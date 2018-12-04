Макрона заманили в ловушку

Журналист Игорь Мальцев — о событиях, происходящих во Франции, и "победе "жёлтых жилетов".

Ну что, будем считать, что "жёлтые жилеты" победили Макрона. На полгода решением французских властей отложено повышение тарифов на бензин и дизельное топливо в стране. У всех наблюдателей — что из числа членов Евросоюза по соседству, что в России — смешанные чувства как по поводу самих протестов, так и по поводу их счастливого разрешения. Результат — кроме, собственно, отложенных тарифов — слегка сгоревший Париж, сожжённые машины, магазины и четыре трупа, а также покалеченные журналисты телеканала Russia Today, которые пострадали от полиции и резиновых пуль.

Нет, конечно, раненых было гораздо больше — просто то, что пострадали журналисты от действий полиции, — это такой звоночек антироссийским оппозиционерам, которые так долго нахваливали "свободное волеизъявление граждан в Париже", что стало понятно, чего бы они хотели видеть на улицах Москвы. Как будто бы мы не знали.

Кстати, именно мастурбирующие на парижские протесты местные журналисты как бы случайно не говорят одного — что повышение тарифов на топливо во Франции было назначено за счёт "экологического налога". То есть — это прямой результат действий экологических и левых активистов, то есть вполне социально близких нашим "оппо" политических сил.

На самом деле всё ещё интереснее — европейское наступление на двигатели внутреннего сгорания, на использование топлива (и конкретно дизеля) — это не изолированные спонтанные выступления, это огромная кампания, которая сначала затронула самую богатую страну ЕС — Германию. Dieselverbot — запрет на движение по городам Германии дизельных авто — был прямым результатом давления со стороны Grune (партии зелёных) , Linke (левых) и прочих экологов.

В какой-то момент дизельные машины вдруг были объявлены главным источником загрязнения воздуха в немецких городах. Ой, как интересно, потому что ещё совсем недавно, когда европейцев пересаживали с бензиновых двигателей на дизельные, проводились гигантские кампании по доказательству, что дизель это экологично, чисто и экономично. И вдруг… Как мы помним, всё началось с того, что в США устроили совершенно безобразный скандал: доказали, что микрочипы в немецких машинах "обманывают" насчёт реального содержания выхлопа во всех этих "фольксвагенах", "ауди" и "порше", и началось. Причём началось ровно тогда, когда стало понятно, что американский автопром вчистую проигрывает немецкому. То есть началась торговая война на американской территории, а потом её перенесли на территорию противника и тут уже "полезные идиоты" принялись разрушать отечественный автопром, при этом нарушая права человека, как им вздумается.

Вообще-то, конечно, они не идиоты. Просто, как показывает нам пример Greenpeace, нет существа продажнее эколога. Так что партия Grune знает, что она делает и сколько это стоит. Ну а у левых Германии вообще официальный слоган, который можно увидеть на демонстрациях "Сдохни, Германия". Вот эти милые люди под разговорчики об экологии, стремительно подтасовывая факты и цифры, пытаются лишить миллионы немцев собственности. Нормально? Нет, не нормально. И ещё менее нормально то, что немцы, которые "попадают" на дикие деньги из собственного кармана, тем не менее не выходят на улицы, не объявляют Меркель "вором" (как было написано у парижских протестующих про Макрона) и продолжают верить своему правительству, как до этого верили своей полиции, которая так и не в состоянии защитить их от приезжих убийц и насильников. А выходить с протестами против оборзевших левых и зелёных — как продемонстрировали населению немецкие СМИ — себе дороже, тут же окажешься нацистом, правым экстремистом и вообще Герингом.

Мда, вообще-то Геринг тут плохой пример, потому что именно он — основатель движения в защиту животных и окружающей среды в Германии. О чём нынешние стараются, конечно, не вспоминать. В принципе — в планах "экологов" после дизеля уничтожить и бензин и пересадить всех на электромобили, причём общественные, потому что автомобиль сам по себе — символ социального неравенства. А в прекрасном будущем все должны быть нищими и голосовать за левых и зелёных. И в этом им помогают американские демократы и лично Сорос, несмотря на то что давно уже разослана методичка "упоминание Сороса в любом тексте считать проявлением теории заговора и махровым антисемитизмом". Ну да, как говорил герой "Обыкновенных подозреваемых": "Дьявол убедил всех в том, что он не существует".

Но. Мы смотрим на протесты и бойню на улицах Парижа против экологического налога на топливо и видим, как город громят именно те силы, которые продавили этот налог через правительство. Вот такой Уроборос. Парадокс? Нет. Это Макрона заманили в ловушку и теперь бьют его по сусалам — чтобы знал своё место. Кто бенефициар всего этого праздника, который всегда с тобой? Тот, кому сильная экономика Европы — как кость в горле. И вот это точно не Россия. Так что ответ вполне очевиден.

А тем временем немецкие СМИ стараются не очень сильно педалировать тему парижских протестов, потому что копеечное повышение цен на топливо — это мелочи по сравнению с массовой насильственной де-факто экспроприацией автомобилей у граждан числом в пять миллионов. Тут надо поосторожнее с близкими географически примерами — тут можно и рейхстаг спалить.