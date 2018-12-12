Политолог Дмитрий Фетисов — о новых законопроектах, касающихся распространения ложной информации и оскорбления государственных символов страны.

В России давно сформировался тренд, когда обычные люди, не погружённые в специфику информационных технологий, заходят в Сеть и не могут разобраться, где правда, а где фейк. Это наиболее ярко проявляется в случае крупных ЧП или трагедий. Множество соцсетей дублируют ложную информацию. Причём люди сами распространяют и верят в неё. Напомню, когда была трагедия в Кемерове, граждане быстро и легко распространяли фейки, большая часть которых шла с территории Украины. И сейчас, если какие-то блогеры из другой страны начнут распространять неправду, привлечь их к ответственности не удастся.

При этом российской несистемной оппозиции необходимо осознать, что если её представители будут распространять фейки сознательно, то им придётся отвечать перед законом.

Главный вопрос — это практическое применение. Важно понять механизм, как будет из массива информации выделяться фейковая новость, кто будет заниматься судебной экспертизой. Что касается части про установление административной ответственности за распространение в Интернете материалов, в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству или его официальным символам, то это верное решение, и оно входит в концепцию либерального государства.

Интернет и соцсети давно стали медиа, им пора понять, что такое ответственность за свою публичность.

Это практика цивилизованных стран — нести ответственность за фейки, она развита в Европе и США. Потому что, если действительно кто-то хочет критиковать власти и президента, он должен делать это в рамках закона, не переходя на личности. Президент, по сути, является символом государства. Здесь речь идёт и о власти в целом. Этот закон был необходим. Главное, чтобы при его применении на практике адекватную критику не квалифицировали как оскорбление власти.

В последние годы наметилась тенденция общественной усталости от неадекватных оскорблений в адрес власти, издевательств над российскими государственными символами. Уверен, что большая часть граждан воспримет этот закон как необходимую меру для упорядочения медиаконтента и защиты общества от злонамеренного распространения ложной информации.