Заявление Кузнецовой — одна из самых позорных страниц её биографии

Писательница Мария Арбатова — о заявлениях уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой, переадресации "по вопросам женского обрезания" к медикам и о том, может ли попадья занимать данный пост.

Вопрос о профессиональной пригодности Анны Кузнецовой возник у экспертного сообщества с самого начала. Никаких навыков в области прав человека у неё никогда не было и не будет.

Я считаю, что сегодняшняя ситуация абсолютно дискредитировала не только её саму, но и институт Уполномоченного по правам ребёнка, потому что декларация прав человека и множество конвенций, которые ратифицированы нашей страной, защищают границы ребёнка. Они не допускают не то что калечения, они не допускают насильственных действий в виде шлепков, подзатыльников и так далее.

Это заявление — одна из самых позорных страниц её биографии. Всё законодательство Российской Федерации запрещает калечение человека в любом возрасте.

Что касается медицинских показаний: они вовсе не пересекаются с религиозными. Их не существует в области полной выкройки женского обрезания. Они бывают один раз на миллион: когда требуется увеличение или уменьшение чего-то по жизненным показаниям.

Я не верю, что попадья может быть нормальным правозащитником. У нас церковь отделена от государства. Любая церковь. И в ситуации правозащитника....он находится в зоне конфликта интересов. Между тем, что предписывает понимание религии, и тем, что предписывают Декларация прав человека и УК РФ. Поэтому само назначение — это опустошение той должности, которая так важна в России. Это неудачное назначение, которое лишило защиты детей.