Москва — не Париж. Французский сценарий в России невозможен

Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем российские власти отличаются от французских.

Власти Франции пошли на уступки "жёлтым жилетам". Премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.

— Никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации… Насилие должно прекратиться, — заявил он. — После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами.

В общем, временно договорились. А как ранее говорили, "с погромщиками переговоров не будет", "протестное движение вылилось в неприемлемые формы". Макрон, находясь на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, посылал протестующим проклятия и обещал всех жёстко наказать.

Полагаю, это только разогрело толпу. Откровенно хамское поведение президента. В любой другой стране её лидер, если бы у него началось такое, всё бросил бы и приехал, чтобы начать диалог. Ну вот теперь там говорят о готовности начать диалог. Ага, когда уже имеют как минимум четыре трупа, сотни раненых, десятки разгромленных магазинов, учреждений, сожжённых машин.

Правда, не очень понятно, как во Франции будут вести этот диалог, а главное — с кем. У движения "жёлтых жилетов" нет лидеров, способных управлять процессом. К тому же к акциям протеста уже присоединилось огромное количество как левых, так и правых радикалов, которых не так просто успокоить. Да и вся системная оппозиция поддержала протесты, требуя как минимум досрочных парламентских выборов.

Впрочем, самим протестующим уже и этого мало. Они требуют ни больше ни меньше — отставки правительства и президента.

Ситуация очень напоминает события в Киеве 2013–2014 гг., когда всё тоже началось вроде бы из-за пустяка. Вроде тоже протест начали приличные люди, представители среднего класса, ряды которых быстро разбавили радикалы с дубинками и цепями, а потом и вовсе вытеснив их, превратив мирный протест в погромы. И тоже президент страны сначала делал вид, что ничего не происходит, потом обещал восстановить торжество законности. И если сначала протестующие требовали отставки премьера, который в итоге был вынужден уйти сам, то очень быстро главной целью кампании стала отставка президента. Чем всё закончилось — мы помним.

В России такое не происходит, как бы ни мечтали на Западе проделать тут нечто подобное.

Пытались, и не раз, но не складывалось. Почему? Может, потому что у нас полиция злее? Да нет — у Макрона точно злее и решительнее, как результат —сотни раненых, большая часть из которых сами полицейские, — народ платит им той же монетой.

Может, русский народ слишком пассивен и безволен? Но, кажется, это именно русский народ сто лет назад своей революцией до икоты запугал Запад, вынудив его пойти на уступки трудящимся вроде восьмичасового рабочего дня, социального обеспечения, системы страхования и т.д., что сегодня воспринимается как само собой разумеющееся и на которые сегодня обанкротившийся монетарный либерализм ведёт наступление, что и является основной причиной происходящего в Париже?

Просто дело в том, что российские власти научились не только слышать население, не только договариваться с ним, но и попросту не доводить до таких ситуаций, когда горящие бутылки и брусчатка летят в полицию, не заводить ситуацию в тупик, когда говорить уже не кому и не с кем.