократные обещания Захарченко, которые он просто не мог не раздавать для поднятия боевого духа, не выполнены до сих пор. Да, подписанные им минские соглашения изначально мало кого в республике устраивали, да и те с годами показали свою утопичность.

Но был ли у него выбор? Да, был. Просто уйти. Помните, он хотел это сделать перед подписанием "Минска"? Не хотел подписывать то, что перечёркивало идеалы, ради которых поднялся народ Донбасса. Но тогда их подписал бы кто-то другой. И он остался. А мог уйти. Как мог и вовсе с началом "русской весны" уехать в Россию или на Украину — куда угодно, подальше от войны.

Но он окунулся в неё с головой. Захарченко часто сравнивают с Плотницким, вечно одетым в строгий костюм. Но Захарченко, в отличие от него, как и подобает главе воюющего государства, носил форму. И участвовал во многих операциях. Был неоднократно ранен. Он никогда не прятался за чужие спины и справедливо носил позывной Батя.

Но помимо военных заслуг нельзя не вспомнить и гражданские. Ведь ему досталась республика с разрушенной войной инфраструктурой, к тому же и без того находящаяся под постоянными обстрелами, с остановившимися предприятиями, миллионами людей, оставшимися без возможностей для элементарного выживания.

Вернее, не было никакой республики. Флаг, гимн, герб были, а республики не было. При Захарченко с нуля создавались многие государственные органы, была выстроена финансовая система.

Стоит ли напоминать, что до Захарченко в республике фактически царила анархия, не было единого командования, разрозненные подразделения ополчения напоминали скорее партизанские отряды, непонятно, кто кому подчинялся, процветали мародёрство, "отжимы", похищения людей. Ощущалась острейшая нехватка как людей, так и вооружения, провизии, ГСМ.

Уже под руководством Захарченко республика стала полноценным, пусть и непризнанным государством. У неё появилась полноценная армия со строгим подчинением, имеющая на вооружении оружие производства республики, в ней появились чётко структурированные подразделения, имеющие серьёзный боевой опыт. Была создана полноценная вертикаль власти, заработали госучреждения, сотрудники которых разбежались перед войной, открылись магазины, кафе, культурно-развлекательные заведения, люди смогли спокойно вдохнуть.

При Захарченко началась борьба с мародёрами, спекулянтами, коррупцией, преступностью. Удалось нормализовать цены и наполнить полки всем необходимым. Был налажен хороший не только политический, но и экономический диалог с Россией и другими странами, несмотря на отсутствие признания с их стороны. При Захарченко состоялось признание Россией паспортов ДНР, что многие называют шагом к признанию самой республики.

Начали бороться с безработицей, симулировать развитие бизнеса, открывать по новой закрытые предприятия. Венцом стало введение госуправления на ряде украинских предприятий в ответ на "блокаду" со стороны Киева, что позволило сократить свою зависимость от Украины, начать продавать главное богатство республики — уголь другим покупателям, бороться с безработицей, начать платить людям нормальные зарплаты, на которые худо-бедно можно было выживать и кормить семьи.

Фактически контуры государственности были созданы при Захарченко. Да, это не то, чего многие ждали, ведь большинство дончан не хотели никакой своей республики, а мечтали присоединиться к России. Но это было уже что-то. Да, вынужденная мера, как и минские соглашения и многое другое, за что Захарченко нёс персональную ответственность. И он её не боялся.

Он вообще ничего не боялся! Ни в бою, ни в труде. А как он на костылях выходил к жителям Донецка, когда те требовали отбросить ВСУ от города, как он ругался с украинским генералом, доказывая тому, что это его земля и он с неё не сойдёт ни на сантиметр! Он и не сходил — ни когда существовала опасность для жизни, ни когда приходилось идти на болезненные компромиссы, переступая через себя.

Может, не всё получалось, может, не всё было легко, ну а как вы представляете себе жизнь в непризнанном государстве, против которого осуществляется военная агрессия и экономическая блокада, когда старые институты власти уже не работают, а новую приходится создавать с нуля?

Убийство Захарченко оставляет много вопросов: кто и каким образом смог осуществить подобное? Будет ли "ответка"? Как это отразится на минском процессе? Что будет с выборами главы ДНР? На все эти вопросы придётся отвечать новому лидеру.

Как знать, возможно, он тоже войдёт в историю своими поступками. Александр Захарченко уже точно вошёл.