Есть у конституции начало…

Журналист Андрей Бабицкий — о Дне Конституции и несостоятельности критиков Основного закона государства.

Нынешнюю российскую конституцию сложно считать уникальным явлением, хотя, строго говоря, любая конституция уникальна. Тем не менее по ряду фундаментальных норм она мало чем отличается от большинства европейских аналогов. Её положения вырабатывались в то время, когда Россия перенимала опыт Запада, гарантирующий каждому гражданину своей страны соблюдение его прав. Частью Конституции РФ является Всеобщая декларация прав человека, ратифицированная большинством государств. Это значит, что наши гуманитарные приоритеты совпадают с теми, которые считаются сегодня обязательными для всех.

Критики российской власти не переносят своё отношение к сложившейся в стране системе вещей на Основной закон, поскольку в нём закреплены абсолютно те же права и обязанности, что и в чтимых ими европейских демократиях. В конституции есть место свободе слова, собраний, вероисповедания — всему тому, чем привыкли представители либерального сообщества осенять себя, отпугивая бесов "кровавой путинской тирании".

Россия в качестве правопреемника СССР пока не до конца осмыслила свою связь с предыдущими формами общественного и государственного существования. Простой перенос западного опыта на российскую почву оказался местами нелогичен и искусственен.

Нам методом проб и ошибок приходится искать собственный путь взросления и бережного отношения к человеку, который, да, конечно, должен быть свободен, но, как показали обстоятельства, в первую очередь защищён и накормлен. Для голодного и не обладающего необходимыми познаниями гражданина, который постоянно озабочен, как ему прокормить свою семью, свободы — это бессмысленное обременение. Он просто не будет знать, как ими распорядиться.

Порядок общественных базовых ценностей, считавшийся безусловным в 90-е годы прошлого века, к нашему времени претерпел существенные изменения. Это не нашло отражения в конституции, хотя национальная идея — вернее, её элементы — сегодня видится совершенно иначе.

В этом смысле нынешний Основной закон является переходным — в будущем его, вероятно, придётся менять, поскольку произошёл коренной перелом. На внешнеполитическом пространстве Россия сумела отстоять свой суверенитет и право вести самостоятельную политику, тогда как в предшествующий период она видела себя прилежным учеником в европейских и американских прихожих. Такую же роль отводили нам наши несостоявшиеся учителя, которые оказались понижены в ранге до "наших партнёров".

Что касается внутренней политики, то, как мне кажется, она ещё до конца не сформирована. Борьба с бедностью, коррупцией, рост благосостояния, развитие производства, импортозамещение — это всё прекрасные цели, которые тем не менее не связаны одной общей идеей, ответом на вопрос: что такое Россия, каково её предназначение, какой её помыслил Господь?

Господни жернова мелют медленно, доктрина собирается по камушку — по крайней мере, все вопросы поставлены, однако в обществе царит изрядный разнобой. Раскол, разделивший Россию во время революции, не преодолён и по сей день, поэтому единая национальная идея, которая во всех своих аспектах была бы приемлема для каждого, всё ещё не найдена. Именно это состояние поиска и составляет конституционный контекст.

Знаменитая уваровская формула "православие, самодержавие, народность" была попыткой сложить национальную идею из традиционных и органичных форм русской жизни, но революция поставила на этих усилиях крест. Когда будет опознана и принята всеми новая сумма безусловных ценностей, на которых зиждется существование человека, государства и общества, тогда непременно потребуется серьёзно менять конституцию или писать новую. Пока особой необходимости в этом нет.

Но и, наконец, важно помнить и о том, что в конституции является предметом постоянных претензий со стороны части так называемых русских патриотов. Им крайне не нравится, что в законе закреплены культурные и территориальные национальные права народов, входящих в состав многонационального российского народа.

Многонациональность — это фундаментальный и крайне важный параметр русской цивилизации, которая складывается как соединение самых разных, иногда кажущихся немонтируемыми культур, что сказывается на особенностях национального характера — терпимого к многообразию верований и особенностей национального быта. Потому норма о "многонационалии", в высшей степени не симпатичная отдельным нашим националистам, я уверен, переживёт эту конституцию и спокойно, с чувством собственного достоинства и полного права поселится в новой. С Днём Конституции, дамы и господа!