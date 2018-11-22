ПУПЕЦ Украине: кому и зачем нужен раскол страны ещё и по религиозному признаку

Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Порошенко переметнулся и как с этим связан безвиз.

На Украине набирает обороты церковный раскол. В обозримом будущем может состояться так называемый объединительный собор, который должен провозгласить создание Поместной украинской православной единой церкви (странное "совпадение", но само название образует смешную аббревиатуру ПУПЕЦ). Ни юридической, ни уж тем более канонической силы этот "объединённый собор" иметь, разумеется, не будет.

Православные церкви других стран украинскую автокефалию решительно не поддерживают, да и на Украине большинство прихожан и священников остаются верны канонической церкви, несмотря на попытки давления, запугивания, подкупа (82 архиерея из 90 чётко заявили о своей позиции в том, что они за существующий статус УПЦ).

Хотелось бы также подробнее остановиться на некоторых фигурах, которые активно продвигают создание ПУПЕЦ. Начнём с президента Украины Петра Порошенко, который ранее был прихожанином канонической церкви, но впоследствии как-то незаметно переметнулся.

С ним всё ясно как божий день. Для него это политика и не более. О создании собственной церкви в стране говорили давно, ещё при развале СССР. Украинские националисты считали, что суверенная и незалежная Украина должна иметь такую же церковь, никак не зависящую от Москвы. И неважно, что УПЦ по факту была полностью самостоятельной, а подчинение московскому патриархату было чисто номинальным — это уже бесило националистов. Церковь на Украине должна быть только украинской, и точка!

Тем не менее все эти годы всё было на уровне разговоров, ибо подавляющее большинство украинских верующих были прихожанами УПЦ МП и не понимали, зачем им какая-то иная церковь. Попытки создать такую церковь привели к образованию непризнанных УПЦ КП и УАПЦ, однако ни та, ни другая никогда не представляли из себя сколь бы то ни было значимую силу, а число их прихожан в сравнении с прихожанами УПЦ МП можно было обозначить как "полторы калеки".

Попытки захвата храмов на Западе Украины начались практически сразу после создания в стране "альтернативных" церквей, однако к желательному властям страны результату это не приводило: переманить паству не удавалось, к тому же до государственного переворота 2014 года это всё же были единичные случаи. После Майдана, когда закон в его нормальном понимании перестал действовать, и, разумеется, раскольники этим начали активно пользоваться и перешли в наступление, попытки захвата церквей стали уже повсеместной практикой.

Так вот, возвращаясь к Порошенко. Он прекрасно понимает, что продвижение идеи создания ПУПЕЦ — это путь к новой линии разлома украинского общества, что сторонники автокефалии в меньшинстве, но они обладают властными рычагами и оружием в отличие от её противников, а значит, может пролиться кровь. Однако он также понимает, что шансов на то, что здоровая часть Украины проголосует за него на выборах в будущем году, практически нет, и единственный вариант — поставить на активное и пассионарное меньшинство — националистов.

Те, впрочем, надо сказать, Порошенко тоже не любят, вот и лезет он из кожи вон, строя из себя самого "патриотичного патриота". Порошенко срочно нужны реальные, а не виртуальные "перемоги", история успеха. Безвиз уже не сработал. А вот создание независимой от Москвы церкви наверняка принесёт ему определённые очки среди тех, кто заряжен активной русофобской риторикой.

Порошенко как бы ставит перед выбором: или я, или "оковы империи". Неважно, что у вас в домах нет отопления и воды, зато я дал вам собственную церковь.

Если с мотивами Порошенко всё ясно, то ещё яснее с мотивами так называемого патриарха Филарета (Денисенко). Это просто обиженный жизнью человек, который всегда стремился быть первым, он очень хотел стать главой РПЦ, и имел на это неплохие шансы. Но не вышло: главой РПЦ в 1990-м избрали Алексея Ридигера. Денисенко же был дарован титул митрополита Киевского и всея Украины, а Украинский экзархат преобразован в Украинскую православную церковь, которой были предоставлены независимость и самостоятельность в управлении.

Однако наш "герой" этим "утешительным призом" не удовлетворился, и уже в ноябре 1991-го присоединился к сторонникам полной независимости Украины — не только государственной, но и церковной. 1 ноября 1991 года Архиерейский собор УПЦ единогласно принял решение об автокефалии, правда, позже почти все его участники отозвали свои подписи, объяснив своё голосование угрозами и давлением со стороны Филарета.

Тот дал слово подать в отставку, однако, вернувшись в Киев, объявил, что не признаёт обвинений, выдвинутых против него, и что он будет возглавлять Украинскую православную церковь до конца своих дней, поскольку он "дан Богом украинскому православию". Ему несколько раз предлагали одуматься, однако он уже почувствовал вкус власти, хоть и над небольшим количеством людей. В итоге лишь в феврале 1997 года его отлучили от церкви и предали анафеме. С тех пор Денисенко является не только главой незаконной церкви, по сути секты, но и вообще не имеющим к церкви никакого отношения человеком.

