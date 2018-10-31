Как Россия и Молдавия восстанавливают отношения

Политолог, руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов — о переговорах российского лидера Владимира Путина и президента Молдавии.

В среду состоялись переговоры президента Молдавии Игоря Додона и российского лидера Владимира Путина.

Встречу глав государств можно охарактеризовать как позитивную. Додон изначально был настроен на результат. "Итогов визита с надеждой ждут в Молдавии и за её пределами", — говорил он накануне.

В итоге в ходе состоявшихся переговоров достигнуто главное — была подтверждена решимость укреплять отношения между странами, несмотря на все препятствия, чинимые молдавскими парламентом и правительством, которые пытаются навязать президенту свою политику — антироссийскую.

— Между нашими странами традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить, — заявил Додон, подчеркнув, что его страна заинтересована в более тесной интеграции с Россией.

Можно уже говорить о том, что это не пустые слова и не просто обтекаемая формулировка.

Российский президент рассказал о том, что он ожидает роста поставок молдавского вина в Россию. По его словам, объём поставок пока невысок, но возможности роста есть и его динамика уже наблюдается.

Речь, разумеется, идёт не только о вине, но и о всём сельскохозяйственном секторе Молдавии в целом, для которого российский рынок с самого первого дня независимости был и остаётся приоритетным (по словам Додона, по некоторым товарным позициям российский рынок составляет 80–90% всего экспорта Молдавии). Это аграрная страна, и без российского рынка ей просто не выжить, это должны понимать и понимают все её политики. Разве что кроме нынешних властей, которые упорно пытаются протащить страну в ЕС и НАТО, как будто не понимают, что там их продукцию никто не ждёт. При этом попытки "евроинтегрироваться" неизбежно приводят к конфликту с Россией и, как следствие, бьют по молдавским производителям, теряющим российского покупателя.

Молдавская сельхозпродукция, в том числе вина, уже не раз становилась жертвой напряжённости между нашими странами. Особенно эта напряжённость выросла после прихода к власти в 2009 году прозападных и антироссийских сил и заключения ими Договора об ассоциации с ЕС.

Это оказалось серьёзнейшей проблемой, однако молдавские власти явно не спешили её решать, видимо, осознавая, что они временщики и их задача — просто сдать страну Западу. Надежда на решение проблемы и улучшение отношений Молдавии и России появилась после победы в декабре 2016-го на президентских выборах лидера Партии социалистов, выступавшей за восстановление отношений с Россией, — Игоря Додона.

Победа Додона позволила возобновить диалог на высшем уровне, способствовала началу поиска компромиссов по целому ряду болезненных вопросов.

Сегодняшние переговоры могут стать отправной точкой восстановления разрушенных связей. И речь, повторю, не только о вине, а о целом спектре торгово-экономических отношений. Как заявил президент России, продолжается тенденция роста товарооборота между нашими странами.

По его словам, "за последнее время ситуация меняется, открыто значительное количество предприятий винодельческой, плодоовощной продукции, сельхозсырья для поставок на российский рынок". "В прошлом году увеличение импорта из Молдавии в Россию превысило 40%, и эта тенденция продолжается, в этом году за первое полугодие плюс ещё 14%".

— В общем и целом, в этой сфере наши отношения развиваются поступательно, — так ситуацию охарактеризовал российский лидер, выразив надежду, что "эта работа будет продолжена в ближайшем будущем". По словам Путина, в Москве придают особое значение развитию российско-молдавских отношений, считая Молдавию одним из приоритетных партнёров на пространстве СНГ.

Не менее оптимистично настроен и его молдавский коллега. По его словам, "удалось поменять тенденции, которые были в 2012–2013 годах".

Укрепляются отношения и в гуманитарной сфере. Сегодня же состоялась встреча Додона с главой РПЦ патриархом Кириллом, в ходе которой стороны подтвердили неизменность приверженности молдавского православия Московскому патриархату.

— У нас общие духовные ценности и общая православная церковь. Молдавская церковь является составной частью РПЦ. Такого же мнения придерживается подавляющее большинство православных верующих Молдавии, — заверил Додон.

Стоит отметить, что это немаловажный фактор, особенно на фоне событий на Украине, где русофобские власти пытаются спровоцировать церковный раскол. Мы знаем, что опасность этого существует и в Молдавии, где Румынская церковь давно, хоть и не столь навязчиво, пытается прибрать к себе симпатии верующих.

В целом визит внушает оптимизм, даже несмотря на то что нынешние молдавские власти стараются по максимуму урезать Додону полномочия и нивелировать все его попытки восстановить отношения с нашей страной. Тем более что в феврале будущего года в Молдавии состоятся парламентские выборы.

Будем надеяться, что возвратом на российские прилавки молдавских вин история успеха не ограничится.