Американская колония пытается объявить войну России

Политолог Денис Денисов — о заявлении Петра Порошенко относительно инцидента в Керченском заливе.

Великий Джордж Оруэлл, смотря с небес на Порошенко, наверное, недоумевает и немного завидует такому полёту мысли и фантазии украинского верховного главнокомандующего. И это неудивительно, ведь в риторике Порошенко "военная агрессия" — это вовсе не война. Начиная с апреля 2014 года и с реализации так называемой антитеррористической операции, оказывается, был мир, добровольцы донбасских республик, именуемые киевским режимом на начальном этапе сепаратистами, одним взмахом руки и после голосования парламента становятся коллаборантами соседнего государства. В параллельной реальности украинского президента мало кто уже может разобраться, но вместе с тем совершенно ясным и чётким остаётся его основной стимул: вопреки всему, несмотря ни на что, он должен остаться у власти.

Порошенко совершенно не важно, какие для этого потребуются ресурсы и сколько жизней заберёт его стремление, для него главное достичь цели, потому что, если он её не достигнет, вероятнее всего, дни его будут сочтены.

Удивительно, но украинские СМИ (в подавляющем большинстве лояльные по отношению к нынешнему киевскому режиму) даже особо не акцентируют внимания на заявлении Порошенко, сообщившего о войне с Россией, комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News. МИД Украины также не комментирует подобные заявления, понимая их природу. Складывается впечатление, что Порошенко находится в отдельной вселенной от остальной Украины и живёт исключительно по своим выдуманным принципам и законам.

Но вернёмся к реальности. "Мы не согласны с такой трактовкой, речь идёт о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России со всеми вытекающими последствиями для нарушителей", — парировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Порошенко.

Если оторваться от вымышленной реальности Порошенко и посмотреть на современную Украину, находящуюся в подвешенном электоральном цикле, в разрезе общественного мнения, некоторые шаги украинского президента всё же можно объяснить. Так, по декабрьским данным КМИС, 82% жителей Украины негативно оценивают социально-экономическую ситуацию в стране, в то время как позитивной её считают 0,9%. Среди людей, которые негативно оценивают ситуацию в стране, возлагают вину за такое положение дел на "некомпетентных и/или коррумпированных государственных деятелей, находящихся при власти" — 78,6%. В то же время только 5,6% выбрали вариант ответа, согласно которому причиной плохой ситуации в государстве является "военная агрессия России", это, видимо, и есть реальный электорат Порошенко.

По данным, предоставленным группой "Рейтинг", около 2/3 жителей Украины считают, что введение военного положения в ряде регионов Украины обусловлено желанием Порошенко перенести президентские выборы. И только 31% считает, что это действие будет способствовать повышению обороноспособности страны. В свою очередь большинство — 60% — не поддерживает введения военного положения в 10 областях Украины.

Крайне неприятная социология для украинского президента и его консультантов, однако у них в настоящее время просто не остаётся инструментов влияния на внутриполитическую ситуацию в стране, кроме как радикализировать общество и приводить его в состояние страха, угрозы, войны.

"Мизантропская" сущность киевского режима уже не один раз демонстрировалась как гражданам Украины, так и международному сообществу, но наши западные партнёры традиционно для себя продолжают политику двойных стандартов, а своих ставленников они будут поддерживать до последнего. Даже несмотря на то что от этого страдают миллионы граждан государства, с которым они граничат. Просто для них Украина — это в первую очередь ресурсная и человеческая база, фактически колония, с которой соответственным образом и можно поступать.

С приближением ориентировочного срока окончания действия правового режима военного положения на Украине, видимо, риторика украинской власти будет ещё более резкой и конфронтационной. Самое же страшное, что за этим могут последовать безумные провокации, — в первую очередь против своего населения, преследующие одну цель: обвинить Россию и таким образом продлить действие военного положения и, как следствие, отсрочить проведение президентских выборов.

Думается, никто уже не сомневается, что, пока наши заокеанские и в меньшей степени европейские партнёры будут удовлетворены Порошенко, будет позволено в нарушение конституции и законов Украины ему оставаться у власти, при этом мнение обычных граждан в этой истории никого из наших партнёров не волнует.

Резюмируя всё, нужно сказать, что украинский народ сейчас переживает очередную страшную трагедию в своей истории. В свою очередь русский народ, как показывает многовековая история наших взаимоотношений, никогда не оставит в беде украинцев, а это значит, что пройдёт, будем надеяться, не так много времени, наши государства будут жить в мире и никто не сможет этому помешать.