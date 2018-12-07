Навстречу XVIII съезду. Перезагрузка

Политолог Алексей Мартынов — об очередном съезде партии "Единая Россия" и мировых рекордах.

Сегодня стартовал очередной съезд партии власти. "Единая России" на протяжении 17 лет сохраняет за собой этот статус. По сути, партия и президент Владимир Путин как бессменный и неоспоримый её лидер на открытых выборах получают бесспорную поддержку большинства наших граждан все эти годы. Качество и чистота выборов не просто совершенствуются раз от раза, а возведены почти в абсолют.

В 2016 году "Единая Россия" сумела добиться конституционного большинства на выборах в Государственную думу. В сентябре этого года партия в очередной раз подтвердила свой успех на региональных выборах. Несмотря на анонсированную пенсионную реформу, широкую общественно-политическую дискуссию по этому поводу и в крайне неприятной конъюнктуре для власти в целом. Вообще в мировой практике при проведении пенсионной реформы и других необходимых, но крайне непопулярных реформ, партия власти всегда проигрывает следующие выборы. "Единая Россия" в сентябре провела своих кандидатов (в том числе в ряде проблемных регионов) в первом же туре в 22 губернаторских кампаниях из 26.

По итогам Единого дня голосования единороссы сохранили контроль в региональных парламентах и даже там, где не получили абсолютного большинства, сумели сформировать межфракционные коалиции и провести своих председателей региональных парламентов. Практически все городские парламенты, где проходили выборы 9 сентября, также остались под контролем партии власти.

Такой своеобразный мировой рекорд. В условиях проведения непопулярной пенсионной реформы "Единая Россия" получила в совокупности порядка 60% всех мандатов на региональных выборах. Только в нескольких регионах единороссы не получили абсолютного большинства, но и там сохранили устойчивое влияние.

О чём это говорит? Несмотря на крайне непростую внешнюю и внутреннюю обстановку, партия остаётся системообразующим государственным институтом. Единая Россия развивается вместе с обществом, это своего рода зеркало представлений подавляющего большинства граждан о том, как и куда должна политически развиваться страна.

Партия меняется, партия растёт, партия соответствует современным требованиям коммуникаций со своими избирателями и всеми гражданами страны.

Сегодня первый день работы XVIII съезда обозначил ряд направлений этой партийной работы на нескольких дискуссионных площадках. Общий лейтмотив "партия должна быть понятнее, ближе, ещё более открытой для всех граждан России". На дискуссионных площадках съезда звучат предложения участников дополнить устав партии чётко сформулированными тезисами идеологической преамбулы, в которой будут закреплены основные цели как партии, так и каждого её члена. Благополучие человека: его здоровье, социальная защита, достойная жизнь, современная инфраструктура и комфортная среда для жизни. Идеология единства и суверенитета страны, тысячелетняя история общих побед и испытаний, общая культура и государственная традиция. Важным в новых подходах обозначен принцип лидерства развития. То есть в постоянном "повышении качества жизни людей, в образовании и науке, модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности".

В ходе первого дня работы съезда анонсировано создание Высшей партийной школы "Единой России". Где партия будет готовить свои кадры — административные и политические. В качестве преподавателей приглашены лучшие специалисты и практики, учёные, социологи, политтехнологи. Активно в эту работу будут вовлечены и выпускники конкурса "Лидеры России".

Во второй день работы состоится пленарное заседание с участием всех делегатов, где все представленные на дискуссионных площадках сегодня предложения будут вынесены на голосование. Съезд также изберёт новый состав высшего совета партии и утвердит новый устав. В работе XVIII съезда партии власти, как ожидается, примут участие президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.

Прогнозы некоторых "диванных аналитиков" оказались, мягко говоря, несостоятельными. Партия "Единая Россия" остаётся важнейшим общественно-политическим институтом для всей страны.