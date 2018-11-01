Российские санкции ударят по Майдану и украинской экономике

Журналист Андрей Бабицкий — об ответных ограничительных мерах в отношении Украины.

Мне уже приходилось писать на тему санкций. Указ о вводе их в действие был подписан президентом, но сами ограничительные меры и список лиц и компаний, в отношении которых будут предприняты санкционные меры, было поручено разработать правительству. Я предположил, что главным критерием отбора конкретных политиков и чиновников станет их причастность к госперевороту в 2014 году, приходу к власти националистических сил, кампании по дискриминации русскоязычной общины Украины, принятии нацистских законов об образовании и языке, войне в Донбассе, формированию праворадикальной политической повестки в стране. Тогда же, исходя из неоднократных заявлений Владимира Путина о том, что русские и украинцы — это один народ, я сделал вывод, что простых украинцев, приезжающих в Россию на заработки, санкционная политика никак не коснётся.

Всё ровно так и произошло. Санкции, утверждённые сегодня, наложены на условный Майдан, на весь украинский политикум, ответственный за тот националистический курс, которым Украина, всё больше теряя берега, прёт напролом уже более четырёх лет. В список вошли имена украинских депутатов, министров, которые у нас известны прежде всего своей постоянно и в высшей степени темпераментно демонстрируемой ненавистью к России, русским людям и культуре. Среди них, чтобы было понятно, о каком круге идёт речь, сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, спикер Рады Андрей Парубий, глава МВД Украины Арсен Аваков, генпрокурор Украины Юрий Луценко, экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

— Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Нанесут ли санкции серьёзный ущерб означенным лицам? Полагаю, что нет, поскольку от своих российских активов, если они у них и были, украинские политики и чиновники должны были избавиться давно, понимая, что рано или поздно в ответ на их разнузданные антироссийские демарши им тем или иным способом перекроют кислород. Кроме того, их должен был серьёзно впечатлить и опыт Петра Порошенко, чья липецкая фабрика "Рошен" сначала прекратила работу, а потом зависла мёртвым грузом в портфеле активов президента-олигарха. Ни запустить производство, ни продать её он сегодня не в состоянии.

В случае санкций в отношении конкретных лиц речь идёт скорее о чисто символической процедуре — формировании своего рода чумного списка, в котором фигурируют имена людей, составляющих костяк нацистской камарильи, ответственной за украинскую катастрофу во всех её многообразных проявлениях. Какой в этом смысл? Очень простой. Когда "Правый сектор" вносили в список экстремистских организаций, тоже было не совсем ясно, как это решение может навредить ультрарадикальной националистической группировке. Последствия можно разделить на две части. С одной стороны, Россия включала режим огораживания, ставя чёрную метку на идеологию украинских нацистов. То есть это ещё один заградительный барьер на пути распространения в нашей стране любых разновидностей нацизма. С другой стороны, ни самому Дмитрию Ярошу, который в 2014 году являлся главой организации, ни его подельникам нечего делать в России — это совершенно ясно. В случае если бы они изъявили желание нанести нам визит, то дело бы завершилось уголовным преследованием. Так что любой запретительный список — это плюс ко всему вполне оправданная мера безопасности. Держать двери своего дома открытыми для подлецов, бандитов, лихоимцев и всякой бандеровской нечисти как-то совсем уж неразумно. Теперь же появился новый список, который уже самим фактом своего существования будет напоминать мерзавцам о том, кем они являются на самом деле.

Я понимаю, что попавшие под санкции украинцы будут на публике козырять тем, что попали в "немилость". Дескать, то, что Москва обратила на них внимание, свидетельствует об эффективности их борьбы с "оккупантом". Это, ребята, сколько угодно — гордитесь, меряйтесь чреслами, кто из вас нанёс наибольший ущерб "агрессору". Ваша политическая клоунада давно уже не вызывает ни интереса, ни даже желания кого-то призвать к ответу, поскольку призывать фактически некого. Вменяемых людей в вашем политикуме не осталось, ну или почти не осталось. Россия, наконец, ставит выгородку, чтобы случайно не выпачкаться в той специфической субстанции, источником которой уже более 4 лет является политический класс Украины.

Санкции в отношении компаний — это куда более серьёзный шаг. Он нацелен на то, чтобы существенно ограничить количество деловых контактов, снизить товарооборот между нашими странами, который в последние два года почему-то уверенно рос. Эта мера наносит прямой удар украинской экономике, которая и без того давно уже напоминает онкобольного в терминальной стадии. Пока сложно оценить, какими убытками для Украины обернутся санкции, но есть представление о том, что они, вероятнее всего, окажутся очень серьёзными. Это очень понятное и логичное решение. Четыре с лишним года Украина ведёт войну в Донбассе. Погибло уже больше 10 тысяч человек только по официальным данным. А между тем средства, которые идут на продолжение боевых действий, — это в том числе и доходы, извлекаемые украинским бизнесом из деловых и торговых отношений с Россией.

Поскольку российское руководство поддерживает народные республики и борьбу жителей Донбасса за свои жизненные интересы, меры, направленные на то, чтобы российские деньги не подпирали украинскую экономику и не участвовали в войне на стороне Киева, выглядят закономерными и в высшей степени оправданными. Состояние, в котором сегодня пребывает фабрика "Рошен" в Липецке, может в результате оказаться самым выразительным памятником на могиле "майданной экономики".