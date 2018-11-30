Трамп "съехал" с темы. Почему важна встреча лидеров РФ и США

Журналист Андрей Бабицкий — о срыве переговоров российского и американского президентов.

Украина празднует величайшую дипломатическую победу. Нелепая, плохо оформленная провокация в Керченском заливе внезапно приобрела статус события международного значения. Отказавшись от встречи с Владимиром Путиным якобы из-за задержания трёх украинских кораблей в Азовском море, Дональд Трамп дал понять, что внимательно следит за ходом украинского конфликта. Между тем обстоятельства подсказывают, что эпизод в азовской акватории оказался для американского президента просто удобным предлогом для отказа от беседы, итоги которой предсказуемо обернулись бы для главы Белого дома новыми обвинениями Бог знает в чём, вплоть до госизмены.

Наметившееся ранее потепление между странами внезапно прервано. Сама встреча давала определённый задел на будущее. Конкретных решений, возможно, выработано бы не было, но она могла стать площадкой для выработки этих самых конкретных решений. А теперь, судя по всему, процесс затягивается и сторонам придётся долго ожидать следующей возможности для сближения.

Если вспомнить о том, какой мёртвой хваткой вцепилась американская либеральная пресса в Трампа после его дружеского общения с Владимиром Путиным в Хельсинки, то можно понять, что пережить ещё одну такую атаку главе американского государства совсем не улыбалось. А понимая, что прогнуть своего визави ни по одному вопросу — это касается и ДРМСД, и Сирии — у него не получится, Трамп просто решил не рисковать, поскольку объявить о нежелании российского лидера идти на уступки значило бы расписаться в собственном бессилии и отсутствии возможности влиять на ход событий в мире. Понятно, что ни одна ключевая проблема без России решена быть не может, соответственно, от неё необходимо добиться хоть каких-нибудь уступок.

Сторонники той точки зрения, что президент РФ потерпел серьёзное поражение, не могут объяснить, в чём, собственно, это поражение заключается. О чём Владимир Путин мог договориться со своим американским коллегой, чтобы это был настоящий прорыв для России? Таких вопросов просто нет, поскольку у Москвы и Вашингтона мнения по всем базовым проблемам двусторонних отношений и мировой повестки кардинально расходятся. Встреча, скорее, должна была быть просто демонстрацией взаимной симпатии между первыми лицами России и США. Не более того. И в этом смысле она повторила бы хельсинские переговоры, после которых американские медиа устроили Трампу кошмарную выволочку.

Наши либеральные сограждане сетуют, не вполне, впрочем, искренне, что Кремль упустил редкую и крайне важную для России возможность поставить вопрос о снятии хотя бы части экономических санкций. Это пустая претензия, поскольку, с одной стороны, Трамп сегодня не может принимать решение об ослаблении режима санкционного давления на нашу страну — Конгресс прямо лишил его этого права, приняв соответствующий закон. С другой стороны, пресловутые санкции отнюдь "не разорвали в клочья российскую экономику, о чём как о бесспорном результате санкционной политики информировал публику предшественник Трампа. Напротив. Они за счёт программы импортозамещения весьма способствовали развитию целых хозяйственных отраслей, например сельского хозяйства и станкостроения.

Американский лидер поступил даже разумно, решив не подставляться в очередной раз. В Хельсинки он выглядел как младший партнёр Владимира Путина, вынужденный соглашаться со взвешенной позицией более мудрого и более опытного собеседника. Слова, что он верит утверждениям российского президента о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы, были, наверно, искренними, но они имели крайне печальные для Трампа последствия. Его распинали на этом его высказывании изобретательно и сладострастно, в течение длительного времени, и эхо опрометчивой реплики время от времени всплывает и сегодня.