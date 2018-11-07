Трамп выдерживает референдум о доверии себе, но для дружбы с РФ этого пока мало

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов — о промежуточных выборах в Конгресс США.

По предварительным итогам промежуточных выборов в Конгресс США, демократическая партия получает большинство мест в нижней палате — Палате представителей. Сообщается, что демократы уже имеют 218 мест против 193 у республиканцев. Этого достаточно для контроля над палатой — всего в ней 435 мест. При этом сенат остаётся за республиканцами. По последним данным, они выиграли во всех колеблющихся штатах (в том числе в Индиане, Флориде, Неваде, Аризоне, Монтане) и не только сохраняют своё 51 место, что гарантирует им численный перевес, но и, как ожидается, смогут укрепить позиции до 55 мандатов.

В принципе, никаких сенсаций не произошло, подобный результат был более чем прогнозируем. В США практически всегда партия действующего президента проигрывает промежуточные выборы во время его первого срока (т. н. проклятие первых промежуточных выборов), и к оппозиции переходит контроль над обеими палатами. Так было и в последний раз — в 2014-м, когда республиканцы выиграли обе палаты, в нижней победив с рекордным за сто лет результатом.

Тем не менее президент Дональд Трамп назвал результат выборов "потрясающим успехом".

Во-первых, об оглушительной победе демократов в Палате представителей говорить рано до тех пор, пока не будут подсчитаны все голоса. Многое будет зависеть от значительности разрыва между партиями. К примеру, в уходящем составе было 43 места в пользу республиканцев.

Во-вторых, республиканцы уже при любом исходе удерживают сенат.

Это как минимум позволит Трампу назначать судей и обезопасит его от импичмента, сторонниками коего является большинство демократов. Об этом говорили ещё до выборов: если демократы побеждают в обеих палатах (что было бы логично, учитывая уже упомянутую американскую "традицию"), то перспектива импичмента перестаёт быть фантастикой. Но Трамп сохранил сенат, и она фантастикой так и остаётся. И это действительно победа.

Почему так получилось?

Прежде всего потому, что общество действительно расколото надвое, ожидать однозначной победы одной из сил не стоило бы. Прошедшее голосование стало не просто выборами конгресса, но референдумом доверия Дональду Трампу.

Если взять данные опросов, то мы увидим, что число доверяющих и число не доверяющих Трампу практически равны. Результаты опросов во многом совпадают с результатами выборов. И это свидетельствует о том, что раскол в обществе проходит именно по линии одобрения или неодобрения политики президента. Такого в Америке давно не было. Приход к власти Трампа обнажил многие глубинные противоречия, выплеснул их наружу. Оттого нынешняя кампания (как, впрочем, и президентская 2016 года) была не только самой дорогой в истории, но и одной из самых грязных.

Однако, несмотря на то что демократы контролируют едва ли не всю "четвёртую власть" (почти 90 процентов СМИ критически высказываются о Трампе), которые ещё со дня вступления Трампа в президентскую гонку два с половиной года назад денно и нощно обрабатывают мозги американских обывателей, внушая им, что Трамп — это фашизм, нищета и война, а также предательство национальных интересов, им не удалось добиться какой-то серьёзной победы.

Причина стара как мир — нельзя побеждать на одном негативе. Демократам оказалось нечего сказать избирателям, кроме того что "Трамп — это плохо", никакой иной повестки они не предложили, в то время как Трамп может похвастать реальными успехами как во внешней политике ("разрядка" с КНДР), так и во внутренней (ужесточение миграционной политики, остающейся для многих избирателей республиканцев больным вопросом), особенно — в экономике (реальное сокращение безработицы, рост зарплат).

К тому же демократы играли во многом разыгранными картами — за их кандидатов активно агитировали Обама, Байден и Хиллари Клинтон, которые давно раздражают даже некоторых демократов (кое-где этих "сбитых лётчиков" и вовсе не пустили к себе).

Иными словами, всё, что удалось демократам, — предельно мобилизовать противников Трампа (именно что предельно — выборы запомнятся ещё и небывалой активностью избирателей). Всё. На большее их не хватило. Референдум о доверии Трампу прошёл весьма успешно для него, несмотря на нескончаемые потоки лжи, беспочвенных обвинений, скандалов и ряд инцидентов, подрывающих позиции республиканцев и их сторонников (рассылка бомб лидерам демократов, расстрел в синагоге, спорные меры противодействия "каравану мигрантов").

