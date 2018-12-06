Бизнес на русской крови

Журналист Андрей Бабицкий – о покупке собственниками "Альфа-банка" мексиканской нефтегазовой компании.

Марксистский тезис о том, что у денег нет родины, нуждается в некоторой корректировке, поскольку иногда, а то и вовсе довольно часто родина у денег имеется. Речь идёт о тех случаях, когда бизнес активно участвует в решении проблем, возникающих у страны, которую этот бизнес считает своей. Это может быть и благотворительная деятельность, и инвестиционная поддержка нуждающихся в притоке денежных средств отраслей, и помощь в разработке новых технологий, в которых нуждается государство, взаимодействие с властями разных уровней в развитии гуманитарных и человекосберегающих программ, которые могут не приносить большой прибыли.

Национально ориентированный бизнес существует. И в последние годы, когда на Россию оказывается колоссальное давление извне, деловые круги России должны были окончательно определиться с вопросом, что для них важнее — родина или благосостояние. Именно с таким вызовом приходится постоянно иметь дело отечественному капиталу в тех обстоятельствах, которые напрямую связаны с санкционной политикой Запада. И надо сказать, что очень многие предпочли сделать свой выбор в пользу России, куда за последние годы начали возвращаться активы, финансы, где получили регистрацию крупные фирмы, ранее предпочитавшие иметь прописку в офшорах для минимизации налогов.

Но есть и примеры иного рода. Транснациональный капитал с российскими корнями, единственной целью которого является извлечение максимального дохода, чутко отслеживает все решения об ограничительных мерах, накладываемых западными странами на Россию, чтобы не дай Бог не влететь по невнимательности в какую-нибудь подсанкционную зону деятельности. Один из самых ярких примеров такого капитала — это давно уже выбравшаяся за пределы России бизнес-империя российского миллиардера Михаила Фридмана. Нашим гражданам он известен прежде всего по одному из самых крупных российских банков — "Альфа-банку".

И вот свежая новость. Одна из структур Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra Oil & Gas. Об этом говорится в сообщении связанной с ним компании DEA, которая зарегистрирована в Германии. Размер инвестиций в эти объекты оценивается в $2 млрд на протяжении следующих пяти лет. Источники сообщили агентству Bloomberg, что сумма сделки составит около $500 млн. По информации агентства, это крупнейшая сделка в области нефтедобычи в Мексике со времен открытия нефтяного сектора для иностранных инвесторов в 2013 году.

Казалось бы, а что тут такого. Российские деньги работают во всех уголках планеты, и это скорее хорошо, нежели плохо. Почему бы Фридману не заработать на мексиканской нефтянке?

Проблема, однако, заключается в том, что российская нефтедобыча, из которой за последние годы ушли деньги западных энергетических гигантов, отчаянно нуждается в новых инвестициях. Да, такие инвестиции сопряжены с известным риском, поскольку в этой сфере вовсю работают западные санкции. Например, Америка ввела запрет на продажу России нефтедобывающего оборудования. Соответственно, если средства, вложенные в развитие российской нефтедобывающей отрасли, по мнению "наших западных партнеров", будут как-то не так вложены или потрачены, то инвестору это может выйти боком. Его зарубежные активы и средства окажутся под угрозой.

Фридману и его совладельцам такой поворот событий явно представляется нежелательным, поэтому они предпочитают развивать мексиканский бизнес, а не отечественный.

Ну да Бог с ней с Мексикой! В трудовой биографии миллиардера есть эпизоды куда более выразительные, с очевидной антироссийской подоплекой.

В 2016 году действующий и по сей день украинский филиал все того же "Альфа-банка" принял решение публично встать на защиту Украины, которая, по его глубочайшему убеждению, подверглась военной агрессии со стороны России. На сайте финансово-кредитной организации появилось не оставлявшее ни малейшей возможности для двойного толкования заявление об оккупации Россией Донбасса и Крыма. Шум вокруг той истории быстро затих, поскольку российский "Альфа-банк" начал яростно отбиваться, доказывая, что к деятельности украинского подразделения он никакого отношения не имеет. Может, так оно и есть, но управляет обоими подразделениями и является их главным бенефициаром именно Михаил Фридман в компании с ещё парой человек.

Кроме всего прочего, следует упомянуть, что именно через украинский филиал "Альфа-банка" перечисляются зарплаты военнослужащим, которые за четыре с лишним года успели собственноручно отправить на тот свет несколько тысяч мирных жителей Донбасса. Фракция "Единой России" даже хотела поставить вопрос об участии структур банка в незаконном финансировании АТО. Депутат Евгений Фёдоров предлагал обратиться с соответствующим запросом в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет. Но потом он почему-то снял вопрос с повестки, и история канула в лету.

А в прошлом году мобильный оператор "Киев-стар", также принадлежащий Фридману, принял решение о финансировании производства кинокартины "Киборги", в которой прославляется подвиг воинов АТО. "История о легендарных защитниках донецкого аэропорта не оставит равнодушными большинство украинцев", — комментирует начальник департамента маркетинговых коммуникаций компании "Киевстар" Юрий Черненький". Это выдержка из пресс-релиза к фильму, опубликованного на сайте кампании.

Да, есть капитал без родины, индифферентный, для которого одинаково близки и чужды все страны и континенты. Он занят производством денег, и больше ничего его не интересует. Но есть еще и капитал, который не тяготится причастностью к гибели русских людей. И очень любопытная деталь. Фридман и его совладельцы весьма чувствительны к мнению украинцев о себе. Об этом свидетельствует тот факт, что они явно не желают оскорбить чувства украинских патриотов. На сайте Национального банка Украины Фридман и один из совладельцев бизнес-группы Хан указаны как граждане Израиля, еще один совладелец Кузьмичев и председатель Совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен — как граждане России. А уже на сайте российского "Альфа-банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

А вы говорите Мексика!