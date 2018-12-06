США имеют право выйти из любого международного договора. Но при чём здесь РФ?

Профессор ВШЭ, американист Александр Домрин — о ДРСМД и двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

На днях государственный секретарь США Майк Помпео объявил очередной ультиматум нашей стране: России даётся 60 дней для "возвращения" к выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Если этого не произойдёт, то США "приостановят свои обязательства по договору", что фактически означает разрыв договора. Заявления Помпео следовало ожидать, поскольку президент США Дональд Трамп уже говорил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД. Вину за это американский лидер возложил на нашу страну. Об этом же сказал во время своего недавнего визита в Москву помощник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомню, что ДРСМД был подписан Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 километров) и меньшей (500–1000 километров) дальности.

В соответствии с договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР. Договор предусматривал процедуры проверки инспекторами, которым надлежало следить за уничтожением ракет противоположной стороны.

Согласно ст. 3 договора, уничтожению подлежали советские ракеты средней дальности (РСД-10 "Пионер", "Р-12", "Р-14" и крылатые ракеты наземного базирования РК-55) и американские ракеты "Першинг-2" и "BGM-109G". А также ракеты малой дальности: советские ОТР-22 "Темп-С", ОТР-23 "Ока" и американские "Першинг-1А".

В том, что касается уничтожения ракет, договор был действительно выполнен уже через три года. К июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — свои 846 комплексов. В этом отношении договор был более выгоден для Америки, поскольку СССР обладал более чем двойным превосходством перед США в данной категории вооружений. Однако договор продолжал своё действие в той части, которая обязывает наши страны не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

За прошедшие 30 лет много воды утекло. К настоящему моменту сложилась парадоксальная ситуация: теперь около десятка стран мира производят ракеты средней и меньшей дальности. Однако ДРСМД связывает ограничительными обязательствами только две страны — США и Россию. Если американское руководство считает, что это создает угрозу национальной безопасности США, ничто не мешает ему действительно выйти из договора. Но к чему тогда голословные обвинения в адрес Москвы?

Были прецеденты. Ровно 17 лет назад, в декабре 2001 года, президент США Джордж Буш — младший заявил об одностороннем выходе из краеугольного договора периода разрядки между СССР и США — Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) 1972 года. В качестве основания была использована норма американского права — "фундаментальное изменение обстоятельств" (fundamental change in circumstances).

Для того чтобы было понятно российским читателям, эта норма означает то же самое, что и крылатая фраза из "Брата-2" гениального Балабанова: "Где твоя родина, сынок?" Америка Буша-младшего говорила: "Мы заключали Договор ПРО с СССР. Где ваша страна? Произошло фундаментальное изменение обстоятельств. Нет такой страны — нет наших договорённостей!"

Мне представляется очень символичным, что действия США по демонтажу современного миропорядка, худо-бедно сохранявшегося несколько десятилетий (это касается не только разрыва ДРСМД), происходят в 25-ю годовщину принятия российской Конституции.

На сайте американского правительственного Агентства международного развития (US AID) до сих вывешены гордые слова о том, что эта организация, изгнанная из России в 2012 году, имела непосредственное отношение к разработке конституции нашей страны. А кроме конституции — к первой части Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и Земельного кодекса РФ, позволившего покупать, продавать и владеть земельной собственностью.

Статья 15 (4) российской Конституции декларирует верховенство "общепризнанных принципов" международного права и говорит о том, что в случае коллизии между национальным и международным правом приоритетом обладает международное право.

Для тех, кто не в курсе, в международном праве нет нормативного акта, содержащего исчерпывающий перечень "общепризнанных принципов". То есть в декабре 1993 года Россия подписалась соблюдать несуществующие "общепризнанные" принципы. Мы сами себя загнали в этот угол!

В Конституции США есть фраза о том, что международное право является "частью нашего права". Но нет ни слова о том, что в случае коллизии между национальным и международным правом приоритетом обладает международное право. Только национальное!

С 1994 года я преподавал право в десяти американских университетах, в том числе международное право. Если нам есть чему учиться у американцев, то именно этому: национальные интересы превыше международных обязательств.

Повторюсь: Америка имеет право выйти из ДРСМД. Но при чём здесь Россия?