Войдёт ли Трамп в Историю? Или всё-таки вляпается?

Политолог Алексей Мартынов — о том, грозит ли импичмент действующему президенту Соединённых Штатов.

За всю недолгую историю в 242 года в США ни разу импичмент президенту до конца доведён не был. Было две попытки: в 1868 году, когда палата представителей попыталась отставить президента Эндрю Джонсона, и второй раз в 1999 году, когда конгрессмены хотели отправить в отставку Билла Клинтона, мужа оппонента действующего президента Трампа на последних президентских выборах — Хиллари Клинтон. Оба случая не прошли сенат, а там, если импичмент прошёл конгресс, нужно набрать не меньше 2/3 голосов.

Ещё был единственный случай, когда президент США сам, добровольно и в здравии покинул пост. Правда, тоже под давлением угрозы импичмента, но по собственному желанию ушёл с поста Ричард Никсон в 1974 году по Уотергейтскому делу.

Справедливости ради стоит уточнить, что Клинтона судил конгресс, конечно, не за супружескую неверность и не за осквернение Овального кабинета оральным сексом с практиканткой, а за то, что он сперва солгал большому жюри — сенатской комиссии — под присягой. Врать конгрессменам в США большее преступление, чем любой другой проступок.

Сейчас из США пришла новость, что бывший поверенный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн признался в суде о даче ложных показаний на закрытых слушаниях в конгрессе о контактах Трампа с Кремлём во время выборов 2016 года. Коэн тогда утверждал, что все контакты с российским структурами по поводу возведения в Москве Трамп-тауэр были прекращены в январе 2016 года. То есть ещё до начала праймериз Республиканской партии, на которых Трамп победил, став в итоге кандидатом в президенты, а после — одержав победу на выборах осенью того же года. А на самом деле, как признался Коэн, такие контакты продолжались с его участием до лета, то есть когда выборы были в разгаре, а Трамп уже стал кандидатом в президенты от Республиканской партии. Соврать же конгрессменам Коэна, конечно, заставил сам Трамп — угрозами и давлением.

Как известно, конгрессом была создана специальная комиссия во главе со спецпрокурором США Робертом Мюллером для расследования фактов и обстоятельств вмешательства представителей России в президентские выборы 2016 года. В том числе Мюллер заинтересовался бывшим юристом Трампа. Так, Майкл Коэн несколько месяцев назад был обвинён в "уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, махинациях в банковской сфере и предоставлении ложных сведений финансовым организациям США" и отпущен пока что под залог. А теперь принял предложение комиссии Мюллера о сделке. После чего в совокупности трое суток рассказывал всё, что комиссия хотела знать про "связи помощников Трампа с российскими представителями". 70 часов записей допросов бывшего юриста Трампа — это весьма обширный материал, который, конечно, крайне нервирует президента США. Что мог рассказать доверенный юрист миллиардера, пока не разглашается.

Неудивительно, что Дональд Трамп крайне странно ведёт себя сегодня в вопросах двусторонних отношений с Россией. То якобы по просьбе Макрона переносит переговоры с российским президентом из Парижа в Буэнос-Айрес во время саммита "Большой двадцатки" 1 декабря, то ставит под сомнение уже подготовленные переговоры с Путиным из-за кстати случившегося инцидента с украинскими моряками в российских территориальных водах в Керченском проливе, то снова подтверждает встречу. Буквально несколько часов назад, когда российская делегация была уже на пути в Аргентину на саммит, Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере" (по обыкновению, заявления 45-й президент США делает там), что отменяет переговоры с Владимиром Путиным на G20, поскольку "украинские моряки и суда-нарушители не были отпущены" (как бы призывая нас нарушить закон и без суда отпустить преступников).

Видимо, на этот раз стул снова зашатался под президентом. В отличие от двух предыдущих попыток, Трамп имеет большие шансы войти в историю США как первый президент, которого всё-таки уволили до срока. Конечно, есть ещё вариант — по примеру Никсона — самому уйти в отставку. Но для этого нужно быть политиком как минимум. Трамп же как был бизнесменом-миллиардером, так им и остаётся. Только возможностей для бизнеса при наличии офиса в Овальном кабинете Белого дома значительно больше.