Спасибо, Британия. Русские олигархи оставят деньги в России?

Политолог Дмитрий Родионов — о приостановке выдачи инвестиционных виз со стороны Великобритании.

Британские власти до конца года приостановили выдачу инвестиционных виз для пересмотра механизма их выдачи. Якобы в рамках борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью.

Напомню, инвестиционные визы — это механизм получения иностранными гражданами вида на жительство, а впоследствии и гражданства, если те вкладывают в страну (в ценные бумаги, государственные бонды или бизнес) крупные суммы. В Британии, например, для получения вида на жительство в течение двух, трёх и пяти лет нужно вложить 2, 5 или 10 миллионов фунтов стерлингов соответственно.

Теперь программа снова заработает лишь тогда, когда к условиям получения визы добавят аудит финансовых и бизнес-интересов заявителей и запретят использовать в качестве инвестиций государственные облигации.

Выдача "золотых виз" — обычное дело для многих стран. Хочешь стать гражданином — инвестируй! В Европе подобная практика сложилась давно, особенно часто этим пользуются выходцы из стран постсоветского пространства для легализации в Евросоюзе. Олигархи, главным образом российские, скупают недвижимость, предприятия, футбольные клубы. До сего момента всех это устраивало: наши получали европейское гражданство и возможность спокойно жить и работать (в том числе отмывая заработанные дома денежки), европейские власти получали миллиардные инвестиции.

Но что-то пошло не так. Нет, конечно, борьба с деньгами "сомнительного происхождения" — это хорошо и правильно, но почему этим занялись только сейчас?

— Мы больше не будем терпимо относиться к людям, которые не хотят играть по правилам и пытаются обмануть систему, — заявила министр иммиграции Великобритании Кэролайн Ноукс. Она уверена, что новые меры "дадут уверенность в том, что только настоящие инвесторы, желающие поддержать британские предприятия, могут получить выгоду от британской иммиграционной системы".

И да, нужно ли пояснять, что эта мера прежде всего направлена именно в отношении россиян? Об этом напрямую говорит Bloomberg, подчёркивая, что нововведения больше всего повлияют на российских олигархов, привыкших хранить капитал и обучать детей в Британии.

Напомню, информация о том, что Великобритания изучает правомерность выдачи "виз инвестора" сотням зажиточных россиян, появилась ещё в сентябре. Тогда СМИ сообщили, что МВД проверяет около трёх тысяч виз, выданных с 2008 по 2015 год. Почему-то власти Британии посчитали, что некоторые россияне могли получить визу за деньги, нажитые коррупционным путём.

Стоит также напомнить, что в марте стало известно о намерении британских властей арестовать активы российских граждан. Ещё ранее Тереза Мэй пообещала заморозить государственные счета РФ, если найдёт доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан.

Наверное, миллиарды российских денег, пришедшие в Британию, несут такую угрозу. Видимо, на эти деньги не стадионы ремонтируются, не рабочие места для британцев создаются, а "новичок" закупается.

И да, смешно слышать о "грязных деньгах" от Британии, которая давно превратилась в "прачечную" для такого капитала. Напомню, что крупнейшие в мире офшоры — остров Мэн, Каймановы острова, Бермуды, Гибралтар — принадлежат Британии.

Только кому вы сделаете хуже, сэры-пэры?

Почему Британия всегда была так привлекательна для российских (и не только) олигархов? Да просто потому, что деньги всегда ищут, где им комфортнее, а Лондон всегда считался тихой гаванью для средств, в том числе полученных не очень честным путём.

Теперь он избавляется от этой репутации. И деньги отправятся дальше по миру искать более комфортное пристанище. Вполне вероятно, что они могут вернуться и в Россию, где создаются условия для инвестирования.

И для России это хорошо, если деньги начнут вкладывать тут, хорошо, что они утекут не на остров Мэн, не в Израиль, не в Сингапур, а останутся в стране.

Да, это прекрасно. Как санкции способствуют развитию собственно российской экономики, так давление на российские капиталы за рубежом способствует деофшоризации!

И да, самая большая проблема для Лондона как для мирового финансового центра в том, что уйдут не только россияне, но за ними могут потянуться и остальные, когда увидят, что Британия более не является надёжным местом для хранения денег. Сначала уйдут те, кто действительно нечестно заработал, кому есть чего бояться. Но потом может начаться паника и побегут уже все. А за частными побегут и государственные капиталы…