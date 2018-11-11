"Психологическое айкидо". Как грамотно осадить агрессора в транспорте

Психолог Анетта Орлова — о том, как дать достойный отпор, не ввязываясь в конфликтную ситуацию.

Транспорт сегодня — значительная часть нашей жизни, особенно в мегаполисах. Если посчитать, сколько времени мы проводим в нём ежедневно, то становится понятно, насколько большую часть жизни он занимает.

По тому как пассажир или водитель движется по своему маршруту, становится понятно, относится ли он с уважением к другим людям, способен ли разделить сидячее место или место на светофоре. По тому как человек заходит в вагон метро или в автобус и выходит из него, видно, миролюбивый это человек или настроенный на конфронтацию. Агрессоров в транспорте достаточно: тесно и душно, шумовое воздействие, замкнутое пространство — всё это дополнительные конфликтогены, то есть факторы, повышающие напряжение. Давайте попробуем разобраться, какие стратегии и тактики будут эффективны в разных ситуациях.

Антисоциалы

Есть люди с негативной установкой ко всему обществу в целом.

В таких людях много противоречий, они быстро впадают в раздражение, их негативные эмоции очень интенсивны. Они не успевают с ними справляться и быстро переходят к грубым высказываниям. Могут переходить на личности, приказывать, обвинять или угрожать.

У них вполне себе уравновешенная нервная система, отсутствуют моральные принципы, уровень эгоизма и стремление доказывать своё превосходство настолько развиты, что такой человек реально считает: вокруг все должны делать только то, что он хочет. Они способны проявлять инструментальную агрессию, например, с целью какой-то выгоды. Вступать с ними в конфронтацию нежелательно, конфликт для них — естественная среда. Нанести вред человеку — для таких людей норма.

Лучше всего при встрече с ними постараться сконцентрироваться на своём внутреннем пространстве.

Для этого можно начать фокусироваться на спокойном дыхании. Эффективное упражнение, чтобы успокоиться, — это дыхание на счёт по схеме 4–4–6–4 (вдыхаем и считаем: "Один, два, три, четыре". Задерживаем дыхание и опять считаем: "Один, два, три, четыре", выдыхаем и одновременно считаем: "Один, два, три, четыре, пять, шесть", задержка на выдохе. Не дышим и считаем: "Один, два, три, четыре"). Это дыхание будет способствовать спокойствию, снижению тревоги, плюс переведёт фокус на ваше внутреннее состояние, вы, скорее всего, для потенциальных агрессоров станете невидимым. Если есть возможность удалиться, лучше так и поступить. Это дыхание можно продолжить, и очень быстро пройдёт стресс.

Эмоциональные вампиры

Есть люди, для которых транспорт становится местом, где они могут вымещать своё напряжение, утверждаться, причём за счёт других. Например, у человека нет ничего: ни работы, ни семьи, ни настроения, одни только химические или нехимические зависимости, вот он и ненавидит всё, что его окружает. Такой человек запросто может стать грозой троллейбуса и электрички. Он заходит туда, и все его фильтры восприятия работают, чтобы найти, за что зацепиться, чтобы начать возмущаться, а то и открыто грубить. Для него это буквально психологическая зарядка, ведь таким способом он хотя бы в такой форме общается с другими людьми, скидывая напряжение вовне.

А может быть и другая причина такого вампиризма. У человека есть и работа, и дом, и круг общения, но он привык заискивать перед теми, от кого он зависит, а, заходя в транспорт, начинает отрываться. Для такого человека вступить в словесную перепалку в транспорте — реальная возможность сбросить напряжение. Он очень хочет выразить ту агрессию, которую испытывает к другим людям, но не может проявить. Это так называемый принцип смещения агрессии. У такого человека бессознательная задача унизить и оскорбить, и здесь мы сами делаем выбор — включаться или игнорировать такого персонажа. Если вы посмотрите на таких людей, они после конфликта как будто бы становятся активнее, динамичнее, у них прямо жизненный тонус повышается, а вот жертва такого вампира чувствует себя очень уставшей и вымотанной.

Возможные фразы, которыми вы отвечаете, а дальше игнорируете.

"У вас сегодня плохой день, понимаю..."

"Вы реально считаете, что здесь уместно решать свои проблемы?"

"Мы ваши эмоции все видели, есть ли у вас что-то по существу?"

Психологическое айкидо

К такому типу очень эффективно применить психологическое айкидо по М. Литваку.

