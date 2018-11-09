Скоро новые санкции. Будет ли нам больно?

Журналист Андрей Бабицкий — о новых американских санкциях и о том, что апокалипсиса ждать точно не стоит.

Новый пакет санкций, опубликованных Минфином США в отношении России из-за ситуации в Донбассе и Крыму, поражает воображение своим "планетарным размахом". Ограничительные меры введены против кого бы вы думали? Никогда не поверите. Из организаций — это санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", компания "Гарант-СВ", Управляющая компания инфраструктурных проектов, ООО "Южный проект" (принадлежащее банку "Россия" Юрия Ковальчука), курорт "Мрия". Отдельно доставляет то, что завершает перечень Министерство безопасности Луганской Народной Республики. Почему для ДНР сделано исключение, понять невозможно. Но статус луганских эмгэбэшников серьёзно повысился — можно сказать, что Вашингтон удостоил их своеобразным признанием.

Что касается конкретных лиц, то здесь тоже санкционный удар нанесён в пустоту. Теперь у замглавы Министерства госбезопасности ЛНР Александра Басова, экс-сотрудника СБУ Андрея Сушко и бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией Минобороны России Владимира Зарицкого будет повод похвастаться перед знакомыми забавным казусом — они занесены в анекдотичный американский список. Собственно, перечень лиц, которые должны, видимо, как-то страшно пострадать из-за применённых к ним ограничительных мер, этими тремя именами исчерпывается. Киев может праздновать очередную перемогу. Белый дом оказал Украине колоссальную поддержку. Теперь, похоже, вернуть Крым "небратьям" Россия всё же будет вынуждена.

Данный пакет — это, конечно, пустая формальность, но в сумме своей введённые санкции и те, которые только готовятся, способны ли они нанести серьёзный ущерб российской экономике? Несколько лет назад, когда санкционная война была только объявлена, многим казалось, что последствия её окажутся катастрофическими. Собственно, само российское общество не очень-то верило, что удастся как-то эффективно противостоять давлению со стороны США и ЕС. Паника на валютном и фондовых рынках в 2014 году серьёзно подорвала как курс рубля, так и акций ведущих российских компаний.

Сегодня и российская общественность, и международные финансовые круги гораздо спокойнее реагируют на всё новые санкционные волны, которые с завидной регулярностью накатываются на Россию из США. За четыре года стало очевидным, что экономика нашей страны выдержала беспрецедентную атаку и готова к новым вызовам. Собственно, именно это с завидной уверенностью не уставал повторять Владимир Путин и четыре года назад, и сегодня.

22 августа вступил в действие первый пакет американских санкций из-за дела Скрипалей. Фактически они дублировали уже ранее принятые Минфином США решения. Был в который раз наложен запрет на кредитование российских компаний, поставки в РФ продукции двойного назначения, экспорт всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также на продажу электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Вашингтон уже отчитался о многомиллиардных потерях, которые якобы понесла российская экономика, однако эти утверждения кажутся безосновательными, поскольку на США приходится меньше 4 процентов внешней торговли России. Критичными санкции являются только для производителей титана и ракетных двигателей. Но именно для них Минфин США сделал исключение, поскольку заместить российских поставщиков пока ещё некем, а развивать космическую программу необходимо.

Первая часть "драконовских мер" (такое название санкции получили в США) была относительно мягкой. В конце ноября в силу может вступить вторая часть, куда более жёсткая. Предполагается ввести запрет для американских банков на предоставление кредитов Правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции.

Почти полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора. Как уже было сказано, российская экономика легко переживёт этот "ужасающий удар". Далее следует ограничение или даже полная заморозка дипломатических отношений между США и Правительством России. Лично я не против, но мне кажется, что американской администрации придётся изъять этот пункт из пакета, поскольку отсутствие координации и новая холодная война могут привести наши страны к серьёзному кризису, который будет напоминать Карибский. И последний пункт — запрет на авиаперелёты компаниям, которые "контролируются правительством страны". Власти США заявили, что не станут вводить прямых санкций против компаний. Значит, придётся летать частными компаниями, если кому-то это понадобится.

В общем, очень похоже на то, что пропасть под ногами ни у кого не разверзнется и на сей раз. Недаром рубль в преддверии второго раунда демонстрирует прекрасное самообладание, хотя после первого пакета он потерял больше 10 процентов от своей стоимости по отношению к доллару.

На очереди неизвестно, какая по счёту санкционная волна. Следующий пакет носит название "Санкции из ада". Его только начали разрабатывать в конгрессе. Предположительно, будущие санкции коснутся государственных банков России и экспорта российских энергоносителей. Если с банковской сферой всё понятно — придётся вспоминать опыт СССР и торговать с внешним миром через иностранные банки, которые принадлежат России, то с нефтегазовой сферой Вашингтон может загнать в тупик самого себя. Загнав под санкции Иран, который ещё в течение 6 месяцев может поставлять нефть своим традиционным покупателям, выхлопотавшим себе отсрочку, американская администрация сделала рост цен на углеводороды неизбежным. Это полностью исключает вероятность введения ограничений на экспорт из России, поскольку тогда стоимость нефти на мировых рынках рванёт к значениям, неподъёмным для экономики всех без исключения стран.

Так что не стоит ожидать апокалипсиса. Выживем.