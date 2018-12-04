Майдан по-французски

Политолог Алексей Мартынов — о беспорядках во Франции и о том, как вместо нового вождя Пятая республика получила Макрона.

Париж полон запаха гари и шума полицейских сирен. Так называемые "жёлтые жилеты" протестуют против повышения цен на топливо.

Ещё три года назад после известных событий с расстрелом арабскими террористами редакции скабрезного карикатурного журнала "Шарли Эбдо" из Парижа и из Франции в целом потянулся караван французских евреев в Израиль. Мой друг раввин живёт в Иерусалиме в новом многоэтажном жилом комплексе в престижном районе. Так вот, до 2015 года дом был заселён на треть, а сейчас он полон — живут там в основном купившие квартиры богатые французские евреи. К чему это наблюдение? Верный признак и веками отточенное чувство опасности перед катаклизмом. Инстинкт самосохранения.

За эти три года Франция пережила ещё несколько терактов. К примеру, известный инцидент в Ницце, когда террорист на грузовике на скорости въехал в толпу, собравшуюся на Лондонской набережной смотреть знаменитый фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Я случайно не оказался там, прилетел только на следующий день. Густота воздуха и оцепенение всегда лёгкой и ветренной Ниццы тогда поразили. А по государственному французскому ТВ дикторы рассказывали, что де это был несчастно влюблённый гей и от неразделённой любви совершил это убийство. Мол, его нужно понять и простить…

Потом были выборы. Французы хотели перемен. Франция, по выражению французских газет, была беременна новым Де Голлем. Но вместо нового вождя Пятая республика получила Макрона. Технологично сформированный политический голем из популизма и денег старой европейской финансовой знати. Французы почувствовали себя обманутыми снова.

Перманентное давление на традиционный уклад жизни, чрезмерный приток мигрантов в большие города, разрушение провинциальных алгоритмов французской жизни не могли не привести к эмоциональному взрыву.

Катализатором, или последней каплей, которая переполнила чашу, стало резкое повышение государством топливных акцизов, и как следствие — розничные цены на бензин и дизель выросли почти вдвое. Стихийно сформировалось движение "Жёлтые жилеты". Протесты решено было проводить по субботам.

Объяснения властей про "зелёную энергетику" не удовлетворяют французскую публику. Особенно в провинции в сельхоз районах. Где вы видели трактор на солнечных батареях? Разве что луноход. Резкое повышение цен на дизельное топливо делает продукцию французских фермеров не конкурентной не только в соседних европейских странах, но даже на внутреннем французском рынке.

Да дело тут, конечно, не в экологии. Повышение цен на топливо перераспределяет финансовые потоки в пользу европейских энергетических корпораций. А не граждан. Тут кстати заметить, что с подобной дилеммой сталкиваются во многих ведущих государствах. К примеру, у нас, в России, в подобной ситуации правительство заняло сторону граждан и запретило корпорациям поднимать розничную цену на топливо, а акцизы подняли. То есть тут вопрос приоритетов. Макрону корпорации ближе.

Так вот, в последнюю субботу условно мирные протесты вышли из-под контроля. Как будто кто решил воспользоваться ситуацией и радикализировал протесты в погромы. В центре французской столицы вандалы разрушают памятники, грабят магазины на Елисейских Полях, жгут банки и машины. Напротив Триумфальной арки баррикады. В ход идёт слезоточивый газ и дубинки. Полно пострадавших и раненых. Из 130 поступивших в больницы Парижа пострадавших большинство полицейские(!). Арестовано в последнюю субботу более 400 манифестантов. Погибло уже два человека. По всей стране протестовало, по данным полиции, больше 50 тысяч "жёлтых жилетов", но, очевидно, больше. В соседней Бельгии также начались шествия людей в "жёлтом"… Всё происходящее не может не вызывать ассоциаций с так называемыми цветными революциями.

Конечно, я допускаю, что Макрон действует из лучших побуждений и хочет только как лучше. Но в отсутствии политического и управленческого опыта делает только хуже. И вот уже "зелёный налог" превращается во "французский Майдан". Визуально парижские картинки в СМИ всё больше напоминают фоторепортажи из Киева 5 лет назад, когда в запале "революции гидности" киевляне разнесли и пожгли весь центр украинской столицы.

Погромщики в Париже уже не столько про топливо и другие несогласия с властями, а всё громче требуют отставки Макрона и его правительства. В газетах чаще мелькает слово "революция". Словно её призрак снова бродит по улицам Парижа.

Эманюэль Макрон, 40-летний амбициозный банкир, пробившийся из низов, словно персонаж Виктора Гюго, ведёт Пятую республику к краху. Воспитанник старых европейских финансистов, мечтающих вернуть мировой финансовый центр в Европу, уверенно и системно разрушает ткань государственного управления. Стремление перехватить общеевропейское лидерство у канцлера Германии Ангелы Меркель, стать новым Наполеоном Европы застилает глаза президенту Франции. Он, мягко говоря, не любит свой народ, называет его bones pour rien (ни для чего негодным). Французы отвечают взаимностью.

Неумолимо Париж накрывает украинский майданный сценарий. Чем для Франции закончится это испытание? Устоит ли Пятая республика или будет учреждена Шестая? Пока одни вопросы.