Пашинян может переформатировать Закавказье

Глава сектора Кавказских исследований РИСИ Артур Атаев — об итогах выборов в Армении.

29 сентября этого года новый армянский руководитель Никол Пашинян дал старт переговорам о внеочередных парламентских выборах, а уже через 72 дня в Армении был сформирован новый парламент. Для Армении был задан новый темп политической жизни. Обещание, данное им в прямом эфире в Facebook о сжатых сроках подготовки к выборам, было сдержано. Для Армении стиль Пашиняна очень привлекателен: он ездит в общественном транспорте и очень много общается с обычными гражданами. Этим он напоминает раннего Ельцина, который, так же как и нынешний армянский премьер, пришёл к власти на волне всенародной любви и большой популярности.

Власть в Армении Пашинян берёт в свои руки последовательно и агрессивно. Перед тем как забрать большинство в парламенте, его "Мой шаг" получил 81 процент голосов в Совете старейшин Еревана. Именно после этой оглушительной победы и был поставлен вопрос о внеочередных парламентских выборах. После этого успеха в Ереване армянские революционеры стали связывать формирование нового парламента с дальнейшим экономическим успехом в стране. Это был очень мягкий "негласный ультиматум" населению. Пашинян вывел прямую зависимость между формированием нового законотворческого органа и возможными инвестициями в экономику. Этот приём удался и дал конкретный политический результат.

Теперь такой же результат Пашинян должен продемонстрировать на международном уровне. Очевидно, что лидер Армении это чётко осознаёт, потому что его первое заявление привлекло внимание всех ведущих мировых политических сил. Даже от лояльного к России, но очень осторожного Сержа Саргсяна заявления о нежелании становиться членом НАТО в условиях многовекторной политики добиться было невозможно.

Нынешнее армянское руководство чётко осознаёт, что в условиях членства Турции в НАТО и усиления турецко-азербайджанских отношений членство в Североатлантическом альянсе не является для Армении реальным направлением политики.

Наличие евразийского вектора в армянской внешней политике является в данном случае для Армении возможностью преодоления экономической блокады со стороны Турции и Азербайджана. На фоне усиления в регионе тройственного политико-экономического союза Турция — Азербайджан — Грузия новому армянскому руководству необходим новый политический и экономический вектор.

Таким вектором развития в так называемом евразийском ключе могут стать абхазское и юго-осетинское направления внешней политики. На фоне возрастающих капризов грузинских властей по поводу перевозки отдельных видов товаров (в частности, зерна) по Военно-Грузинской дороге может быть в очередной раз поднята тема Абхазской железной дороги и Военно-Осетинской автомагистрали. В ситуации, когда Армения практически на 70−75% зависит от поставок грузов по Военно-Грузинской дороге, экономическая уязвимость Армении слишком высока.

Пока на абхазском и осетинском направлениях активно работают политические структуры и институты Нагорного Карабаха. Фактически большому закавказскому союзу Турция — Азербайджан — Грузия сформирована малая геополитическая альтернатива Абхазия — Южная Осетия — Нагорный Карабах.

Активное сотрудничество между Сухумом, Цхинвалом и Степанокертом в гуманитарной и образовательной сферах постепенно перерастает на экономический и политический уровни.

Возможно, новое политическое руководство Армении будет использовать это для усиления своих позиций путём выстраивания отношений с политическим руководством Абхазии и Южной Осетии. Сухум и Цхинвал к этому готовы. Надо осознать, что официальный Ереван в данной конфигурации может выступить посредником между Грузией с одной стороны и осетинским и абхазским руководством — с другой. Это, в свою очередь, в перспективе может способствовать началу переговоров по открытию альтернативного Верхнему Ларсу многостороннего автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамаг для армянских грузов.

Подчеркнём, что Пашинян не является заскорузлым политическим лидером, которого сковывают закавказские условности и ограничения. В ситуации, когда уровень политических и экономических ожиданий со стороны армянского социума завышен, армянские политики новой генерации во главе с Пашиняном способны сформулировать "нестандартную повестку дня". А излишняя активность геополитических и цивилизационных противников Армении будет этому способствовать.

Надо отметить, что в рамках форума ЕАЭС Пашинян уже продемонстрировал определённую самостоятельность, указывая на то, что ряд членов Евразийского союза являются армянскими геополитическими противниками, явно позиционируя таким образом Казахстан и Беларусь. Вероятно, таким образом Пашинян сделал заявку на новый формат позиционирования Армении в ЕАЭС.

Напомню, на последнем саммите ЕАЭС Пашинян дал чётко понять лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, который до этого жёстко высказался в адрес политического руководства республики, что Армения будет самостоятельным игроком на евразийском поле. Не стоит сбрасывать со счетов возможную причину подобной риторики — текущее председательство Армении в ЕАЭС и конфликт вокруг командования ОДКБ. К тому же белорусский лидер не скрывает своих симпатий к экономически сильному Азербайджану.

Выборы в парламент республики показали, что Николу Пашиняну удалось переформатировать политический ландшафт Армении, но насколько он сможет закрепиться в качестве одного из полноценных евразийских лидеров, покажет время.