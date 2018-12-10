Почему Украина без России не может, как бы ни хотела

Политолог Дмитрий Родионов — о заявлениях украинских депутатов о торговле с Москвой.

Россия является крупнейшим торговым партнёром Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

— Это самая крупная страна по товарообороту, самый большой товарооборот у нас именно с Российской Федерацией. И за последний год, как бы Порошенко ни рассказывал, товарооборот увеличился на 25 процентов, — заявил он.

Мураев абсолютно прав. Более того, он ничего нового не сказал. Об этом оппозиционные политики на Украине заявляют регулярно. Другой вопрос, что такие заявления, как правило, носят популистский характер и частота их возрастает по мере приближения выборов.

Тем не менее, несмотря на то что Мураев повторил, казалось бы, прописные истины, многие обыватели могут об этом просто не знать. Согласитесь, если вам 24 часа в сутки 7 дней в неделю из каждого утюга доказывают, что Украина воюет с Россией, информация о том, что именно со "страной-агрессором" у неё самый большой товарооборот, звучит несколько странно.

Повторюсь, обыватель может об этом и не знать. Ведь речь идёт не о товарах народного потребления, которые он каждый день видит в магазинах. Хотя и там до сих пор иногда встречаются российские продукты, которые порой даже маркируются — "продукция страны-агрессора", что скорее увеличивает интерес к ним.

Нет, речь идёт о тех вещах, без которых не будет работать украинская экономика, украинское производство, соответственно, не будет самих украинских товаров.

Мураев упоминает углеводороды, ядерные ТВЭЛы, продукты химической переработки. Ну, с углеводородами — понятно: газ Украина покупает всё равно российский, только траверсом и втридорога, точно так же теперь и с углём. По химии зависимость тоже неслабая, так как высокая цена на газ делает местную продукцию просто нерентабельной, тем более что многие производства остались на "временно оккупированных территориях". И по ядерному топливу России нет альтернативы. Не первый год рассматривают в качестве альтернативы США, но реакторы-то на Украине советские, они построены с учётом единого промышленного комплекса, и не факт, что воспримут американскую продукцию.

Кстати, о едином промышленном комплексе. Он таковым оставался, по сути, все годы украинской независимости, несмотря на появление границы, таможни и т.п. Он так строился ещё в эпоху индустриализации, что-то производилось на Украине, что-то в России, и обе республики дополняли друг друга. Рушить всё это после распада единой страны было бы глупо и крайне дорого — ведь потребовалось бы искать альтернативных поставщиков (чья продукция ещё не факт что подошла бы), альтернативные рынки.

Но в 2014-м грубо вмешалась политика. Закрылась зона свободной торговли, прекратилось сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса и в других важных отраслях.

Да, России тоже пришлось несладко, ведь Украина тоже производила некоторую часть продукции для наших предприятий, альтернативы которой не было. Но России перейти на импортозамещение всё же проще, чем Украине, хотя бы из-за разницы в экономических потенциалах. Так что России прекращение поставок определённых товаров скорее пошло на пользу, простимулировав развитие собственного производства.

А Украина? Может ли она поддерживать остатки высокотехнологичных производств без комплектующих из России? Может ли она самолёты одна собирать? Нет. Впрочем, нынешние власти, которые активно продолжают взятый на самом деле ещё в 1991-м году курс на сворачивание индустрии и переквалификацию страны в "аграрную сверхдержаву", этот факт совсем не смущает. Даже несмотря на то, что официально они продолжают делать громогласные заявления о том, что страна возрождает промышленность без России, хвалятся "успехами" ВПК, которые на деле оказываются фейками.

А кто-то всерьёз верил в 2014-м, что Украина сможет стать полностью экономически независимой от России, что её сможет заменить Евросоюз, ассоциация с которым подавалась едва ли не как немедленное вступление в него или хотя бы доведение уровня жизни до европейских показателей?

Верили. Хотя Москва предупреждала: нельзя сидеть на двух стульях, нельзя быть участниками двух экономических пространств — европейского и евразийского, надо выбрать что-то одно. Украина в итоге выбрала европейское, что означало закрытие для неё евразийского, постсоветского, — но, главным образом, российского.

Только открылись ли для Украины европейские рынки? Внезапно (но только для тех, кто ни черта не понимал в экономике) выяснилось, что украинская высокотехнологическая продукция, даже комплектующие для неё, Европе вообще не нужны — там свои есть, зачем им конкуренты с постсоветского пространства, которые действительно могли производить конкурентоспособные вещи?

То же с другими продуктами, в том числе — питания. Хотя для них Украине выделили квоту, но чисто символическую, я бы даже сказал, совершенно издевательскую.

А это значит, что, как бы ни бесновались политики, навязать свою волю бизнесу им будет не так просто. Как непросто будет разорвать гуманитарные и исторические связи между нашими народами. Вопрос лишь в том, как долго будут продолжаться эти попытки и какова их конечная цель. Если цель — сделать Украину ресурсным придатком Запада с 10 миллионами населения, необходимыми для вывоза леса и обслуживания земли новых хозяев, то, возможно, они таки добьются успеха. Но сегодняшние экономические показатели говорят о том, что сделать это быстро не получится.