Слёзы ненависти в прямом эфире: о чём мечтают украинские политики?

Журналист Андрей Бабицкий — о том, как в Киеве собираются пройти победным маршем по Красной площади.

Заявление бывшего депутата Рады и главы предвыборного штаба Виктора Януковича Тараса Черновола о том, что украинский блицкриг следует завершить на Красной площади, нельзя считать совсем уж ошеломительной новостью. О танках на улицах Москвы — украинских или "Абрамсах" — грезят уже давно различные фигуранты криминального досье под названием Украина. И не просто грезят, а выражают уверенность в том, что победный марш у кремлёвских стен — это неизбежный финал той войны, в которой их страна якобы противостоит российскому "агрессору и оккупанту".

Мифология, лёгшая в основу украинской национальной идеи, выстраивает следующую систему координат: древний, свободолюбивый, европейский до мозга костей украинский народ веками пытается согнуть в бараний рог российский варвар, чья азиатская и рабская сущность направлена на выжигание тех высоких ценностей, которые составляют жизненный горизонт украинца. Стряхнувшая с себя ненавистное вековое ярмо Украина сегодня платит за своё стремление вернуться в родную семью европейских народов жизнями своих сыновей, которые погибают в Донбассе, куда Москва послала свои несметные орды, чтобы наказать украинцев за неповиновение.

Картинка в силу своей примитивности так себе. Кроме того, она является продолжением давней традиции изображать из себя жертву русского засилья, которой отдали немало сил и талантов представители балтийских лимитрофов, Грузии, Польши и других стран. Любопытно всё же, что Украине удалось-таки привнести в контекст постсоветской виктимности что-то своё, отличающее её от других соискателей статуса невинно пострадавшего. Ни прибалты, ни грузины, ни даже поляки не позволяют себе мечтать о победном марше на Красной площади. И это даёт основание думать, что какие-то крохи здравого смысла им всё же удалось сохранить.

Не то наши украинские политики. Они уже давно говорят о необходимости вернуть себе "исконные" территории, которые находятся в составе России по величайшему историческому недоразумению. Так, пару лет назад бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил: "Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская ментальность". "Рано или поздно" — это когда?

Феерический бред про военную победу, которую Украина "рано или поздно" одержит над Россией, стал фактически контекстуальным фоном украинского политического дискурса. Условно говоря, сомневаться в победном шествии по российской столице считается среди украинских патриотов дурным тоном.

Собственно, полностью отвязанная от реалий мифология и является идеологической матрицей, которая вмонтирована в сознание сторонников строительства национального украинского государства. Там находится место знанию о том, что перволюди были украинцами, что украинцы причастны ко всем великим открытиям в истории, что на Украину возложена миссия спасти мир, погрязший в грехах и нечистотах. Стоит ли удивляться, что столь причудливое мировосприятие способно двинуть несуществующие полки и на Красную площадь.

Кстати, тут есть и ещё один любопытный аспект. Ещё несколько лет назад Тарас Черновол не числился ультрарадикалом. Напротив, он считался вполне взвешенным политиком, который, несмотря на националистические взгляды его отца, бывшего в советские годы известным диссидентом, скорее держался очень умеренной линии. А став главой предвыборного штаба Януковича, по общему мнению, и вновь перешёл в прорусский лагерь.

Как мы видим сейчас, из него он успешно выписался и теперь находится в арьергарде самых непримиримых ненавистников русского мира и России. Кстати, своё заявление Черновол сделал на телепередаче, в которой обсуждалось, как украинцы будут защищать Донбасс после подавления украинской армией там "сепаратистского мятежа" и изгнания оттуда "российских полчищ". Исключая одного участника, все остальные были полностью согласны с тем, что жителей Донбасса необходимо поражать в правах, кто-то даже заявил, что эти люди вообще не нужны Украине.

Это удивительный мир, в котором рождаются кровожадные и неосуществимые планы, где от жгучей ненависти плывёт и плавится воздух, а, казалось, нормальные ещё недавно люди выглядят потерявшими разум и совесть маньяками. Беда украинского сознания в том, что, погрузившись в миф, оно транслирует из его глубины такую отчаянную нелепицу и фашистскую дребедень, что как-то хочется зажмуриться и стряхнуть наваждение: так ведь не бывает. Но, оказывается, бывает, когда внезапно люди, считающиеся политиками, сходят с ума и начинают разгонять свои бредовые фантазии по всей стране. Давайте уже, господа, идите на Красную площадь!