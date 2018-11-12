"Да" и "Хорошо": Путин пообщался с западными лидерами

Журналист Андрей Бабицкий — о переговорах российского лидера, главы США, канцлера ФРГ и французского президента.

"Да" и "Хорошо" — так звучали ответы Владимира Путина на два последовательно заданных ему вопроса. Сначала его спросили о том, удалось ли ему встретиться с Дональдом Трампом, а потом поинтересовались, как прошла эта тысячекратно анонсированная и всеми ожидавшаяся встреча. Сдержанность российского президента может ввести в заблуждение: дескать, рассказывать особенно не о чем. Однако это тот случай, когда сам факт имевшей место беседы куда важнее её повестки.

Впрочем, нельзя сказать, что два президента обсуждали какие-то пустяки. Затронутые темы относятся к числу наиболее значимых как в рамках отношений между США и Россией, так и в плане проблем мирового масштаба. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что российский и американский лидеры и участвовавшие в разговоре Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон успели обсудить ряд вопросов, среди которых пресловутый Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Сирия, торговля, ситуация в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северная Корея. Внушительный списочек!

Понятно, что никаких решений по ходу таких разговоров не принимается. Общение в данном случае в большей степени используется для выражения взаимных симпатий. И Трамп, и Путин неоднократно в той или иной форме информировали публику о своём теплом отношении друг к другу. Надо полагать, что госпожа канцлер и французский президент тоже не хмурили брови и не пытались внести в атмосферу обеда элементы дискомфорта.

Наметить какие-то очень общие пути устранения самых острых противоречий главы государств в ходе личного общения, конечно, могут, но есть и принципиально нерешаемые вопросы вроде того же ДРСМД, — из него США выйдут вне зависимости от степени взаиморасположения глав двух государств. Похожим образом обстоят дела и со многими другими международными темами — они живут своей жизнью, которая мало связана с тем, как складываются личные отношения лидеров.

Бывают кризисные ситуации, когда необходимо волевое и экстренное решение руководителей стран. И даже может понадобиться личная встреча как условие для поиска выхода из острой кризисной ситуации. Но сейчас явно не тот случай. Отношения России и США, а также России и Запада в целом довольно быстро и неуклонно ухудшаются, и замедлить этот процесс, кажется, никто в мире не в состоянии. На этом фоне участие Владимира Путина в торжествах в Париже выглядит в некотором роде диссонансом. Наша страна записана в отравители, и в связи с этим её укутывают во всё новые санкции, она "агрессор и оккупант", оттяпавший Крым и поддерживающий сепаратистов на Украине, а то и прямо участвующий в военных действиях против украинских освободителей. Она покрывает безжалостного тирана и убийцу Башара Асада, который травит собственных граждан запрещёнными химикатами. Список наших прегрешений можно продолжать очень долго — я остановился на наиболее громких и нелепых.

Отвечает же за весь перечень преступных действий один человек, зовут которого Владимир Путин. Казалось бы, такого политика прогрессивное мировое сообщество должно держать в изоляции, а лидеры передовых стран просто обязаны выражать ему своё презрение. И не при личной встрече, а дистанционно. Личное общение с запятнавшим себя разнообразными злодеяниями диктатором оставляет несмываемую кровавую печать на руке того, кто рискнёт поздороваться с северным владыкой тьмы и хаоса.

Но нет, санкциям и режиму изоляции уже четыре года, а Меркель успела побывать в России много раз, Макрон — пока только два, но явно на этом не остановится. А Трамп, хотя к нам до сих пор не заглянул, с Владимиром Путиным общается на полях разных мероприятий с нескрываемым удовольствием. Не за горами, думаю, его визит в Москву, Санкт-Петербург или Ялту. Как получится. И совершенно очевидно, что для глав западных государств встречи с Путиным — неординарное событие, несмотря на разногласия и претензии.

Как же так получается, что объявленный виновным во всех смертных грехах правитель России остаётся желанным гостем на значимых европейских празднованиях, а руководители стран, высылающих российских дипломатов, ежегодно продлевающих наложенные на нас санкции, вовсе не прочь наведаться в "Мордор", да ещё и посчитают за честь встречу с его повелителем?

Я полагаю, что здесь есть два любопытных аспекта. Первый — абсурдность и необоснованность большинства обвинений их авторы и сами понимают, но политическая конъюнктура вынуждает их удерживать на должном уровне и продолжать обслуживать обвинительный тренд. А Владимиру Путину и олицетворяемой им России можно втихую скостить несуществующую вину, демонстрируя публике, что встречаться и иметь с президентом хорошие отношения вовсе не предосудительно. Как бы даже можно расслышать и чью-то произнесённую где-то за кулисами вполголоса и извиняющимся тоном реплику: "Да нормальный он парень! Это мы что-то погорячились".

Второй момент — это то, что влияние нашей страны в мире очевидным образом растёт. Предпринимавшиеся все последние годы попытки изолировать Россию не оказали существенного влияния на ход событий в мире и роль российского фактора в его судьбе. Помните, как в 2015 году ряд западных лидеров отказался приезжать в Москву на празднование Дня Победы — 9 Мая. Это было всего один раз, и подобные демарши как-то сразу вышли из моды. В результате сегодня сложилась, пожалуй, даже слегка комичная ситуация: нас вроде бы продолжают склонять на разные лады, обвиняя в чём угодно, но при этом всем своим видом обвинители демонстрируют, что с нами не только можно, но ещё и очень приятно общаться.