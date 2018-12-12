Детский сад в "вашингтонском обкоме"

Американист, профессор факультета права НИУ "Высшая школа экономики" Александр Домрин — о том, что Вашингтон переместил Россию в список стран, куда туристам "можно ехать".

Ура, товарищи! Государственный департамент США пересмотрел отношение к России в плане безопасности для американских туристов!

Вашингтон переместил Россию в список стран, куда туристам "можно ехать", хотя и необходимо проявлять "повышенную осторожность".

При этом американские власти по-прежнему не рекомендуют жителям страны путешествовать по Крыму или на Северном Кавказе.

Давайте разбираться!

Антироссийская истерика в Америке в последние годы сыграла с "вашингтонским обкомом" злую шутку. Чем больше в американских СМИ появлялось русофобских материалов и чем больше там писали об антиправительственных "белоленточных" выступлениях, тем больше самим американцам хотелось приехать в нашу страну для того, чтобы убедиться, что так всё и есть на самом деле!

Только сегодня утром я опубликовал в "Фейсбуке" собственную переписку семилетней давности с моим американским студентом Джейсоном из Michigan State University, где я преподавал в 2010 году. Умный, хороший мальчик начитался американских газет, насмотрелся местного телевидения и ровно семь лет назад в этот день прислал мне такое письмо: "Протесты в России нарастают! Надеюсь, что вы в безопасности, и вам ничто не угрожает". Узнав от меня, что я преподаю в Оклахомском университете, Джейсон облегчённо вздохнул: "Whew! Пронесло! Рад, что вы в безопасности в Оклахоме!"

Реальная история, между прочим!

Что же мы видим на самом деле?

Есть в английском языке такое понятие, как reality check, то есть "проверка на достоверность".

Ещё в начале этого года на сайте Би-би-си был размещён материал, согласно которому число американских туристов, которые за первые три квартала 2017-го (с января по сентябрь) посетили Российскую Федерацию, выросло… на четверть!

Согласно официальной статистике Федеральной службы безопасности РФ и российского Федерального агентства по туризму, к концу прошлого года рост числа туристов из США составил 26%.

Что ещё интереснее — посещение России американскими бизнесменами по деловой визе выросло на 18%.

С 2015 года очевиден реальный тренд роста интереса к нашей стране со стороны граждан США. И уверен, что не только граждан США. Андреа Годфри из британского туристического агентства также говорит о том, что интерес к России в её стране растёт с 2015 года.

Понятно, почему Государственный департамент США до сих пор не рекомендует американцам посещать Крым! Чтобы граждане их страны своими глазами не увидели возрождение полуострова, якобы оккупированного злобными русскими империалистами. И понятно, почему он не рекомендует членам ЛГБТ-сообщества, запуганного самими же западными СМИ, не посещать "дикий" Северный Кавказ. Но вот об "угрозах терроризма" в России Госдеп уже не говорит. Значительно проще получить пулю в лоб в самих Соединённых Штатах с их уровнем преступности!

Путешествие на "Транссибирском экспрессе" остаётся одним из самых желаемых событий как для американских туристов, так и для жителей туманного Альбиона, свидетельствуют эксперты.

Как говорил президент Линкольн, "можно обманывать часть народа всё время, и весь народ — некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время". Почаще бы американцы вспоминали эту фразу своего великого лидера! Кстати, одержавшего победу в Гражданской войне 1861–1865 годов, в частности, благодаря поддержке великой России!