— Ну что тут расселась?

— Расселась.

— Совсем стыд потеряли?

— Потеряли.

— Ужас.

— Ужас.

— Откуда такие берутся?

— Берутся.

Постепенно вокруг все будут смеяться. Но эта тактика возможна, если вам не угрожают физически.

Демонстрант-агрессор

Эти люди нарушают границы других косвенно. Они любят громко разговаривать, общаться по телефону в маленькой маршрутке, подробно рассказывать на весь автобус какие-то личные истории. Они отчаянно нуждаются во внимании, это топливо для их самооценки. Они любят сидеть, расставив ноги так, чтобы занять два сиденья, или громко разговаривать над ухом у другого пассажира. Для них самое главное — получить внимание других, а уж с каким знаком — это неважно. Для них что в "Дом-2" идти сниматься, что в метро прокатиться. Демонстративные личности могут громко и нецензурно разговаривать, понимая, что это, скорее всего, привлечёт к ним внимание, причём их не будет смущать присутствие взрослых людей или детей. Самое неприятное для таких личностей — это если на них не реагировать. Это их очень задевает.

Можно просто вежливо и спокойно, используя минимальное количество слов, попросить быть чуть потише. И переключить с них своё внимание. Если такой человек сидит, подойти и спокойно попросить его подвинуться, не нависать и не ждать, пока он сам поймёт, он не поймёт.

"Могу я вас попросить говорить тише, у меня очень болит голова. Буду благодарна".

Взрывные, эмоционально нестабильные

Ещё один вид транспортных агрессоров — люди, чья нервная система очень возбудима. Малейший внешний стимул — и они взрываются. Они настолько привыкли постоянно гневаться и возмущаться, что это для них самое привычное переживание. Везде, где присутствует нарушение личных границ, а сами понимаете, что в метро говорить о личных границах не очень приходится, они становятся резкими, грубыми и раздражительными. К сожалению, объектом такого взрыва может стать любой, однако в большей степени такой выбор не случаен. Либо выбирается объект, который не может дать отпор, то есть слабый, либо выбирается тот, кто воспринимается явным соперником.

Если вы видите, что перед вами эмоционально нестабильный человек, который склонен сам себя накручивать, не может управлять своими эмоциями и, скорее всего, его никто нигде не ждёт и ему нечего терять, постарайтесь не включаться в открытый конфликт. Если вы в хорошем настроении, у вас впереди важный день, лучше даже на резкое заявление, обвинение — извиниться, а не доказывать свою правоту просто для того, чтобы по касательной пройти мимо этой ситуации. Если перед вами человек, который физически вам не угрожает, но при этом старается нанести максимально эмоциональный урон, то вы можете вполне дать ему спокойный отпор.

Возмущённый, недовольный персонаж, буквально раздувающийся от чувства собственной значимости, рассчитывает на то, что своим эмоциональным выпадом лишит вас равновесия. Как только вы начнёте нервничать, злиться, он добьётся своей цели. А вы, наоборот, должны в ответ на его провокации продемонстрировать спокойствие и невозмутимость. Агрессор ждёт, что вы испугаетесь, либо, наоборот, будет включаться в конфликт. Это привычные стратегии, с которыми он отлично справляется, а вот вашей спокойной и уверенной реакции он удивится.

Чтобы сохранить равновесие и спокойно ответить:

Переведите своё внимание на колени и ноги, чтобы почувствовать связь с землёй. Сделайте вдох и на выходе расправьте плечи. Спокойно посмотрите ему в область третьего глаза и чуть медленнее, чем он говорит:

— Вы сейчас это ко мне обращаетесь?

— Вы что-то хотите сказать?

— Извините, это всё, что вы хотели?

— Вы какой реакции от меня ожидаете?

— А я сегодня на такое внимание и не рассчитывал.

Можете пошутить, но не слишком остро.

— Вот видите, как вам не повезло со мной, надеюсь, дальше у вас всё будет более оптимистично.

— Ну зачем нам с вами портить себе здоровье, посмотрите, какой день на улице хороший.

Отведите взгляд и займитесь своим делом. Примените технику дыхания 4–4–6–4 , чтобы восстановить баланс.

Все эти люди в той или иной степени нарушают наши границы и портят настроение. Нам важно научиться экономить свой ресурс. Определять в каждой ситуации, что эффективнее: поставить такого человека на место, отстоять себя или в принципе проигнорировать.