Надо понимать, что все эти годы Филарет не мог удовлетвориться тем, что осталось у него в руках, и ждал своего часа, активно поддерживая различные националистические движухи в стране. Евромайдан стал его шансом, хоть и не сразу: не так просто было не только изменить сознание людей, но и заставить власть решиться встать на путь раскола общества ещё и по религиозному принципу.

Сегодня для Денисенко наконец настал "звёздный час". Несмотря на то что его церковь вот так в одночасье не обрастёт прихожанами и ещё долго будет оставаться меньшинством (количество людей на крестных ходах обеих церквей летом этого года наглядно продемонстрировало предпочтения большинства украинцев), он имеет возможность получить в руки уже новые основания захватывать храмы. На его стороне будет закон, а значит, ещё более мощный силовой и информационный ресурс.

Ну и наконец о главном в этой троице раскольников — константинопольском патриархе Варфоломее. Он занимает пост с 1991 года, однако все эти годы почему-то не высказывал намерения предоставить томос Украине, раскольников не поддерживал. А тут вдруг раз — и на тебе! Оказывается, что Киевская митрополия была передана Москве незаконно и т.д.

Разбираться с историей — вообще дело неблагодарное. Любое событие практически всегда можно истолковать в выгодном исключительно для себя свете.

Так вот, сторонникам теории, что русская церковь возникла в Московском царстве, хотелось бы напомнить, что РПЦ ведёт историю с крещения Руси в 988 году, когда Константинополем была создана Киевская митрополия. После разрушения Киева татаро-монголами митрополит Киевский перенёс свою резиденцию во Владимир, а потом — в Москву.

Де факто статус автокефалии РПЦ имеет с 1448 года, когда собор в Москве избрал главу Русской митрополии (с центром в Москве) без санкции Константинополя. После унии с папой и захвата Константинополя турками русская церковь и вовсе полностью вышла из Константинопольской патриархии, а в конце XIV века московские митрополиты получили достоинство патриархов.

Что касается Украины (которой тогда ещё, разумеется, просто не было), то изначально Московская церковь действительно была вынуждена признать отделение от неё Киевской митрополии, сохранившей прежнее положение в Константинопольском патриархате. Однако уже в 1686 году в связи с присоединением к Русскому царству Левобережной Украины было осуществлено согласованное с Константинопольским патриархатом переподчинение Москве Киевской митрополии.

После чего на пять веков об этом все забыли, и лишь в 1991 году в Константинополе заговорили о якобы имевшем место "нарушении канонического порядка", однако всё это, опять же, было на уровне дискуссий. Всерьёз это никто не воспринимал, как и деятельность церкви Денисенко.

И вдруг как гром среди ясного неба. На двадцать седьмой год украинской незалежности Вселенский патриарх вдруг вспоминает об этом и принимает решение вернуть Украину в свою юрисдикцию, создать на Украине ПУПЕЦ, снять с раскольников анафему (ни на одно из этих действий он не имел никаких канонических прав).

Конечно, у Варфоломея тут есть личные мотивы. Главный из них — это банальный страх перед Москвой. Надо отметить, что Варфоломей такой же патриарх, как и все остальные. Это у католиков есть один папа, у православных такого нет. Титул "Вселенский" — просто сохранившаяся особенность перевода с тех пор ещё, когда там была Византия, а не мусульманская Турция. Как и титул "Святейший". Иными словами "первенство" Константинополя — это не более чем устаревшая традиция, не подкреплённая никакими ресурсами и влиянием.

РПЦ — это крупнейшая православная церковь мира, более ста миллионов прихожан, половина православных на планете. Долгие годы русская церковь пребывала в зависимости от политических пертурбаций (раскол XVI века, подчинение государству при Петре I, гонения при советской власти) и была фактически заперта внутри страны. Однако в последние годы всё изменилось, и Россия начала активно продвигать собственные духовные ценности по всему миру, поддерживая паломничество, восстанавливая и строя храмы в других странах, поддерживая притесняемых христиан, усиливая влияние в мировом православии, конвертируя его в политическое.

Разумеется, это не может не беспокоить Фанар, который не желает отдавать русским пальму первенства, хотя сам и сохраняет её исключительно номинально. Ну и конечно, не обошлось без давления со стороны Запада, которому Варфоломей, не имеющий ни собственных ресурсов, ни даже собственной территории (патриархат его, напомним, находится на территории мусульманской Турции), весьма подвержен.

Истинные же авторы проекта украинского церковного раскола, как и прочих бедствий, происходящих в этой стране, находятся за океаном. Только им жизненно важно, чтобы украинцы грызлись друг с другом по любому поводу — религиозному или политическому. И эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы подкинуть дровишек в пожар гражданской войны на Украине.