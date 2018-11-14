Помнит ли Европа о подвигах русских солдат

Историк Евгений Антонюк — о том, почему во Франции не зачитали письмо нашего соотечественника.

Памятные мероприятия, посвящённые столетнему юбилею окончания Первой мировой войны, во Франции завершились небольшим скандалом: на торжественной церемонии, когда зачитывались письма солдат — свидетелей окончания войны, так и не прозвучало письма на русском языке. Чем же объяснить эту ситуацию, неужели Россию вычеркнули даже из списка участников Первой мировой?

Дело явно не в проблемах с памятью и забывчивости. Для Франции Первая мировая война является главной войной в истории, затмевающей все остальные, настолько велики были потери. Достаточно сказать, что в боях Первой мировой погибло почти в шесть раз больше французских солдат, чем во время Второй мировой войны. Так что в стране прекрасно помнят, кто за кого и с кем воевал.

Более того, на протяжении ХХ века существовала весьма странная ситуация, когда Франция была едва ли не единственной страной, в которой отдавалась дань уважения и памяти русским ветеранам Первой мировой войны. Усилиями русских эмигрантов, оставшихся во Франции после революции, была заложена традиция поминовения солдат Русского экспедиционного корпуса на кладбище в маленьком городке Сент-Илер-Ле-Гран возле Мурмелона. В годы войны неподалёку шли ожесточённые бои, в результате чего на местном военном кладбище появилось одно из крупнейших захоронений солдат Русского экспедиционного корпуса, воевавшего во Франции. На кладбище усилиями русских эмигрантов был возведён храм-памятник Воскресения Христова (весьма значительную сумму на него пожертвовал знаменитый композитор Рахманинов). Церемония поминовения стала регулярной, с 30-х годов помимо эмигрантов в ней принимали участие и французские официальные лица, а также французские военнослужащие. В последнее время в церемониях участвуют и дипломаты из России.

В то же самое время в СССР складывалась удивительная ситуация. Не секрет, что лидер большевиков Владимир Ленин крайне неприязненно относился к этой войне и неоднократно выступал с идеей перерастания "империалистической войны в гражданскую". И после захвата власти согласен был подписать мир с немцами на любых условиях. Ему даже пришлось приложить немалые усилия, чтобы сломить сопротивление партии на голосовании по Брест-Литовскому миру, когда значительная часть лидеров большевиков выступила против настолько унизительных для России условий.

Пожелание Ленина в конце концов сбылось, и война ещё до своего завершения в России быстро переросла в гражданскую. Пока в Европе выясняли отношения англичане, немцы, французы, американцы и другие, в России воевали белые и красные. Причём за белых воевали пленные чехословаки, а красные вербовали солдат в немецких и австро-венгерских лагерях военнопленных на территории России.

После окончания Гражданской войны именно она стала главной войной в молодом Советском государстве. Первую мировую заклеймили "истреблением авангарда пролетариата с целью ослабления революционного движения в интересах буржуев" и сознательно вычеркнули из истории. Те памятники, которые ещё до революции успели установить в Российской империи, были снесены (например, памятник героям войны в Вязьме). Ратную палату в Царском селе, которая должна была стать главным музеем войны, переоборудовали в склад, а экспонаты выбросили. Московское Братское кладбище, где хоронили только павших на войне, сровняли с землёй, разбив на его месте парк. Сохранилась только могила Шлихтера, чей отец был видным большевиком и лично отстоял могилу сына.

В более поздние советские времена отношение к Первой мировой смягчилось. Некоторые постаревшие ветераны даже стали носить имевшиеся у них Георгиевские кресты, что уже не осуждалось. Однако главным событием начала двадцатого века в СССР вплоть до его распада считалась не Первая мировая, а Гражданская война. Первая мировая все годы советской власти была на обочине, про неё не снимали фильмов, практически не писали книг и очень кратко упоминали в школьных учебниках.

Только в начале XXI века ситуация начала меняться и в России стали появляться памятники героям первой великой войны. В то же время появились и памятники в честь Русского экспедиционного корпуса во Франции. За последние годы открыто несколько таких памятников, в том числе и в Париже. В результате сложилась несколько необычная ситуация, когда во Франции памятников в честь 40-тысячного Русского корпуса немногим меньше, чем в России, где в армию было мобилизовано около 15 миллионов человек.

Но если во Франции помнят про участие России в войне и даже открывают новые памятники, то как тогда объяснить ситуацию с отсутствием русских писем на церемонии? Может быть, это намёк на то, что Россия не входит в число победителей? Но после создания Евросоюза на всех подобных мероприятиях стараются отойти от риторики про победителей и побеждённых, чтобы не тревожить старые раны. Во всяком случае, в официальных речах политики делают акцент на трагедии всех народов и страданиях маленьких людей, а не меряются победами и поражениями. В конце концов, церемония объединяла не победителей, а всех участников того конфликта. Участие России в той войне не сможет отрицать даже безумец. Китайцы приняли исключительно номинальное участие в войне (рабочие вместо солдат), отправив несколько тысяч рабочих на рытьё окопов и возведение инженерных укреплений. Однако письмо китайского рабочего было зачитано, а русского солдата — нет.

По всей видимости, подлинная причина заключается в том, что организаторы выбрали для зачитывания только свидетельства очевидцев перемирия в ноябре 1918 года. К этому времени солдат из России на фронте почти не было. Советская Россия вышла из войны весной 1918 года. Русский экспедиционный корпус во Франции был расформирован после Октябрьской революции. Большая часть личного состава была переведена в качестве рабочих на оборонные предприятия и в инженерные части в Северной Африке. Небольшое число добровольцев, желавших продолжить сражаться, было сведено в Русский легион чести численностью в несколько сотен человек. Найти их письма практически невозможно, учитывая, что Россия в то время уже была охвачена разрухой и войной и почтовые службы фактически не работали.

По сути, лишь эта горстка солдат от всей многомиллионной страны увидела окончание первой великой войны. В Советской России окончания войны даже не заметили. Там уже бушевала Гражданская война, а жители ещё недавней столицы империи в отсутствие света, канализации и еды были заняты рубкой мебели и паркета на дрова для обогрева.