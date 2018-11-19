Ядерная мутация: версия кота Базилио и лисы Алисы по Майдану

Журналист Андрей Бабицкий — о том, можно ли сравнивать украинскую власть со сказочными мошенниками.

Сравнение нынешней правящей верхушки Украины с персонажами сказки "Золотой Ключик, или Приключения Буратино" котом Базилио и лисой Алисой сложно назвать стопроцентным попаданием в точку. Оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Рабинович, который использовал этот образ, имел в виду, что власть в стране оказалась в руках отчаянных брехунов и аферистов. Сама идея никаких возражений, естественно, не вызывает, однако сказочные персонажи кажутся недостаточно выразительными для того, чтобы дать представление о масштабах вранья и формах мошенничества, являющихся родовой чертой киевского режима.

Кот и лиса всего лишь обобрали доверчивого деревянного мальчика, но не искали его погибели. Украинские правители, обещая населению последние четыре года райские кущи, с каждым днём все сильнее затягивают удавку на его горле: условия жизни в стране можно охарактеризовать как мало совместимые с жизнью значительной части граждан. Самая грандиозная ложь, ставшая одним из приводных ремней Майдана, — это утверждение, что подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС уравняет размер украинских зарплат и пенсий с европейским. Обещания, которые во время так называемой революции достоинства, не скупясь, раздавали её лидеры, не только не выполнены даже в малой своей части — итогом переворота стала глобальная социальная катастрофа, накрывшая миллионы людей.

Что касается европейских стандартов жизни, то ещё 17 сентября 2015 года Арсений Яценюк, возглавлявший в ту пору украинское правительство, дал точно понять, как это будет выглядеть. Он гарантировал, что в течение ближайших 15 лет средняя заработная плата в стране будет составлять 1960 долларов. Конечно, прошло всего три года, но перспективы экономического роста украинской экономики таковы, что при нынешних темпах развала такое явление, как заработная плата, вообще прикажет долго жить.

Более того, именно Запад, который, по словам господ евроинтеграторов, сам был почему-то крайне заинтересован в том, чтобы подтягивать Украину к своему уровню, заставил украинское правительство под угрозой лишения его финансовой помощи поднять коммунальные тарифы и цены на газ, а также настоял на сокращении объёма социальной помощи. То есть курс евроинтеграции явился прямой причиной катастрофического обнищания украинских граждан.

Давайте только посмотрим на некоторые цифры, чтобы оценить размах постигшего Украину бедствия. В долларовом эквиваленте в сравнении с домайданным периодом пенсии упали более чем вдвое. Средняя пенсия на Украине в 2013 году составляла 1500 грн, примерно $183. Сейчас этот показатель — 2446 грн (примерно $84 по текущему курсу). Картину дополняют падение доходов украинцев (на 27% в долларовом эквиваленте), существенный рост доли расходов на еду (+9%) и немыслимое увеличение расходов на коммунальные услуги — в три раза.

Гривна обвалилась более чем втрое, ВВП — более чем вдвое. Урезаны субсидии пенсионерам и льготы детям-сиротам, выплаты матерям-одиночкам, лишены льгот ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Более чем вдвое сокращены расходы на медицину. Впервые в постсоветский период в стране возник острейший дефицит сывороток и вакцин. Люди в массовом порядке мрут от ботулизма, лептоспироза и столбняка. В этом году на Украине разразилась эпидемия кори. С началом холодов во многих украинских городах из-за задолженностей по газу так и не было включено отопление. Список "улучшений", причинённых Майданом, можно длить бесконечно, однако и сказанного, думаю, достаточно.

Деиндустриализация и депопуляция — вот они, те два главных слова, которыми может быть описана деградация общества и государства на нынешней Украине из-за политического курса, выбранного четыре с лишним года назад. Страна лежит в таких руинах, как будто бы мутировавший в уродливого великана кот Базилио целенаправленно разбивал здесь молотком всё, на что падал его взгляд.

Думаете, столь очевидные последствия сделанного политического выбора отучили украинских политиков от привычки беззастенчиво врать и раздавать пустые обещания? Ничуть. Более того, президент Порошенко без тени стеснения зачисляет в актив своих достижений несуществующие или крайне сомнительные победы. Например, безвизовый режим со странами ЕС, которым украинский лидер гордится так, как будто Украина уже стала частью Евросоюза, открыл украинцам широкие возможности батрачить на европейских стройках, выполняя самую неквалифицированную и низкооплачиваемую работу.

Вооружённые силы — то ли первые, то ли вторые в Европе, согласно разным версиям того же Порошенко — это тысячи погибших мирных жителей Донбасса и тоже тысячи загубленных украинских "воинов добра", этот Донбасс "освобождающих". Сейчас на главу украинского государства (если это слово вообще применимо к Украине) напал новый стих: он обещает небывалый уровень суверенитета и очищения украинской веры после получения украинскими раскольническими организациями статуса автокефальной православной церкви. Как это событие, если оно и впрямь произойдёт, сможет наполнить карманы и желудки украинцев, одному Богу известно.

Есть и очень существенные различия в сюжетных линиях: события на Украине и в сказке Алексея Толстого имеют разный алгоритм. Если в "Золотом ключике" дураки не менялись, продолжая верить в любое вранье, то украинские граждане подарили своему президенту такой антирейтинг, что как политика его давно уже можно записывать в ходячие мертвецы. Деревянный мальчик Буратино, как и остальные обитатели сказочного мира, не нуждался в зарплате и пенсии, ему не нужно было кормить и лечить папу Карло и обеспечивать куском хлеба Мальвину. Герои сказок вообще в большинстве случаев лишены обычных человеческих нужд. Украинцы же, как бетонной плитой, придавлены оскорбительной, невыносимой евроинтегрированой реальностью. И выживать им с каждым следующим обещанием их политиков и чиновников становится всё тяжелее.