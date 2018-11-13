США — Украине: Кто там обманываться рад?

Политолог Алексей Мухин — о заявлении министра энергетики Соединённых Штатов Рика Перри против "Северного потока — 2" и обмане Вашингтоном Киева.

Глава американского Минэнерго Рик Перри проинспектировал, как поставки пенсильванского угля идут на Украину, и обсудил перспективы дальнейших поставок американского же ядерного топлива на украинские АЭС, а попутно обговорил поставки Киеву сжиженного природного газа. В общем, "у Танюши дел немало, у Танюши много дел...".

"Вишенкой на торте" стало, конечно, очередное похлопывание по плечу (и по щеке заодно, чтобы два раза не вставать) украинских коллег со словами утешения на предмет того, что США "последовательно и беспощадно" выступают против "Северного потока — 2" и даже — вот новость! — обязательно намерены ввести санкции, если проект будет принят к реализации.

В реальном же времени проект полным ходом реализуется: и с точки зрения строительства, собственно прокладки трубопроводных нитей, и с точки зрения политического согласования с Еврокомиссией.

Собственно, в этом и был основной "затык", однако противоречия с рядом стран, которые пытались затормозить или даже отменить проект, удалось преодолеть. Сказался здоровый европейский, читай — германский, прагматизм.

Чем такая ситуация опасна для Украины?

Она будет обманута — в который раз — в своих ожиданиях, как всегда бывает обманута страна, теряющая вместе с остатками суверенности и самоуважение. Такие страны просто перестают принимать в расчёт при любых "раскладах".

Чем такая ситуация опасна для США?

Во-первых, не дело обманывать своих подопечных — они перестанут верить в могущество "великих и ужасных" Штатов, как уже перестал верить в них целый ряд европейских стран, входящих ещё, правда, в их орбиту влияния.

Во-вторых, создавая преференции для себя на европейском рынке теми методами, которыми Штаты создают их для себя сейчас, они неизбежно рушат рыночные правила, гарантом которых считаются до сих пор.

Теряя связь с реальностью, США неизбежно потеряют и рычаги контроля и воздействия на ситуацию, превратившись в по-настоящему "токсичную" страну, которую всем остальным странам придётся изолировать, чтобы избежать разрушения собственных политических и экономических конструкций.

Это уже поняли и уже идут по этому пути Китай, Россия, Индия. Осторожно нащупывают дорогу в этом направлении Япония, Германия, Франция и другие страны.