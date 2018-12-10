Достойно уголовного преследования. Для чего Украина разрывает договор с Россией

Политолог Денис Денисов — о прекращении Киевом действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Российской Федерацией.

Украина прекратила действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Российской Федерацией. Верховная рада проголосовала за прекращение договора 6 декабря, а уже 10-го соответствующий закон подписал Пётр Порошенко.

Надо сразу отметить, что у этого договора было изначально два фактически равнозначных измерения. Первое — прикладное, конкретное, регулирующее весь спектр взаимодействия государств, определяющее наиболее приоритетные сферы сотрудничества и подтверждающее максимально близкие и конструктивные взаимоотношения. Второе — символическое, образное, в рамках которого подтверждалась вековая связь Украины и России, а также фиксировалось совместное будущее.

Во время подготовки и подписания договора закономерно, что стороны имели свои цели и задачи, которым должен был способствовать этот документ. Для Украины и её президента Леонида Кучмы договор отлично вписывался в рамки стратегии многовекторности (напомним, что у Украины времён Кучмы было порядка 20 стратегических партнёров), и вполне логичным выглядело подписание такого документа с безусловно основным экономическим партнёром. У российского президента Бориса Ельцина мотивация была несколько иной. Во-первых, этим договором демонстрировалась приоритетность взаимоотношений с Украиной. Во-вторых, закреплялись ключевые позиции в сфере безопасности. В-третьих, демонстрировалось, что Украина продолжает входить в геополитический ареал Российской Федерации.

Изначально договор был наполнен качественными и правильными смыслами, но, с другой стороны, отсутствовали действенные механизмы контроля и реализации достигнутых соглашений. Как следствие, двадцать лет он исполнял роль символа единства, на фоне волн напряжённости и разногласий.

Первым испытанием для договора стало его десятилетие, пришедшееся на президентство на Украине Виктора Ющенко. Уже тогда в окружении украинского президента звучало множество мнений о необходимости прекращения договора и отдаления от России. Но победила более рациональная точка зрения, согласно которой "лучше худой мир, чем добрая война". Экономическая целесообразность оказалась приоритетней политических авантюр. Ну и, конечно, надо отметить, что политическая система того времени не была полностью подчинена президенту, а шаг по денонсации соглашения мог спровоцировать очередной политический кризис. В итоге украинские партнёры поступили по принципу "не навреди" и не делали ровным счётом ничего, чтобы договор был прекращён.

В настоящий момент становятся всё более очевидными промахи времён президентства Виктора Януковича. Если бы тогда договор был наполнен новыми смыслами и эффективными механизмами, отвечающими духу времени и двусторонних связей, многое в истории могло бы пойти иначе. Но этот период в истории так и останется временем нереализованных возможностей в рамках российско-украинских отношений.

Теперь же нынешние руководители Украины совершенно открыто с трибун заявляют, что расторжение договора это ни много ни мало, а часть общей большой стратегии "разрыва с колониальным прошлым и переориентации на Европу", а если быть более точным, стратегии, направленной на тотальный отрыв Украины от России и всего русского.

Как это часто бывает, объясняя мотивы своих действий, украинские политики вызывают лишь печальную улыбку. Так и в нынешнем случае Пётр Порошенко заявил, что: "Договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международные суды и другие международные инстанции к России как нарушителю этого договора и норм международного права". То есть теперь, по логике Порошенко, Украина больше не будет обращаться с жалобами на Россию в международные инстанции?

Не надо забывать, что де-факто на Украине активно проходит избирательная кампания (правда, до сих пор никто точно не может ответить, завершиться ли она выборами) и подобные поводы крайне необходимы Петру Порошенко, отчаянно пытающемуся завоевать 1–2% поддержки со стороны населения. Не даром с момента введения правового режима военного положения на всех телеканалах наблюдается тотальное засилье украинского президента и обслуживающих его "говорящих голов". Теперь, после разрыва Договора, для Порошенко остаётся единственный возможный шанс привлечь к себе внимание — совершить провокацию, причём очень вероятно, что против граждан Украины.

Стоит сказать, что с денонсацией Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной двусторонние отношения не прекращаются и дружба между народами, сотрудничество в сфере экономики и партнёрство между сотнями организаций России и Украины продолжаются. Но в то же время представители киевской власти уже анонсировали пересмотр порядка 40 межгосударственных соглашений, и можно с высокой долей вероятности ожидать прекращения их действия.

С позиций стратегии киевского режима это целесообразно и совершенно оправданно (особенно если западные партнёры готовы компенсировать экономические убытки от таких действий), но с точки зрения здравого смысла и интересов украинского народа, конечно, такие действия как минимум тянут на уголовное преследование их инициаторов.

Не стоит забывать, что в недалеком будущем очень вероятна смена людей в Киеве, принимающих ключевые политические решения, и, думаю, тогда никто особо не удивится, если украинские партнёры выйдут с инициативой возобновить действие Большого договора.