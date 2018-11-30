Обыкновенный фашизм — почему Порошенко запрещает россиянам въезд на Украину

Писательница Диана Кади — о запрете Петра Порошенко на въезд на Украину россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

С 30 ноября Украина ввела запрет на въезд российских граждан мужского пола и "военнопригодного" возраста. Официальное обоснование запрета — страх перед появлением "вежливых людей" с дальнейшим образованием ещё пары-тройки народных республик по сценарию, который Москва якобы отработала ещё 2014 году.

На "войне с Россией" Киев уже больше четырёх лет спекулирует: благодарно принимает подачки МВФ, оправдывает политическую импотенцию и экономический провал. Нет никаких сомнений, что реальная война руководству Украины не нужна и все так называемые "мировые союзники" глобальный или даже локальный конфликт поддерживать не будут.

Кстати, для того чтобы сформировать на Украине русские отряды, пересекать российско-украинскую границу необязательно, — миллионы русскоязычных граждан Незалежной давно против действующей власти и в шаге от того, чтобы повторить ситуацию-2014, имея веские основания, а не обобщённые претензии к нечестным на руку политикам.

Самое очевидное объяснение таких действий — в отсутствие реальных "перемог" Петру Порошенко надо демонстрировать хоть какие-то "победы", пусть даже в виде очередного громкого инфоповода, заодно работающего на интересы президента и его окружения. Да, завтра голодное население об этой "перемоге" забудет. Но сегодня Пётр Алексеевич на коне.

Но, думаю, немаловажная причина запрета — это опасения Киева, связанные с возможной утечкой информации. Среди обладателей российского паспорта есть и журналисты. А кто ещё стремится в страну, где идёт гражданская война, — только к родственникам… Или по работе — освещать события.

Совершенно ясно, что выход информации из первых уст, показ объективных и правдивых новостей из "Жовто-блакитной" украинскому руководству просто невыгоден. Официально запретить въезд журналистов они не могут — чревато крайне негативной реакцией западно-европейских кураторов. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов не так давно выражала обеспокоенность по поводу нападений на сотрудников СМИ. Вот Порошенко и решил задавить голос правды косвенно.

Только неясно, что делать сторонникам Украины из числа российских граждан, пересекающих российско-украинскую границу для гастролей с лекциями о "притеснениях и репрессиях" Кремля? Или это выборочные ограничения?

Очевидно, что этот закон только укрепит коррупционную составляющую, которая практикуется и так. Очевидно, что украинские пограничники воспользуются ситуацией и закроют глаза на запрет, если их "правильно мотивируют".

Напомним, по состоянию на конец 2017 года в России, чаще всего нелегально, работало около 5 млн украинцев, каждый месяц отправлявших домой 2,5 млрд руб. И отметим, что ответных действий Россия, думая о судьбе простых украинских граждан, не предпринимает — и это крайне важное отличие от антигуманных решений Киева.

В 2014 году я бы задала вопрос: где реакция "международного сообщества"? Ведь это прямое нарушение прав миллионов людей, которые не могут видеться с родными, жить нормальной жизнью в мире и согласии с братским народом, пока украинские политики принимают бесчеловечные законы.

И самое главное.

Киевская власть перестала скрывать свои националистические взгляды. Их ручные медиаэксперты очень обижаются, когда мы употребляем слово фашизм, говоря о том, что происходит на Украине.

Между тем фашизм — это деление людей на сорта. Одни — европейцы, которым можно всё. Другие — ватники, колорады и прочие "недочеловеки", которых надо поразить в гражданских правах, а ещё лучше — бросить в лагеря смерти. Это и есть фашизм. И когда Киев одним росчерком пера отказывает миллионам россиян в элементарных человеческих правах, отсеивая их от жителей других стран, которым въезд на Украину по-прежнему разрешён, — то этим Порошенко показывает свою настоящую сущность продолжателя дел нацистского преступника Бандеры. Маски сорваны.