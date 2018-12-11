Тяжелейшая травма невежества

Политолог Анна Фёдорова — о реакции общества на сбор подписей против семьи с онокобольными детьми, которая арендует квартиру в Москве.

Невероятно, но случай со сбором подписей против соседства с семьёй, в которой проживают онкобольные дети, показывает, что жители нашей страны просто не отличают мифологию от реальности и не знают, чем инфекционные заболевания отличаются от неинфекционных. Не говоря уже о том, что это крайне серьёзный симптом гражданского нездоровья общества, пренебрежение общечеловеческими этическими ценностями.

Причём это касается не только онкологии. Когда люди узнают, что у кого-то ВИЧ, от человека начинают шарахаться, как будто это передаётся воздушно-капельным путём. Эти истории показывают, что медицинское просвещение нам супернеобходимо.

Важно знать, что людям с онкологией не нужно получать разрешение где-то жить. Они обладают такими же гражданскими правами, как и все остальные. И они имеют право жить, учиться, работать на равных со всеми условиях. Таких людей дискриминировать преступно. Всё, что мы можем и должны им давать, — поддержка и забота. А государство должно помогать им лечиться.

Бороться с такими деструктивными "согражданами" можно только просвещением и ссылками на законы: то, чего она требует, абсолютно незаконная история, которая не должна и не может быть выполнена.

При всей моей личной антипатии к этому человеку и подобным заявлениям, я не вижу оснований для возбуждения дела. Мне кажется, что негативная информационная публичность, которую она получила, и дурная слава — достойная "награда". Может, та информационная "раскрученность", с которой она столкнулась, поможет ей сделать выводы.

Хочу напомнить про ещё один случай разрушительной гражданской активности — недавно в Савёловском районе местные активисты не дали открыть прачечную для бездомных.

У нас действительно растёт гражданская активность, но появляются вопросы — мы формируем общество эгоистов, агрессивных владельцев собственности или мы будем бороться с такими проявлениями?

Считаю, что намеренно душить негативную активность не стоит. Нужно противопоставлять свою конструктивную позицию. И делать это должны мы все: волонтёры, активисты, общественники и простые граждане.