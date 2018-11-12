Поджог Рейхстага 2.0

Журналист Игорь Мальцев — о том, возможен ли в Германии государственный переворот.

Поджог Рейхстага — старинная немецкая забава, его отсветы мелькают там и тогда, когда правящей партии нужно расправиться со своими оппонентами, а аргументов как бы не очень достаточно.

Поэтому сообщение английской Daily Mail про "Секретный заговор двухсот элитных неонацистских солдат немецкого спецназа раскрыт!" надо рассматривать как классический случай, пахнущий бензином.

Но, во-первых, вся эта буча носит все признаки фейка процентов на пятьдесят. Особенно- когда читателю всё это подали именно в таком виде, намеренно отсекая то, что было написано в немецком оригинале от издания Focus касательно предыстории.

Daily Mail, которую в профессиональных кругах называют обычно Daily Fail, поставила свою сенсацию в 01:25 GMT, 10 November 2018 — спустя почти сутки после того, как Focus опубликовал свой вариант новости (09.11.2018, 00:24).

И вот когда читаешь оригинал, тогда многое становится гораздо более понятно. Чтобы было понятно и вам — тянется всё это довольно давно. С тех самых пор как в 2017-м военная контрразведка приняла в свои объятия удивительного типа — обер-лейтенанта Франко А. (по немецким законам СМИ не дают фамилию подозреваемых). Этот мужчина прославился тем, что во время службы в армии поехал в соседнюю федеральную землю и заявил о себе как о сирийском беженце, зарегился, получил место для жилья, право на денежное пособие. И так и трудился — одновременно офицером бундесвера и беженцем на пособии. Когда его всё-таки взяли, он пожаловался, что ему тупо не хватало зарплаты.

Вообще-то надо, конечно, понимать, что при женщине-министре обороны Урсуле фон дер Ляйен (партия ХСС) немецким военным живё несладко. И дело не в том, что она женщина, а в том, что она тупо политикан, да ещё и потомственный — её папа был деятель ХСС и премьер-министр Нижней Саксонии. Вот этот принцип ставить вместо профессионалов на важные посты политиков-партийцев когда-нибудь доведёт страну до коллапса. И уже потихоньку приводит — мы только что видели чисто партийную расправу над одним из лучших профессионалов в области разведки за несогласие с правящей партией. Так что нечего удивляться тому, что министра фон дер Ляйен в армии не уважают от слова "совсем". Поэтому дальнейшее развитие событий вокруг обер-лейтенанта Франко А., например, может пригодиться министерше для расправы с несогласными высшими офицерами, если такие имеются.

А развивалось всё так: вдруг обер-лейтенанта Франко А. в прессе начали называть "правым", возникла тема заговора, в результате которого офицер должен был то ли поджечь убежище беженцев, то ли завалить десяток соискателей германского пособия. Тогда всплыло название чата Prepper, где самые разные люди — и военные, и врачи, и адвокаты, и спортсмены, и охотники, обсуждавшие, как при благоприятных условиях в некий день Х (экологическая или политическая катастрофа) нужно физически уничтожить левых политиков и взять власть в свои руки. Так, запомним: речь идёт не о группе в 200 спецназовцев, собиравшейся совершить переворот, а об общении в чате "выживателей-любителей".

Дальше — больше, в сентябре подполковник секретной службы в разговоре с солдатом упомянул о расследовании, которое идёт против этого чата, а солдат оказался админом… Тогда приняли уже подполковника за разглашение секретной информации и препятствие расследованию. Типа злодеи могли спрятать все улики. Когда кто-то пишет про то, что "у злоумышленников были расстрельные списки, в которых были лидер зелёных Клаудия Рот и другие деятели левых партий, включая почему-то президента ФРГ Гаука" (так все узнали, что в Германии был президент по фамилии Гаук — настолько это ничтожная должность, да и личности там соответствующие), надо также понимать, что "списки" ищут до сих пор и всё никак не могут найти. Зато "зеленые", которые давно уже не за экологию, а занимаются конкретной вредительской работой против промышленности Германии, против её армии и против полиции, уже корчат из себя жертв заговора. И именно им страшилка fake про миллионы неонацистов спецназовцев тоже на руку.

А что там со спецназом? Да, есть такой — Kommandos Spezialkräfte (KSK), и в чате "выживателей" часть членов была именно из числа служащих KSK. На сегодня это одна из самых профессиональных служб. Чтобы было понятно — в Афганистан посылают именно их. Есть вполне легальная организация Uniter из "элитных солдат" и полицейских, на манер ветеранского клуба, где они общаются. Часть членов Uniter общались и в чате Prepper. И сейчас им тоже вешают "заговор".

Самое интересное, что тема "заговора" всплыла именно в тот момент, когда в обществе идёт бойня на предмет подписания Германией пакта ООН об иммиграции, по которому независимо от того, легальный иммигрант или нелегальный, он должен получить доступ к социальной системе страны на деньги налогоплательщиков. И в результате прошлогодняя цифра — 21 миллиард евро, — пущенная правительством Меркель на приём и обслуживание беженцев из бюджета, то есть с налогов граждан, может удвоиться. При этом не существует момента обсуждения этого пакта — немцам говорят: "Мы должны его подписать" и всё. И ломают часть общества об коленку. И знают ведь, чьё мясо съели и что внутри страны дальше зреет недовольство Меркель. Поэтому и нужны такие "заговоры", которые при ближайшем рассмотрении носят все признаки поджога Рейхстага 2.0.