Путин, Дональд Трамп и ВМС Украины

Политолог Алексей Мухин — о том, почему российско-американские отношения нужно перезапускать и как это пытаются отменить.

"Отвлечение на негодный объект" — старая добрая уловка спецслужб, когда необходимо решить ряд оперативных задач.

В своё время, когда Ангела Меркель наконец собралась приехать в Россию решать серьёзные вопросы в контексте инвестиционных проектов России в Германии и Германии в России, "всплыла" надуманная проблема "чеченских геев", которых не сразу удалось обнаружить. И понятно, что во время визита германская канцлерин сосредоточилась на этой животрепещущей проблеме — в ущерб экономике.

Так и теперь в преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 украинские катера из состава ВМС этой удивительной страны решили на предельной скорости и с расчехлёнными орудиями прокатиться по черноморским территориальным водам России — с предсказуемым результатом (дырками в правом боку и задержанием провокаторов).

Понятно, что много уже сказано про то, как этот инцидент и истероидное поведение представителей украинского истеблишмента повлияет на внутриполитическую ситуацию в этой стране. Нам сейчас интересны те зайцы, которых убили этим одним выстрелом на внешнеполитическом треке.

Предсказуемой была реакция европейских стран: они, с одной стороны, призвали к сдержанности, с другой — попытались осудить Россию. Обычная в таких случаях гимнастическая позиция, которую можно охарактеризовать как "и вашим, и нашим".

Предсказуемой была и реакция самой Украины — она бросилась в объятия НАТО, как обиженная девушка уезжает к маме.

Кстати, о маме. Пётр Порошенко, называющий себя президентом Украины и Верховным главкомом ВСУ, прямо пожаловался Меркель на правомерные действия российских пограничников и задержание своих людей, слёзно умоляя её замолвить слово перед Путиным... Я глазам своим не поверил, когда прочитал эту просьбу в Twitter (верифицированном, на всякий случай) Порошенко.

Ещё одним важным "побочным эффектом" инцидента в российских территориальных водах стало требование со стороны ряда американских политиков, выдвинутое Трампу, — не проводить встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20.

Шарман, как говорится!

Если Трамп пойдёт на исполнение этого требования, то его политическое реноме будет серьёзно деформировано и он потеряет лицо. И непонятно, зачем ему тогда баллотироваться на второй президентский срок, если он поведёт себя как игрушка в руках манипуляторов, тем более таких неумелых.

Правда, повестка этой встречи ещё не определена, и как её отмена отразится на российско-американских отношениях, пока не очень ясно. То, что в результате подобных экспериментов даже простое взаимодействие между странами ставится под удар, очевидно. И зачем наступать на те же грабли опять и опять? Ясно одно: инициаторы этого кризиса очень надеются, что Трамп с Путиным вообще не будут встречаться. От слова "никогда". По-моему, именно поэтому встретиться нужно обязательно и перезапустить, наконец, наши отношения в позитивном ключе.