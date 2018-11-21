Возможно самые красные яйца в стране

Превосходная степень – мечта любой рекламы. Самые лучшие пельмени, приготовленные в самой чистой воде, в самой прекрасной квартире в городе, которая расположена в лучшем районе города, да и сам город лучше всех остальных городов.

Чтобы этих "самых" не было слишком много, в ФАС мудро решили, что раз все вокруг лучшие, значит называть себя лучшим или превосходным по отношению к конкурентам — запрещено всем поровну. Но решения ФАС указ не для всех и поэтому мы всё-таки регулярно встречаемся с самыми-самыми, которые уж получше некоторых. В МТС решили, что в Вологде они предоставляют самый быстрый интернет и именно в Вологде они являются интернет лидерами страны.

Вологодское подразделение ФАС оштрафовало сотового оператора МТС за рекламу, в которой компания утверждала, что предоставляет самый быстрый доступ в интернет и является "интернет лидером страны". Оператора обязали удалить рекламу с улиц и выплатить штраф.

Новость проходная, но в тоже время довольно неприятная. То есть когда чебуречная на обочине называет себя лучшим рестораном на ближайшие 10 километров пути — это можно понять и принять. Кустари конкурируют друг с другом как могут и вряд ли оказывают серьёзное влияние или давление на наши истерзанные рекламой мозги.

Но получать такое индюшачье заявление от серьёзной взрослой компании — согласитесь, как-то попахивает неуважением к потребителю?

Существует ряд негласных рекламных правил, операторы прямо не очерняют друг друга в рекламных материалах, не высмеивают и вообще, других операторов, в рекламном диалоге с потребителем вроде бы и не существует.

Обратите внимание на рекламу того же МТС (федеральную), "МегаФона", "Билайна", Tele2 и других. Все их ролики ведут диалог напрямую с покупателем и рассказывают исключительно о себе. Мы превосходные, оригинальные, замечательные, переживаем за ваше будущее, двигаемся по жизни вместе и так далее. Но, ни один из операторов в этом диалоге с потребителем не добавляет третьего безмолвного участника-конкурента. МТС не рассказывает о том, насколько плох "Билайн", а "МегаФон" не отговаривает от подключений к Tele2. Нормальная, на мой взгляд, адекватная и этичная позиция.

Но есть в ней и изъян. Видимо МТС стал жертвой этого самого изъяна. Оператор был настолько увлечён тем, насколько он самый-самый, что забыл о существовании других операторов, а заодно и о законе "О рекламе", согласно которому самых-самых у нас нет и покупателю морочить голову не нужно.

Эта поправка ФАС, насчёт самых-самых и запрета на использование "самости", к слову, крайне удобна тем, что работает сама на себя. Во-первых мы раздражаемся на выскочек и проходим мимо. Во-вторых не дремлют конкуренты и подобную рекламу быстро снимут. В-третьих доказывание "самости", а если ты обоснуешь что ты лучший и дашь авторитетный источник, то ты можешь так говорить, настолько дорого стоит, что большинство рекламодателей просто решили не быть "самыми".

В МТС же поплатились за собственную глупость и забывчивость. Они получили, возможно, пару-тройку сотен рекламных контактов с потребителем, потом, на 301 контакте кому-то оказалось не лень пожаловаться в ФАС и на этом реклама закончилась. В итоге оплаченная аренда пустого билборда, выкинутые средства на изготовление рекламного баннера и неприятный штраф. Всё ещё хотите быть самыми-самыми? Тогда к чему такая скромность, почему в Вологде? Попробуйте сделать тоже самое в Москве, напротив театра на Таганке, чтоб вся столица восхищалась. Или в Москве штрафы повыше и поэтому закон всё-таки лучше соблюдать?

Строго говоря, в подобной ситуации МТС уже бывал, тогда тоже смешно было, но в МТС выводов не сделали. Хотя все рекламные сообщения, в которых рекламируемый товар хотят представить как самый лучший, но не нарушить закон, давным-давно и запросто сопровождаются вводными вроде "Пожалуй" или "Возможно" и тогда закон не нарушен.