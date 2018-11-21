Операция по уничтожению Украины: пять лет, полёт нормальный

Политолог Дмитрий Родионов — о том, за что стояли на Майдане в 2013 году и что из этого вышло.

Вечером 21 ноября 2013 года депутат, а тогда известный журналист Мустафа Найем, призвал народ "попить чайку" на Майдане. Помните те первые дни? Казалось бы, вполне справедливые лозунги: "Хотим в Европу!", "Долой олигархов!", "Долой коррупцию!" Ну кто в здравом уме под этим не подпишется?

Правда, уже тогда звучало и более радикальное: "Кто не скачет — тот москаль!" Многими это воспринималось не очень серьёзно, просто как "фига" Москве, которая, по уверениям майданной пропаганды, не хотела пускать свободолюбивую нацию в Европу.

Но очень скоро именно русофобская и националистическая риторика стала на Майдане основной, вытеснив всё остальное. А после победы госпереворота — основной по всей стране. Если не сказать — единственной.

Ну кто сейчас вспоминает о "евроинтеграции"? Ну подписали ассоциацию. И чего добились? Безвизового режима, который власти страны до сих пор преподносят как "перемогу" века.

О, да, теперь украинец может без визы поехать отдыхать в Европу! Вот только на какие шиши? Учитывая катастрофический обвал экономики и резкое падение уровня жизни после Майдана, реально съездить отдохнуть в Европу может намного меньше народу, чем могло при Януковиче.

Но речь идёт об отмене туристических виз. Многие украинцы хотели бы поехать работать в Европу, а с этим намного сложнее. Пока получается разве что в Польшу — зачастую нелегально. Но тут поражает сам факт того, что многие украинцы рвутся буквально в добровольное рабство, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, что на Украине сделать стало очень трудно. Это и есть свобода и "евроинтеграция", когда бывший инженер за копейки по европейским меркам, но огромные деньги для Украины собирает клубнику или моет унитазы в Польше?

А зачем современной Украине инженеры? Украина за пять лет угробила практически всю промышленность, превратившись из производителя высокоточной продукции (самолёты, корабли, поезда) в "аграрную сверхдержаву" и хранилище ядерных отходов Запада. Даже уголь теперь закупают у США, хотя страна была его экспортёром. Западу не нужны конкуренты по их технологиям. Но Киев и сам с радостью добил свою экономику.

И всё это ради того, чтобы любой ценой, по выражению президента Порошенко, освободиться от "оков империи". Он прямо так и сказал: будем мёрзнуть, но на "поклон" Москве не пойдём.

Вот и вся "евроинтеграция". А как скакали-то? Думали, и впрямь до Европы доскачут. Помните телевизионную картинку с Майдана? Бабушку, которая всерьёз стояла за "европейские пенсии"? Девушек, мечтавших о зарплате и уровне жизни "как в Европе". Наверное, что-то пошло не так. Хотели в Европу, а угодили в… Не туда, в общем.

Хотя что тут могло пойти не так? Всё пошло именно так, как задумывали авторы Майдана. Для США было главным любой ценой оторвать Украину от России и создать на её границах постоянный очаг нестабильности.

А ведь те, кто стоял на Майдане, всерьёз верили, что "евроинтеграция" откроет для них европейские рынки вместо закрывшихся российских. Как бы не так. Европейцам свои-то товары девать некуда, они только для виду согласились что-то принять с Украины в рамках соглашения о свободной торговле, установив варварские ограничения, которые сделали соглашение игрой в одни ворота.

Европе от Украины нужны разве что её дешёвая рабочая сила, её чернозёмы, полезные ископаемые, леса. Несколько лет украинские власти боятся снять мораторий на вывоз леса-кругляка, который вынуждены были ввести под давлением общественности, но и тут вряд ли они смогут сопротивляться долго (как и с требованием о повышении цены на газ для населения) — кредиты-то нужны.

Кстати, о кредитах. Сказать, что за годы после Майдана Украину посадили на них, как человека на героин, — всё равно, что не сказать ничего. Реликт под названием "украинская экономика" только благодаря им и дышит, хотя уже всё больше на ладан.