Что теперь? Что изменится?

А ничего.

Да, референдум о доверии себе Трамп выдержал, от импичмента он себя обезопасил. Но раскол никуда не делся и лишь подтвердился. С одной стороны, Трампу теперь сложнее будет проводить через конгресс любые инициативы — хоть внешние, хоть внутриполитические. С другой — результаты выборов делают собственно республиканскую партию более лояльной лично президенту просто потому, что ряд противников Трампа из числа республиканцев покидают конгресс, а некоторые попавшие туда обязаны этим лично Трампу (напомню, голосовали во многом за или против Трампа, а не за тех или иных кандидатов или партии).

В США появляется официальная система "сдержек и противовесов", о чём прямым текстом заявила лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, которая теперь, скорее всего, станет спикером палаты: "Сегодняшний день посвящён не демократам или республиканцам. Он посвящён восстановлению конституционных сдержек и противовесов к администрации Трампа".

Да, теперь обе части американской элиты смогут эффективно блокировать друг друга. С другой стороны, мы знаем, что они умеют договариваться тогда, когда это критически важно, и страна оказывается перед не имеющим, казалось бы, выхода тупиком. Тут достаточно вспомнить голосование по поводу "фискального обрыва", компромисс по которому был достигнут за день до часа Х.

Ещё одним консенсусом нынешнего американского политикума является антироссийский курс, который сохранялся и тогда, когда обе палаты контролировались республиканцами. Именно в тот период конгресс законодательно лишил Трампа самостоятельности во внешней политике, принял наиболее жёсткие санкции против Москвы.

Впрочем, ожидать ужесточения антироссийской политики в связи с победой демократов в нижней палате я бы не стал. Просто потому, что хуже — практически некуда. И новый пакет санкций "Скрипаля", как было объявлено накануне выборов, неизбежно вступит в силу, можно не сомневаться.

Другой вопрос в том, что русофобия демократов — практически идеологическая, доставшаяся от Обамы, при котором и была развязана новая холодная война. В то время как русофобия республиканцев — скорее ситуативная. Они в большей степени озабочены национальными интересами Америки, чем интересами транснационалов, которым возрождение России как самостоятельной державы со своими интересами — как кость в горле. Национальным интересам США гораздо более опасен экономически намного более мощный Китай, всерьёз угрожающий потеснить американскую гегемонию.

Об этом представители американских властей в последнее врем говорят регулярно. На днях председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорт заявил, что Америке не стоит бояться нищей и вымирающей России в отличие от Китая. Оставим на его совести явную недооценку возможностей нашей страны. Но темпы роста КНР действительно пугают многих в Америке.

Доходило до того, что Китай с лёгкой руки Болтона обвинили во вмешательстве в завершившиеся промежуточные выборы (кстати, заметьте, как снизился градус истерии, связанной с "российским вмешательством").

В последнее время о "китайской угрозе" не говорит только ленивый. Ну или демократ, который склонен во всём видеть только "угрозу" от России.

Несмотря на то что у Трампа будет меньше возможностей проводить свои инициативы через конгресс, можно не сомневаться в том, что политика "перевода стрелок" на Китай со стороны администрации продолжится. При этом ожидать того, что России будет уделяться меньше внимания, не стоит, демократы этого не допустят.

Ситуация, когда система "сдержек и противовесов" таким образом не позволяет ни одной из сил навязать свою повестку дня другой, продлится по крайне мере до следующих президентских выборов. То, что Трамп до них дотянет, сегодня подтвердилось. Теперь у него есть ещё два года, чтобы добиться тех успехов, которые помогут и ему переизбраться, и его однопартийцам вернуть позиции (следующие выборы в конгресс пройдут параллельно президентским). Только тогда можно будет говорить о реальных изменениях.

Соответственно, демократам стоило бы придумать что-то новое для электората, кроме "Трамп — плохо", "Россия — плохо". Второй раз это не сработает. Особенно если Трамп продолжит успешно выполнять обещания.