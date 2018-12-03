Порошенко продолжает войну с Россией. Где именно — знает только он

Журналист Андрей Бабицкий — о переброске украинских войск к границе с Российской Федерацией.

Открывая форум, посвящённый 70-летию Всеобщей декларации прав человека (что уже само по себе звучит довольно смешно, поскольку от прав человека на Украине давно остались одни воспоминания), Пётр Порошенко заявил, что по его распоряжению началась переброска дополнительных войск для охраны государственной границы с Россией.

Пётр Алексеевич упорно гнёт линию, которую он, по всей вероятности, считает последним козырем в предвыборной борьбе, — ему необходимо убедить избирателей (хотя бы их часть), что российская угроза — это отнюдь не вымысел, а ужасающая реальность. И именно президенту надо в этой опасной ситуации проявить твёрдость и силу духа, чтобы отстоять независимость Украины, не дав агрессору вторгнуться в пределы страны.

Порошенко также выразил надежду, что военное положение, введённое в 10 украинских областях, не придётся продлевать, — 30 дней будет вполне достаточно.

То что у украинских политиков с логикой дела обстоят не лучшим образом, известно давно. Если агрессор стягивает свои вооружённые силы к украинской границе, то какие там 30 дней! Сам Порошенко неоднократно убеждал публику в том, что полномасштабная война с Россией уже идёт. Это значит, что военное положении должно действовать вплоть до самой победы, ну или, на худой конец, до поражения.

Тем более что чуть раньше украинский лидер разложил по полочкам намерения России. По его словам, она планирует захватить Бердянск и Мариуполь, чтобы проложить наземный коридор из Донбасса в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, конечно, назвал это заявление абсурдным, но Кремль всегда всё отрицает и ему не удастся своим показным миролюбием ввести в заблуждение Порошенко. Тот точно знает, что Москва нацелилась на два украинских порта, а события в Керченском проливе были всего лишь репетицией. Так что не будет ничего удивительного, если Порошенко объявит, что военное положение придётся продлевать в связи с ухудшающейся обстановкой на границе.

Вряд ли кто-нибудь в мире думает, что сколь-нибудь заметный процент украинских граждан верит в российскую военную угрозу. Они понимают, что президент отчаянно фантазирует, стараясь накрутить ситуацию, пробудить в людях страх, чтобы им воспользоваться. Уверен, что и своим защитником украинцы президента не считают. Кем угодно: аферистом, олигархом, националистом, любителем горячительных напитков, но не защитником отечества от военной угрозы. Тем более что и перспективы такой угрозы на горизонте не просматриваются.

Собственно, у нынешнего главы украинского государства есть только одна возможность удержать в руках власть — перенести выборы, что можно будет сделать только в случае продления военного положения. Судя по всему, Порошенко к этому и клонит, хотя открыто объявлять о своих планах побаивается. И, думается, по ночам он грезит о российских войсках, которые и впрямь переходят границу и движутся в направлении Мариуполя и Бердянска. А президент ставит размашистую подпись под указом о военном положении сроком ещё на два или три месяца. Но судьба не сделает такого подарка несчастному аутсайдеру. Просто потому, что в захвате украинских территорий для России нет ни малейшего смысла.

Антироссийский тренд, который едва ли спасёт Порошенко от неминуемого позора на выборах, — это не только байки об "агрессоре и оккупанте", от которых, кажется, и самому рассказчику уже давно стало тошно. Это ещё и продолжение стратегии на разрыв всех отношений с соседом. Поэтому сегодня украинский президент внёс в Верховную раду законопроект о разрыве договора о дружбе между Украиной и Россией.

"Большой договор" был подписан ещё в 1997 году сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией. Согласно документу, отношения России и Украины основываются на принципах стратегического партнёрства, стороны также взяли на себя взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Фактически большая часть положений соглашения уже давно не действует. Его денонсация или разрыв не будут иметь никаких ощутимых последствий. Этот шаг необходим Порошенко, чтобы показать, что он не даёт врагу спуску. Что он постоянно наносит по нему чувствительные удары, стараясь деморализовать и эмоционально опустошить его.

В целом пустые хлопоты лидера Украины лишены не только реального содержания и смысла, проблема Порошенко в том, что отчаянные попытки выжать хоть что-то из российской темы обречены на провал. По его словам, Россия всё время куда-то "вторгается", "прокладывает коридоры", "воюет", но где именно это происходит, никому, кроме Порошенко, не известно. Понятно, что он будет продолжать гипнотизировать электорат рассказами о том, что вот-вот произойдёт нападение, однако его собственного положения это не поправит. Его поезд давно ушёл.