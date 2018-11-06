Каким должен быть отечественный фастфуд без фофудьи и кокошников?

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что государство должно стимулировать развитие российского фастфуда и чинить препятствия развитию иностранного. В качестве альтернативы бургерам законотворец предлагает обратить внимание на блины, пельмени и блюда кавказской кухни.

Долгое время как-то не находилось повода снова поговорить о фастфуде, потому что ничего принципиально нового на этом рынке не происходило. Строго говоря, появление любой новинки меню или пикировки конкурентов — чаще всего скучные события, касающиеся только участников рынка и никак не резонирующие в обществе. Совсем другое дело — вопрос развития отечественного фастфуда, к этом снаряду подходили многие, но штанга оставалась на месте, а McDonald's продолжает арендовать локацию на Тверской за один рубль в год.

Итак, начнём с азов, их необходимо понимать, чтобы вообще можно было хотя бы попробовать решить задачу, которую предлагает решить господин Милонов. В чём главное преимущество бургера перед пельменями, блинами или ещё какими-то заменителями западных блюд из "российской" кухни? Конечно, скорость его производства. Блин производится около 5–7 минут, тогда как бургер может быть готов уже через 1,5–2 минуты с момента заказа. С пельменями всё ещё хуже — они должны вариться как минимум 10 минут. Наиболее скоростное и популярное отечественное блюдо из муки и мяса — шаверма, на неё у опытного шавермье уйдёт минимум 2-3 минуты.

Все затеи вполне обласканных властью и возможностями патриотов русской кухни по созданию отечественного фастфуда разбивались о суровую реальность. По крайней мере, до сих пор. Сразу же можно вспомнить лишь попытки бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (власти Москвы когда-то сочиняли фастфуд "Русское бистро") и фантазии семьи Михалковых-Кончаловских, которые рассчитывали получить финансирование из государственного бюджета под федеральную фастфуд-сеть. "Русские бистро" умерли так давно, что про них никто и не вспомнит, а проекты Кончаловских-Михалковых энтузиазма у властей не вызвали и финансирования не получили.

Имеются ли в России успешные примеры реализации фастфуд-концепции? Безусловно, да. В первую очередь можно вспомнить "Теремок" и "Крошку-картошку". Но и первые, и вторые значительно уступают конкурентам в скорости обслуживания. Настолько, что "Теремок", стиснув зубы, постепенно меняет формат с фастфуд-кафе на некую отечественную альтернативу крафтовым бургерным. И в самом деле, получить бургер из хорошей говядины, приготовленной на огне, и получить нормальный рецептурный блин с качественной начинкой и стоит примерно одинаково, и по времени ожидания то же на то же. Но и крафтовые бургерные, и "Теремок" по сути своей не фастфуды, в них нет ключевой составляющей — скорости. То же самое касается и "Крошки-картошки" — там будет точно медленнее, чем в KFC или Burger King.

Бургеры в фастфуде популярны в первую очередь именно за счет того, что их изготовление стремительно, а вкусовые характеристики дешёвого быстрого блюда значительно превышают такие же характеристики доширака и холодного бутерброда из домашнего обеда. Всё, на этом — всё. Шедевр бургера как блюда в том, что он может быть одновременно и очень быстро приготовленным, и в достаточной степени вкусным и при этом всём достаточно же дешёвым. Это пересечение сразу трёх векторов наших же с вами требований к пище с учётом темпов современного мегаполиса. В точке пересечения этих требований золотыми буквами сияет слово — McDonald's. Можете предложить за те же деньги быстрее, вкуснее, лучше — флаг вам в руки!

Кто-то может сказать — что же теперь, раз иностранцы нас уже опередили, сидеть сложа руки и ничего не делать?

Вовсе нет. Но первым делом нужно перестать трястись за нашу посконную фофудью. Конечно, осётр, утопленный в медовухе, накормленный перед этим чёрной смородой и поданный на подушке из пареной репы — наверняка потрясающее блюдо, от которого ахают и впадают в экстаз. Но вряд ли его можно сделать так же быстро, как собирают гамбургер из подготовленной булки, пары листиков салата и стремительно разогретой замороженной котлеты.

И в том, чтоб повторить бургер, но по-новому, вообще-то нет ничего плохого. Сейчас тот же СССР принято не только хаять, но и обращать внимание на некоторые элементы эффективного менеджмента. Ну так вот, технологии быстрого питания из США нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян изучал специально и пытался перенести этот опыт на отечественные рельсы. Тогда получилось не очень, возможно, помешали изъяны плановой экономики и недостаток мяса в принципе, который в СССР был чуть ли не хроническим.

А что может помешать сейчас? Black Star Burger уже копируют за рубежом — настолько эта сеть изменила подходы к премиум-сегменту фастфуда. Я не шучу — действительно, детище Тимати, на мой взгляд, задало новый тренд доступного дорогого фастфуда. Так больше практически нигде в мире не делают. Что плохого в том, чтоб помочь развиваться, например, им?

В ту же копилку можно отправить бургерные Burger Heroes и подобные им заведения. Да, это не типичный дешёвый фастфуд для пролетария, но если предложить им попробовать, дать стимул, посидеть с сотрудниками пищевых институтов и подумать, как сделать быстрее и дешевле, то может выйти толк.

Проблема только в одном: когда говорят об отечественном фастфуде, обязательно начнут разговаривать про борщ. А борщ, знаете ли, суточный в разы вкуснее свежего. Но ждать у кассы сутки я никак не могу, и никто не может. И блинов я не хочу ждать, когда хочу быстро пообедать, и картошки тоже не хочу.

В конце концов, достаточно привести один пример — сгущёнка. Концентрированное густое молоко с сахаром тоже изобрели в США, но сейчас это национальный русский сладкий соус, без которого мы не мыслим половины десертов. Что мешает изобрести русский национальный бургер? Привычка обязательно промоутировать кокошник?