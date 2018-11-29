Дворовые разборки. Почему Трамп не "вписывается" за истерику Порошенко

Журналист Игорь Мальцев — о президенте Соединённых Штатов, Украине и провокациях.

Для тех, кто никогда не служил ни в одной армии, и даже в израильской, не то что в российской, хотелось бы немного прояснить. Есть такая штука как Устав.

Есть устав несения пограничной службы. Есть устав несения караульной службы и так далее. И там в той или иной форме изложена последовательность действий при нарушении действующего режима охраны — границы, например, или там артиллерийского склада — схема примерно одна.

Если ты видишь нарушителя, то говоришь "стой кто идет", если нарушитель продолжает движение, предупреждаешь — "стой, стрелять буду". Следующий этап — предупредительный выстрел в воздух. Если прорыв периметра или границы продолжается, ты обязан открыть огонь на поражение. Я понимаю, у вас в руках не автомат, а смузи со смартфоном, вам трудно понять, что такое служба. Вы из койки-то еле выползаете по утрам, чтобы дойти до игровой приставки. Но жизнь и воинская служба это вам не Red Redemption-2 и даже не интернет, деточка: тут не на хрен могут послать, а просто застрелить. Или взорвать.

Как ни крути, как ни открывай границы, как ни запускай в страну миллион албанцев под видом сирийцев, но устав остается костяком вооруженных сил и основой безопасности страны. Причем, любой страны.

И в нелепой предвыборной провокации знаменитого украино-российского бизнесмена Порошенко это стало очевидно. Причем, даже нашим так называемым партнерам. Порошенко сколько угодно может транслировать себя по первому каналу Германии с трагическим лицом и обещаниями "большой войны", но немцы настолько уже тут обожрались неправомерными действиями собственной канцлерин на границе, что очень внимательно присматриваются к всяким "пограничным" конфликтам. Все нынче тут расхлебывают результаты антиконстиционного запрета со стороны мадам Меркель исполнения пограничниками ФРГ именно Устава пограничной службы. Который указывает военнослужащим поступать именно так, как сказано в любом воинском уставе любой нормальной страны — см. выше порядок действий: "стой кто идет" и далее по тексту.

Есть еще и флотский Устав, а еще есть международные правила и договоры по пользованию проливами и иными акваториями.

Именно в рамках таких договоров по Босфорскому проливу спокойно, еще с советских времен, через центр самого крупного города страны НАТО проходят любые военные суда ВМФ РФ, вплоть до подводных лодок. И ничего. Потому как есть положение, порядок подачи заявок, схема прохождения и так далее. Кстати, об этом прекрасно написано в очень поэтизированной форме у писателя, нобелевского лауреата Орхана Помука — как в детстве он смотрел, как мимо его дома проходили русские крейсера (роман "Стамбул"). В этом смысле Керченский пролив мало будет отличаться от Босфорского, если у соседей небратьев хватит ума. Но пока не хватает. Вот этот досадный дефицит не дает им возможности сгоношить мировую общественность на истерику вокруг проливных дел.

Особенно мне понравилась реакция мирового жандарма Дональда Ф. Трампа, который как то сразу сказал, что хотел бы углубиться в детали произошедшего, прежде чем встревать в разборки. А разборки, конечно, чисто дворовые — когда самый мелкий пацан из банды начинает нагло задирать прохожего, точно зная, что ему за это ничего не будет, а потом бежит с криками жаловаться уже более взрослым участникам банды, если ему отвесят подзатыльник. Схема рабочая и популярная. Особенно в среде укрополитиков.

Так вот Трамп отреагировал вполне понятно и по-взрослому — он не повелся на хорошо срежиссированную истерику Порошенко и не воспылал желанием вписываться за провокатора. Потому что проливы, границы, погранслужба и провокаторы — все это для него весьма актуально вот прямо сейчас и прямо в США.

Дело в том, что он сам склонен рассматривать вот этот "караван мигрантов" как широко распиаренную провокацию против США как государственного образования и против него лично. Поход тысячных колонн на США с целью прорыва государственной границы вообще ничем кроме провокации, собственно, и не является. Организаторы этой колонны, которая уже прибыла в пограничный город Тихуана, и не скрывают цели — если удастся под разговоры о "гуманности" и т.д. сломать пограничный режим США, то за этой колонной последуют еще более длинные полки желающих. Как это происходит — мы видим на примере Европы, где сознательный отказ от несения пограничной службы приносит не только все больше экономических мигрантов, но и все большее количество трупов в Средиземном море. И все это под разговоры о гуманизме.

Небратья, конечно, не сомалийские негры — это факт. И ситуация неравнозначна американо-мексиканской, в рамках которой Трамп требует выделять еще и еще денег — на строительство великой стены. Но дух провокации — он же едкий. Даже если им тянет с Азова. Его и в Белом доме носом чуют. Тем более, что для всего остального у них есть самолеты-разведчики, которые курсируют вдоль русской границы в Крыму. Кстати, а почему русские самолеты-разведчики не курсируют вдоль мексиканского побережья вплоть до Голливуда? Было бы справедливо. И паритетно.