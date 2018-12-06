Что бы ни создавали украинские националисты, получится дивизия СС

Писательница Диана Кади — о том, зачем Киев бездумно восхваляет гитлеровских солдат.

На заседании Верховной рады принят документ, приравнивающий нацистов к ветеранам Великой Отечественной войны. Здесь Украина не одинока — ещё полгода назад президент Латвии Раймонд Вейонис также утвердил закон, поставивший знак тождества между солдатами нацистской Германии и освободителями Европы от фашизма. Но это "упущение" Киев быстро навёрстывает. Русофобия — это единственный товар, которым может торговать держава, разрушившая свою промышленность.

Такое развитие событий закономерно: Украина в своих антироссийских взглядах демонстрирует пугающую последовательность. Вот только что делать жителям Незалежной, если этот закон их не только оскорбляет, растаптывая память о подвигах их дедов, но и сулит им тяжёлые последствия?

Любое движение в сторону "Правого сектора"* — это всегда лифт, едущий только вниз. И здесь я говорю даже не о запрещённой в России террористической организации, а о постоянном дрейфе Украины "вправо": сначала к мягкому национализму, потом к жёсткому с протестами на Майдане и сожжением людей в Доме профсоюзов в Одессе. Языковые законы, запрет въезда в страну по "расовому признаку" — это я про недавнее эмбарго на посещение Украины российскими мужчинами от 16 до 60 лет.

И всё это не предел. Следующий и вполне закономерный шаг в данной нацистской логике — насильственное построение полностью мононационального государства. И это в стране, где, помимо украинцев, живут русские, венгры, крымские татары, болгары, румыны и десятки других национальностей. Хотелось бы, кстати, у них спросить: а вы догадываетесь, что будет дальше? Ведь украинские националисты "уроки Гитлера" усвоили очень хорошо. Главный из них — это то, что "титульная нация" может быть только одна.

Отдельный привет российским либералам, с пеной у рта доказывающим, будто "на Украине нацистов нет". Да. Ни одного нет. И нынешнее решение Рады — это тоже, видимо, "кремлёвская пропаганда".

И снова хочется обратить на происходящее внимание западных партнёров, Израиля, а также ЕС, ПАСЕ, ООН и прочих международных организаций, которые демонстративно игнорируют рассвет фашизма на Украине.

10 лет назад Европарламент даже целый "день памяти жертв сталинизма и нацизма" учредил. С намёком, что Красная армия — того же цвета, что вермахт и СС.

Благодаря попустительству Запада этот украинский шаг — не предел. Следующим, видимо, будет создание концлагерей для "неправильных" национальностей. Если, конечно, до того с киевским режим не произойдёт то же, что с гитлеровским в 1945 году.

Ну а депутаты Верховной рады, послушно проголосовавшие за очередной циничный закон, вновь подтвердили тот самый анекдот с этническим колоритом: "Что бы ни пытались сделать украинские националисты, у них всегда получается дивизия СС "Галичина"*.

*Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.