Недавно известный оппозиционер Вадим Рабинович назвал ситуацию катастрофической. По его словам, совокупный внешний и внутренний долг приблизился к 75 миллиардам долларов, суммарные же долговые обязательства Украины он оценил в 117 млрд. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга. А это значит, что все украинцы, их дети и внуки обречены быть рабами МВФ.

Но Украина, как истинный наркоман, продолжает брать ещё и ещё. Под людоедские условия для собственного населения, уничтожающие остатки социального государства.

А что там с лозунгом "Долой олигархов!", против которых многие и выходили на Майдан? Очень смешно было ещё в мае 2014-го, когда президентом страны выбрали олигарха Порошенко. Кстати, только за один год у власти Порошенко стал богаче в семь раз!

Да, выдавили из страны Коломойского, потрепали Фирташа, Ахметова и многих приближённых к власти во времена Януковича. Но назвать это "деолигархизацией" вряд ли язык повернётся. Особенно на фоне реальной национализации в республиках Донбасса. На Украине же просто произошёл передел собственности, богатые стали намного богаче, а бедные стали намного беднее.

А как успехи в борьбе с коррупцией? За два года уровень взяточничества в украинских компаниях вырос с 56 до 73 процентов. Коррупция в стране сегодня втрое превышает мировую. В прошлом году, согласно результатам исследования аудиторской компании Ernst & Young, Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.

Можно ещё вспомнить о громких коррупционных скандалах, в которые оказались вовлечены члены правительства и их родственники, например, сын Авакова, который покупал за бюджетные деньги армейские рюкзаки по цене БТР. Ну а упоминать Порошенко, отдыхающего на Мальдивах инкогнито, чтобы нищий народ не видел, просто неприлично. Даже странно, что украинские власти так противятся ещё одному требованию западных кредиторов — созданию независимого от Киева антикоррупционного суда, правда?

Такого даже при Януковиче не было.

Кстати, недавно экс-спикер Верховной рады Владимир Литвин заявил, что стране потребуются десятки лет, чтобы восстановить экономику. Так он прокомментировал заявление главы правительства Владимира Гройсмана, уверяющего, что экономика Украины уже через пять лет выйдет на новый уровень.

Гройсман, конечно, шутник ещё тот, но тут не до смеха, цифры, приведённые Литвиным, ужасают: 32 года нужно, чтобы достичь уровня 2013 года. А ещё недавно Саакашвили говорил, что вернуться на тот уровень, который был при Януковиче, можно через "всего" 20 лет. Как видим, прогнозы всё пессимистичнее по мере деградации.

Сегодня украинские власти объявили праздник — День достоинства и свободы. Но празднует ли народ? Что праздновать? Раскол в обществе и фактически замороженную — а на востоке и реальную — гражданскую войну? Всё новые и новые гробы с Донбасса, в половине из которых лежат не убитые в боестолкновениях, а расстрелянные своими по пьяни или погибшие от на скорую руку неудачно сделанных оружейных разработок, которыми так гордятся власти?

А может, повышение цены на газ в четыре раза, повышение стоимости услуг ЖКХ, которая давно превысила среднюю пенсию и скоро превысит и среднюю зарплату? Может, ещё то, что на Украину пришла самая суровая за последние годы зима, но целые города остаются без отопления и водоснабжения. Зато столичный мэр пафосно заявляет о том, что центральное водо- и теплоснабжение — пережиток "совка", а вот в Европе у всех личные котельные.

Вряд ли простые украинцы потянут личные котельные. И скоро не такой уж далёкой и мифической будет восприниматься история строительства узкоколейки для подвоза дров замерзающему Киеву, описанная в романе Николая Островского. Если, конечно, ещё будут дрова и поезда — состояние украинской железной дороги тоже катастрофическое, всё буквально разваливается.

Впрочем, прочитать Островского у молодого поколения украинцев вряд ли получится — декоммунизация. Зато у молодых, в отличие от людей старшего поколения, ещё есть шанс сбежать в Европу. Украине и её новым хозяевам они не нужны. Им нужны безлюдные земли и ровно столько населения, сколько нужно для того, чтобы обслуживать их собственность в стране.

Операция по уничтожению некогда второй по мощи и потенциалу экономики на постсоветском пространстве руками самих украинцев продолжается. Пять лет скачков. Полёт нормальный. Полёт в пропасть.