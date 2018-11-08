Франция обвиняет Макрона в симпатиях к фашизму. Но она ошибается

Журналист Андрей Бабицкий — о том, как глава французского правительства попытался переписать историю.

Президент Франции, сам того не ожидая, вляпался в некрасивую историю, последствия которой ему придётся разгребать ещё долгое время. Накануне, участвуя в торжествах, посвящённых окончанию Первой мировой войны в Шарлевиль-Мезьере, он назвал маршала Филиппа Петена "великим солдатом", приведшим французский народ к победе, хотя впоследствии он сделал "фатальный выбор во время Второй мировой войны". Это крайне неосторожное заявление вызвало широчайший негативный резонанс, который был максимально умножен политическими оппонентами Эмманюэля Макрона. Между тем высказывание Макрона было продиктовано отнюдь не симпатиями к фашизму. Оно было продиктовано неприязнью к России и является ничем иным, как очередной попыткой переписать историю и пересмотреть результаты Второй мировой войны.

Проблема заключается в том, что даже если Петену и удалось героически выстоять в Вердене в 1916 году, его сотрудничество с нацистами фактически полностью перечеркнуло все его прошлые заслуги. Петен после капитуляции Франции перед гитлеровской Германией в 1940 году пусть вынужденно, но всё же сотрудничал с Третьим рейхом, а его правительство выгнало более 76 тысяч евреев, многие из которых погибли в концентрационных лагерях. По окончании войны Петена назвали изменником и приговорили к смертной казни, заменив её впоследствии на пожизненное заключение.

Маршал — фигура скорее трагическая. Его режим не был ни диктаторским, ни фашистским, как многие пытаются утверждать, отношения с Германией складывались далеко не безоблачно, но он фактически открыл нацистам двери в страну и позволил в ней хозяйничать. Убийство французских евреев, членов компартии, всех, кого нацисты считали необходимым подвергнуть уничтожению, — на совести Петена. Это не подлежит ни малейшему сомнению. Он был соучастником депортации евреев в 1942 году в округе Вель-д’Ив. Это была крупнейшая серия массовых арестов евреев, совершённая во Франции во время Второй мировой войны. 16–17 июля 1942 года в Париже и его предместьях было арестовано более 13 000 человек, более трети из которых составляли дети. Большинство из них было впоследствии убито, выжило менее ста человек.

И своим высказыванием глава французского государства поставил себя в крайне невыгодное положение, открывшись для критики с разных сторон. В первую очередь ему не простят похвалы в адрес Петена еврейские общины как в самой Франции, так и за рубежом. Собственно, глава совета еврейских организаций Франции Франсис Калифа уже достаточно определённо высказался по этому поводу, заявив: "Шокирует, что Франция может почитать человека, который оказался недостойным называться французом перед судом во имя народа".

Как же получилось так, что глобалист и либерал Макрон поставил себя на одну доску с крайне правым французским политиком, основателем Национального фронта Жан-Мари Ле Пеном, который отрицал холокост и требовал реабилитировать Петена как спасителя Франции? Этот феномен объяснить одновременно и сложно, и просто.

На самом деле он вовсе не стал праворадикалом и националистом. Его заявление лежит в русле антирусского тренда, который ставит перед собою масштабную цель изменить в границах Европы представление об итогах Второй мировой войны. Чтобы было совсем понятно, как именно это происходит, достаточно вспомнить нашумевшую историю о мальчике Коле из Уренгоя, который, выступая в бундестаге, вспомнил о судьбе несчастного немецкого солдата Ганса Иоганна Рауха, погибшего под Сталинградом. Коля поведал немецким депутатам, что он искренне скорбит в связи с этим и желал бы, чтобы пуля, оборвавшая жизнь молодого человека, пролетела мимо. Юноша также назвал немецких солдат, полёгших в Сталинградском котле, "невинными жертвами", достойными того, чтобы чтить их память. Реакция аудитории была очень характерной. Немецкие парламентарии один за другим вставали со своих мест и дружно, стоя, аплодировали отважному русскому.

Известно, что мальчику Коле правили речь кураторы из Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, который, собственно, и заказал всю музыку. Концепция, которая легла в основу выступления уренгойского подростка и ещё двух российских делегатов, предлагает считать немецких и советских солдат жертвами двух кровавых режимов — гитлеровского и сталинского. Этот взгляд на вещи фактически отрицает значение Победы, одержанной во Второй мировой войне. Она представлена как схватка двух злодеев, один из которых одолел другого. Из такого подхода вытравлена память о миллионах погибших российских граждан, о спасённой Европе, о том, что именно СССР не позволил окончательно "решить еврейский вопрос", что, одолев гитлеровскую Германию, Страна Советов даровала право на жизнь всем славянским народам, европейским в том числе.

Макрон мог бы выразиться как-нибудь иначе, но, будучи политиком не слишком ловким, он для продвижения новой системы координат, меняющей оценку итогов войны, выбрал крайне неудачную фигуру, относительно которой во Франции давно сложился общественный консенсус. Патен — исторический деятель, напротив имени которого навсегда проставлен знак минус. Французский президент, конечно, поплатится за своё неаккуратное обращение с историей, но это вовсе не означает, что будут свёрнуты всякие попытки переписать историю. Более того, реакция депутатов бундестага на речь мальчика Коли демонстрирует, что новая доктрина уже успешно внедрена в европейское сознание. В Чехии, где я прожил 14 лет, 8 мая отмечается День освобождения Праги от фашистов. Официальная точка зрения такова, что немцев из города выбили американцы. Именно американским флагом в этот день украшена чешская столица. Чехи старшего возраста прекрасно знают о том, что Прагу освобождали советские войска под руководством маршала Ивана Конева. Но кому до этого сейчас есть дело?

Поэтому не следует считать, что Макрон действовал вопреки генеральной европейской линии. Наоборот, он двигался в её фарватере, но неудачно сыграл на опережение. За что и поплатится.