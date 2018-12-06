На Украине нет такого дна, которое она не сможет пробить

Политолог Андрей Тихонов — о решении Верховной рады вернуть Степану Бандере звание героя страны.

К любым процессам, происходящим на Украине, у нас принято относиться с сарказмом. Мол, нет такого дна, которого там не могут пробить. Лишь немногие впадают в лёгкую грусть и задумчиво ковыряют в бороде вопросом, как же они могли так оскотиниться.

Ну, допустим, националисты на Украине были всегда. Но ведь и в любой стране СНГ их как грязи. Более того, как хорошо известно, постсоветские общества имеют схожую социальную структуру и вынуждены решать схожие внутренние проблемы. И всё же почему-то именно Украина превращает свою национальную судьбу в пошлый и кровавый водевиль. Пытаясь нащупать эту дурную специфику, мы неумолимо упираемся в фигуру Бандеры.

По правде говоря, это довольно странная фигура. Человек с внешностью серийного маньяка всю жизнь страдал, сидел, терпел поражение за поражением. В конце концов был ликвидирован советским агентом — чуть ли не газеткой прихлопнут. Не на трибуне был застрелен, а когда возвращался из магазина с пакетом. И это икона украинских националистов?! Какие националисты — такая и икона!

Но дело, конечно, не в историческом Степане Бандере, а в том культе, который удалось раздуть вокруг него в стране. Можно предположить, что его маньяческий образ стал отражением кривизны души украинских националистов. Но это будет мистика. На практике же колоссальные усилия для романтизации образа Бандеры были приложены Западом ещё в советские годы. Прежде всего украинской диаспорой в Канаде. И это пригодилось. Вполне могло не сработать, но сработало, и Бандера стал аватаром постсоветской Украины. Сначала альтернативным, а с 2014 года герметизировал там всё идеологическое пространство.

И когда сейчас мы слышим о том, что Бандере собираются присвоить звание героя, мы удивляемся не этому факту, а тому, что он до сих пор не герой. Ведь говоря "Украина", мы уже подсознательно говорим "Бандера". Это ж как надо было деградировать, чтобы выбрать отцом нации какого-то мутного деятеля, всё "величие" которого заключается в подписании каких-то деклараций, которые никогда не были реализованы!

Вообще же фрейдистское стремление получить отца, пусть даже такого убогого, как Бандера, было свойственно молодым нациям первой половины XX века. А украинцы пытаются в современных условиях повторить устаревший трюк. Какие сейчас молодые нации? ЕС, куда так стремится Киев, становится плавильным котлом, в котором нации исчезают под давлением миграционного давления с юга. Если бы Украина действительно хотела стать национальным государством, она бы бежала от Европы как от огня. Но не украинцам решать свою судьбу, шизофреническая идеология уготована и навязана им Западом. Украина нужна как колония, и для закрепления колониального статуса любые средства хороши. В том числе и Бандера.

Поэтому, может быть, на Западе кто-то и возмутится, что на Украине прославляют нациста. Но им в очередной раз объяснят, что Бандера был борцом против "советской и нацистской оккупации". Польша, конечно, будет категорически против. Но что там эта Польша? Колония Украина предназначена вовсе не ей. Она и сама в какой-то степени Украина, только чуть более успешная. А больших боссов Бандера устраивает. Они прибыль считают, им не до исторических параллелей.

Тем же, кто считает, что "это всё у хохлов" и у нас такого не может быть никогда, советую осмотреться вокруг. Например, обратить внимание на книгу "Вызываю дух генерала Власова", написанную статусным демократом первой волны. Попытки реабилитации нацистских преступников являются сильной тенденцией на всём постсоветском пространстве.