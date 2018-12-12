Содержание Конституции зависит от каждого из нас

Политолог Андрей Тихонов — об изменениях в основном законе страны и о том, почему не следует переписывать Конституцию в зависимости от конъюнктуры.

Конституция России появилась в неоднозначных обстоятельствах, но четверть века спустя невозможно не признать: основной закон доказал свою способность обеспечивать гармоничное взаимодействие ветвей власти и стабильность политической системы.

Огромным достижением политической системы Российской Федерации является практически полная незыблемость Конституции. Изменения в неё вносились считаное число раз. Это касалось, в частности, укрупнения субъектов Федерации и изменения срока полномочий президента и парламента. Все ключевые положения оставались неизменными на протяжении всех этих лет. Даже у парламентской оппозиции не возникает соблазна переписывать основной закон. К правилам игры привыкли, и менять их нет никакого резона.

Такое положение дел резко контрастирует с положением дел на Украине, где во всю Незалежную мощь идут дискуссии о внесении изменений в Конституцию. И обсуждение, к сожалению, касается не исполнения минских соглашений, согласно которым Украина должна внести изменения в основной закон. Политики всех окрасок рассуждают на тему, как бы им по-новому расписать полномочия ветвей власти. Ведь несбалансированная Конституция Украины делает просто неизбежным двоевластие президента и Верховной рады. Чему свидетелями мы были совсем недавно, когда Порошенко был вынужден прямо на парламентской трибуне экспромтом менять придуманное им чрезвычайное положение. Каждый новый украинский президент пытается переписать Конституцию под себя. Многочисленные претенденты на власть не отстают — одни предлагают суперпрезидентскую модель, другие парламентскую и т.д. Кому что выгоднее.

Российская власть действует исходя из иной логики. Основной закон принят на референдуме, и его надо исполнять. Может быть, он и нуждается в корректировке, но это дело будущего. Стабильности политической системы невозможно достигнуть без уважения к Конституции. "Единая Россия" уже много лет является партией конституционного большинства. Но никаких инициатив по переписыванию основного закона от партии не идёт. Хотя у иных на этом месте фантазия могла бы развернуться вплоть до учреждения монархии.

Президент Владимир Путин не раз выступал против ситуативного изменения основного закона под текущую конъюнктуру. Этого не произошло, например, в 2007 году, когда силу набирала так называемая партия третьего срока. Товарищей просто попросили не суетиться. Незыблемость конституционных принципов куда важнее сиюминутной целесообразности. И подтверждение этому мы видим в развитии страны на протяжении почти двух десятилетий. Если бы Конституция у нас латалась в угоду начальству — не видели бы мы ни восстановления обороноспособности, ни многих других вещей.

При этом Конституция никак не препятствует обновлению политической системы. Но это обновление будет идти на путях преемственности. То есть уважения к основному закону и сложившейся в стране политической культуре.

Но Конституция — это не только политика. В ней прописаны принципы, на которых строится наше государство, — равенство всех перед законом, право на труд, здоровье, право на свободу изъявления своего мнения, запрет на цензуру. Эти права должны быть гарантированы вне зависимости от колебаний мировой конъюнктуры или "хотелок" отдельных политиков.

Воплощение в жизнь положений Конституции, её единообразное применение на всей территории страны является необходимым условием развития страны. Но этого всё же недостаточно. Конституция — это форма, а уж каким она будет наполнена содержанием — зависит от каждого из нас.