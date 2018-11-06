Предчувствие гражданской войны: промежуточные выборы в США

Журналист Андрей Бабицкий — о проклятии первых промежуточных выборов и контроле республиканцев.

Проходящие сегодня в Америке промежуточные выборы в Конгресс и Сенат называются так не потому, что они неполные, как думают некоторые, и представляют собой нечто вроде подготовительной ступени к полноценному голосованию. Нет, своё название они получили из-за того, что проводятся между выборами президента. Это — масштабная в пределах всей страны процедура по формированию законодательного органа власти США. Состав нижней палаты — Конгресса — обновляется полностью каждые два года. Сенаторы избираются на шестилетний срок, и сейчас разыгрывается только треть сенатских мандатов. Впрочем, это технические детали, которые могут только запутать тех, кому интересно разобраться в происходящем.

Суть дела заключается в том, что республиканцы до выборов удерживали контроль над обеими палатами. Однако должны были его потерять почти со стопроцентной вероятностью. Дело в том, что каждый раз после победы американского президента его партия неизбежно теряла лидирующие позиции в парламенте. Эта традиция настолько укоренена в политической жизни США, что даже получила весьма характерное наименование — "проклятие первых промежуточных выборов". Вырваться из удушающих объятий этой крайне неприятной для каждой действующей администрации закономерности удалось за последние десятилетия только Джорджу Бушу-младшему — в 2002 году. И то исключительно благодаря мобилизационной инерции, которая продолжала удерживать избирателей после терактов в сентябре 2001 г.

Все же остальные президенты, включая и пользовавшихся высокой популярностью, неизбежно отдавали законодательную власть представителям конкурирующей партии. Ещё совсем недавно все прогрессивные американские СМИ, составляющие собой пул жёстких и агрессивных сторонников демпартии, предрекали кардинальную смену политических декораций в Вашингтоне. Дело в том, что по большому счёту президентская власть в США очень сильно ограничена в полномочиях. Парламент способен связать главу государства по рукам и ногам, если ему это для чего-то нужно. Вспомним, как летом прошлого года Конгресс запретил Дональду Трампу единолично отменять санкции, накладываемые на провинившиеся страны ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

И переход обеих палат в руки "синих" (это цвет демпартии) должен был фактически парализовать и без того обездвиженного президента, которому из-за противодействия законодателей не удалось и по сегодняшний день исполнить большинство своих предвыборных обещаний. Более того, в каких-то вопросах (в первую очередь это касается стремления улучшить американо-российские отношения) Трампа вынудили двигаться в направлении, противоположном тому, которое он планировал выбрать. Однако демократы очень серьёзно перегнули палку в своём стремлении уничтожить главу Белого дома и развеять его прах по ветру.

Каждый демократический кандидат ещё летом обещал своим избирателям добиться импичмента президента. Это стало главным пунктом предвыборных программ баллотирующихся членов демпартии. Таким образом выборы из розыгрыша кресел в Конгрессе и Сенате превратились в полноценный референдум о доверии Трампу, что вынудило республиканский электорат стряхнуть с себя сладкое оцепенение, в котором он пребывал после того, как его кандидат получил главную должность в Америке.

В высшей степени непристойной и даже дикой выглядела в глазах значительной части американцев кампания по дискредитации назначенного Трампом на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано. Чтобы сорвать процедуру утверждения его кандидатуры в Сенате, демократы инициировали выдвижение против Кавано обвинения в сексуальных домогательствах. Харрасмент стал за последнее десятилетие в США безотказным инструментом по уничтожению карьер и репутаций. Обычно достаточно просто объявить, что кто-то виновен в этом тягчайшем преступлении, для того чтобы без всякого разбирательства судьба обвинённого пошла под откос. Но в случае с Кавано нелепость претензий настолько зашкаливала, что оказалась неприемлемой даже для уже привыкшего к такого рода скандалам американского общества. Дама, выдвинувшая обвинение, заявила, что инцидент произошёл 35 лет назад. Хорошо, что не 50. В общем, к словам женщины, решившей защищать свою честь и достоинство несколько десятилетий спустя, отнеслись так, как они и заслуживали — как к полной ахинее. Разнузданность нападок, их беспочвенность и очевидная политическая подоплека произвели крайне неприятное впечатление на американскую публику. Даже демократические издания вынуждены были признать, что с этим делом не всё в порядке.

Сам президент очень активно участвует в выборном процессе. Он разъезжает по стране и объясняет на встречах с избирателями, что победа демпартии приведёт к срыву реформ, а его самого вытолкают взашей из Белого дома. Соцопросы показывают, что расслабленный республиканский электорат пришёл в движение и стал относиться к промежуточным выборам очень серьёзно, понимая, что их результаты могут катастрофически изменить политический ландшафт Америки. Социологические данные за воскресенье рисуют следующую картину итогов голосования: республиканцы не только сохранят контроль над Сенатом, но и несколько усилят его. По Конгрессу ситуация не столь очевидная. Демократы выигрывают по количеству мандатов, но незначительно. Они получают 202 места против 195, которые остаются за республиканской партией.

Несмотря на то что речь идёт о разнице всего в несколько мандатов в Палате представителей, ситуация уже едва ли изменится в пользу республиканцев. Но, в любом случае, говорить о победе демпартии нет никаких оснований. Политическая ситуация остаётся фактически неизменной, что гарантированно означает ожесточение межпартийного конфликта, который на периферии уже стал приобретать форму открытых и кровавых столкновений между самыми радикальными сторонниками двух политических сил. Многие эксперты и политологи всё чаще говорят и пишут о перспективе гражданской войны в Америке, угроза которой, кажется, разлита в сегодняшнем американском воздухе.