Обрезание прав человека

Акушер-гинеколог, председатель комиссии по охране здоровья молодёжной общественной палаты Стелла Узденова — о женском обрезании.

Неожиданно вопрос о женском обрезании оказался одним из самых обсуждаемых в России. Стало известно, что одна из московских клиник предлагает процедуру клиторэктомии (запрещённой во многих странах мира). С вопросами по данному поводу журналисты обратились к уполномоченному по правам ребёнка в РФ Анне Кузнецовой. Она почему-то не связала тему женского обрезания, которое проводят нередко девочкам в возрасте до пяти лет, с защитой прав ребёнка. И предложила перенаправить его к медикам.

Женское обрезание, оно же сечение наружных половых органов, — это процедура удаления клитора и наружных половых органов. Это не щадящая процедура — это операция, которая может привести к кровотечениям и даже летальному исходу. Могут быть последствия в виде задержки мочи. Проблема актуальна в основном в африканских и арабских странах.

Ещё в 1980-х годах около 90% египтянок подвергались обрезанию. В некоторых африканских странах этот показатель доходил до 100%. Но в последнее время правозащитники заставили власти отменить эти законы.

Так, в 2011 году была принята Стамбульская конвенция, куда вошло большинство стран. Не приняли её Армения, Азербайджан и Россия. Возможно, это было сделано потому, что в этих странах данной проблемы нет — подобной процедуре подвергают разве что в азербайджанских деревнях, и периодически это встречается в Дагестане.

С какой целью это делается: считается, что женщина несёт только репродуктивную функцию. Никакого удовольствия от интимных отношений она получать не должна.

На данную проблему есть две точки зрения: медицинская и социальная. С точки зрения медицины, это нанесение вреда здоровью вплоть до летальных исходов и других осложнений. Это не только кровотечения. Процедуру далеко не всегда (особенно в деревнях) делают медицинские работники. Это и ошибки при операции, и сепсис, и многое другое. Уродство половых органов.

С точки зрения социальной, это нарушение прав человека, нарушение прав ребёнка. Чаще всего эту процедуру делают девочкам в юном возрасте, до подросткового периода. Иногда её делают в три года, иногда — в пять. Этот вопрос нужно поднимать. Мне кажется, это нужно делать не с точки зрения медицины, а с точки зрения нарушение прав человека. Во всём мире она уже трактуется как ущемление прав человека. Почему у нас её относят к медицинской — непонятно. Уполномоченный по правам ребёнка, я считаю, должен не перенаправлять этот вопрос к врачам, а сам им заниматься.

Если говорить о Стамбульской конвенции, я считаю, что уполномоченный по правам человека может поставить вопрос о присоединении нашей страны к ней. Известная модель и актриса Варис Дирие, которая в детстве сама подверглась женскому обрезанию, развернула активную деятельность против этой процедуры. И благодаря её усилиям в африканских странах клиторэктомию официально запретили. Так почему наш уполномоченный по правам ребёнка не занимается этой проблемой, а перенаправляет её медикам?