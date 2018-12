Перед лицом хаоса

Писатель, сценарист, публицист Дмитрий Петровский — о проблемах нынешних условно-либеральных СМИ США.

Теории заговоров существовали во все эпохи. Я уверен, что в те времена, когда хомо ещё не вполне стал сапиенсом, обезьяны из одного племени собирались в кучки и опасливо косились на одинокого питекантропа из другого, мирно сидящего в углу пещеры: смотри, вот он, кто на самом деле втихаря правит всем нашим обезьяньим миром.

И всё же: это непостоянное поветрие. Есть времена, когда жидомасоны, галактические советы старейшин и криптоколонии Великобритании интересуют только особо впечатлительных граждан, над которыми остальные только беззлобно иронизируют. В иные же периоды горячка конспирологии захватывает массы, а безобидные чудаки становятся пророками и диктаторами. Одним из китов, на котором стояла идеология Третьего рейха, была именно конспирологическая идея: миром правят евреи, и этот порядок необходимо изменить.

Когда смотришь американское телевидение и наблюдаешь за настроениями в соцсетях, невозможно отвязаться от мысли, что мы опять вступили в один из таких периодов. Поглядывая новости и комедийные шоу, я даже с некоторой гордостью замечаю: теперь в виртуальной, творимой "ящиком" реальности миром правит Россия.

Начиная с последних президентских выборов и до сегодняшнего дня наша страна и её президент Владимир Путин прочно прописались на федеральных каналах. Шоу Джимми Феллона и шоу Киммела, тоже Джимми, CNN и Comedy Central: все наперебой соревнуются в том, кто удачнее спародирует Путина.

Оригинальностью образы не поражают: Путин изображается жёстким, немногословным мачо с характерным русским акцентом. Бывшим разведчиком, мастером единоборств, готовым в любой момент достать пистолет и перевести конфликт из холодной фазы в горячую. В Saturday Night Live (комедийное телешоу формата "Вечернего Урганта") актёр, играющий Путина, появляется перед камерой с голым торсом, отсылая нас к известным фотографиям президента с охоты. У Джимми Киммела ролик с силовой тренировкой Vladimir Putin подмонтирован к другому, где экс-президент США Барак Обама машет гантельками по полтора кило, с действительно смешным слоганом в конце: Be strong like a rock, not weak like Barack ("Будь крепок, как кулак, а не слабак — как Барак"). Стивен Колбер в своём шоу изображал походку российского президента: шагая, Путин двигает только левой рукой, правая лежит вдоль туловища неподвижно. "Это затем, чтобы иметь возможность быстро вытащить пистолет, который у него всегда наготове", — объясняет Колбер. Зал одобрительно внемлет. В общем, ничего нового. Интересно другое: почти во всех передачах Путин изображается в паре с Дональдом Трампом, и в абсолютно всех Трамп играет подчинённую ему роль.

В первый раз после американских выборов-2014 "Путин" в Saturday Night Live обращается к народу США с поздравлением: мы выбрали вам нового президента, он вам понравится. В следующей передаче Vladimir в роли Санта-Клауса появляется вместе с Трампом и тогдашним госсекретарём Рексом Тиллерсоном: эти двое общаются, как старые друзья, на смеси русского и английского, "Трамп" в исполнении Алека Болдуина выставлен полным идиотом, который вообще не понимает, о чём речь, но старается не подавать вида. Совсем недавно русский и американский "президенты" снова засветились на SNL по случаю G-20: "Путин" братается с саудовским принцем, "Трамп" ревнует. У Comedy Central "президенты" были мультяшные: там Путин в амплуа опытного офицера спецслужб пытается инструктировать Трампа, Трамп болтает чепуху и хвастается my friend Vladimir новыми рубашками. Наш президент с тоской смотрит на часы.

Конечно, мы всё понимаем. CNN, NBC, Comedy Central — все они как бы шутят, а на самом деле отрабатывают повестку. А повестка у партии поставивших на Хиллари и проигравших известна: русское вмешательство, Трамп — агент Кремля, импичмент, досрочные перевыборы. Вытащить из шкафа уже полузабытые образы времён холодной войны, сдуть с них пыль, осовременить — и вперёд. Отставки президента они вряд ли добьются, но загонять его в угол и заставлять в сотый раз доказывать, что русским он не друг, получается вполне успешно.

И всё же никакая пропаганда (а то, что мы наблюдаем на американском ТВ — пропаганда чистая и беспримесная) не усваивается массами, если массы к ней не готовы. А они готовы, причём готовы по обе стороны невидимых баррикад. У сторонников Трампа нет CNN, зато есть Алекс Джонс, который на своём ютуб-канале на полном серьёзе рассказывает, как глобалистские элиты добавляют в воду тайный раствор, из-за которого лягушки становятся геями, — и это смотрят миллионы.

Всё это — варианты теорий заговоров, которые непопулярны в стабильные времена, но неизменно захватывают общество во времена неспокойные. Европу сотрясает миграционный кризис и уличные протесты, в Америке трамписты не на жизнь, а на смерть бьются с антитрампистами, фитиль пороховой бочки Ближнего Востока горит, и никто не знает толком, как его потушить. Перед лицом надвигающегося хаоса гораздо проще верить в то, что некие таинственные силы держат всё под контролем, что это "так задумано". Пусть это будут враги, киношные злодеи, инопланетяне с Марса — главное, они разумны, а значит, их можно понять и, при необходимости, договориться. А тот жёсткий, уверенный в себе и немногословный парень, которым американские комики показывают Путина, — он, согласитесь, больше других подходит на роль того, кто держит в своих руках невидимые приводные ремни. Того, кто контролирует ситуацию.

Проблема нынешних условно-либеральных СМИ Америки не в том, что они рассказывают вещи, в которые сами, скорее всего, не верят. Это как раз нормально. Проблема в том, что, преследуя свои цели (манипулирование действующим президентом), они совсем не задумываются о том, что будет, если массы им поверят. А главное: что будет, если то, во что они поверят, им ещё и понравится.