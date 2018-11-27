Военное положение делает Порошенко диктатором

Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем украинцам грозит введение военного положения даже в отдельных областях страны.

Президент Украины Пётр Порошенко обнародовал перечень регионов, в которых будет введено военное положение. В список вошли 10 украинских областей, которые располагаются вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Чёрного и Азовского морей и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Речь о Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Черниговской, Херсонской областях.

При этом Порошенко подчеркнул, что "особое состояние будет введено только в случае наземной операции регулярных военных Российской Федерации за пределами Операции объединённых сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма".

— Как только российский солдат пересечёт границу, я не потеряю ни секунды, чтобы обеспечить защиту украинской земли, — заявил он.

Довольно забавная формулировка, учитывая, что, если верить украинской пропаганде, российский солдат давно пересёк границу. Отчего же Порошенко не обеспечил "безопасность украинской земли"?

Насчёт введения особого состояния только в случае, если Вооружённые силы РФ начнут операцию на украинской территории за пределами Донбасса. То есть если российские войска войдут в Донбасс (а в том, что это давно свершившийся факт, Порошенко убеждает мировую общественность не первый год), то особое состояние введено таки не будет?

И вообще, что это за особое состояние, воздерживаться от которого до последнего клятвенно обещает Порошенко?

Видимо, это нечто, присутствующее только у него в мозгу, вернее, обычная игра словами для запудривания мозгов населению. Никакого особого состояния законодательство Украины не предусматривает. Есть военное положение, которое и было введено вчера, но его пункты не подразумевают деления на особые или не особые режимы. Военное положение или не вводится совсем, или вводится со всем набором присущих ему инструментов.

Читаем. Согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения", особый режим вводится во всей стране или в отдельных её местностях в случае вооружённой агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, её территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооружённой агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Что это значит? Что за полномочия?

Ну, например, полномочия принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или государственной собственности для нужд государства или армии. В том числе — личные автомобили, недвижимость. Извини, хлопчик, но твоя машина нужна для перевозки продуктов для армии, а дом — для организации штаба.

Полномочия использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны. Извините, уважаемый предприниматель, но ваше предприятие теперь будет выпускать патроны (причём бесплатно — для государства же).

Кроме того, в случае необходимости разрешено вводить комендантский час и меры светомаскировки.

Но главное — можно вводить запрет на деятельность определённых партий и общественных объединений (это на Украине после 2014-го и так регулярно происходило, только для этого приходилось придумывать отдельные законы типа "закона о декоммунизации", а теперь можно на конвейер ставить), а также СМИ, если власть сочтёт их деятельность угрожающей национальной безопасности Украины.

Последнее также на Украине не редкость, но это было "по беспределу", а теперь будет — по "закону". И если раньше борьба с неугодными осуществлялась руками "патриотических активистов", то теперь будет осуществляться руками государства. Открыто и официально. Если сказать точнее, то военных — положение-то военное.

А кто у них там Верховный главнокомандующий? Правильно, Пётр Порошенко.

И пусть никого не обнадёживает, что положение введено на 30, а не на 60 дней, как предполагалось заранее, а Порошенко обещает не ущемлять права граждан без острой необходимости. Где 30, там и 60, и 90 — и столько, сколько потребуется, дней. Если для продления особого режима потребуется изобразить ногу российского солдата, пересекающего границу, они её "нарисуют". И "особая необходимость" для ограничения прав и свобод тоже найдётся.

Сейчас по всей Украине проходят акции протеста против того, что в некоторых городах до сих пор не включено отопление! Они хотят тепло? Во время войны? В тюрьму негодяев!

И вообще, выступаешь против главнокомандующего в условиях военного времени? Точно "агент Кремля"!

Таким образом Порошенко получает возможность расправиться со всеми своими политическими противниками. А их у него — вся страна. Никто сегодня не поддерживает Порошенко, вообще никто. Ну, так хрен вам, а не выборы! И только попробуйте возразить! Больше двух не собираться! Комендантский час! Тотальная прослушка, атмосфера страха, доносительство.

Вот к чему ведёт Порошенко. И пусть никого не радует, что военное положение распространяется не на всю Украину. Надо будет — распространят. Как говорил Михаил Горбачёв, главное — начать. А затем можно расширить и углубить.

Кстати, главным образом под действие режима военного положения попадают все те области, которые весной 2014-го выступили против Майдана и чуть не отделились от Украины. Именно там сегодня сохраняется наибольший протестный потенциал, и именно они могут стать инициаторами новой революции в стране.

Наконец, не может не тревожить тот факт, что военное положение напрямую несёт угрозу обстановке в Донбассе. В день его введения стало известно, что подразделения т.н. объединённых сил Украины приведены в полную боевую готовность после инцидента в Чёрном море и введения Киевом военного положения. Как сообщили в пресс-центре ООС, "независимо от изменений обстановки, враг не пройдёт".

А если пройдёт? Что тогда? Война? Если враг сам не начинает, можно устроить какую-нибудь провокацию и начать боевые действия в "ответку". Так, например, на прошлой неделе в ДНР рассказали о прибытии на подконтрольную Украине территорию британских инструкторов для подготовки провокации с химоружием. Вчера об этом говорил в ОБСЕ наш постоянный представитель Александр Лукашевич.

В самом деле, почему бы нет? Воевать с "агрессором" на море и по всей протяжённости границы кишка тонка, а вот в Донбассе — можно. Правда, в роли "агрессора" будут выставлены сами жители Донбасса, но ведь нас уже пятый год убеждают в другом.

А выборы? Да какие выборы?! Война же. А войну можно "продолжать" годами.

Впрочем, насколько там Порошенко ещё останется у власти на Украине, кроме него самого, мало кого волнует. Гораздо больше заботит, чтобы не было новых — ещё более грубых провокаций и новой войны в Донбассе. А они будут, если Порошенко поймёт, что происходящего недостаточно для того, чтобы удерживать страну в повиновении и что ситуация окончательно выходит из-под его контроля…