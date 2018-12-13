Киевский Вий готовится к "собору"

Политолог Андрей Тихонов — о том, как на Украине пытаются создать собственную "отдельную антицерковь" и почему ведётся атака на православие.

До последнего времени слово "раскол" использовалось во вполне светском смысле. Расколы случались в театральных труппах и рок-группах, по разным вопросам в правительствах и фракциях. И только сейчас из глубины веков на нас повеяло ледяным ветром, напоминающим об изначальном значении этого слова.

На самом деле церковный раскол и в современном мире явление нередкое. На сегодняшний день специалисты отмечают около семи расколов. Но раскол православной церкви на Украине, конечно, является самым масштабным и может привести к непредсказуемым последствиям.

При этом нельзя сказать, что украинские события не вписываются в извращённую логику киевского режима. С этой точки зрения всё логично: нет для националистов слова страшнее, чем "московский", поэтому и принадлежать к Московскому патриархату украинская "национальная" церковь не может. Отрыв украинской церкви от Москвы обещает стать очередной победой в переписывании истории и размывании наследства Российской империи. Мол, забудьте навсегда такую страну, и скоро от неё останутся редкие артефакты, как от Византии.

По мысли архитекторов киевского режима, Украина должна порвать все связи с Москвой, превратиться в анти-Россию. А анти-России нужна своя отдельная антицерковь. Попытки создания такого кентавра велись с 90-х, и самым успешным проектом такого рода стала церковь Филарета (Денисенко). Но она не пользуется авторитетом у большинства православных на Украине, и без уничтожения канонической церкви и передачи храмов (в том числе Киево-Печерской лавры) новой структуре план Порошенко и его хозяев обречён на провал.

Атака на православие со стороны националистического режима ведётся неспроста. Православие играет важную роль на современной Украине. Оно выступает убежищем для значительного числа людей, задавленных ужасом повседневной жизни. Не имея сил переломить негативные тенденции в обществе, люди находят утешение в церкви, сохраняют в церковных стенах русскую культуру. Это для Порошенко и его присных поистине невыносимо. Они мечтают создать такую церковь, которая будет настраивать паству против России и освящать все преступления режима.

Но все задумки киевского режима и его западных хозяев разбиваются о непреклонную позицию священников канонической церкви. В её рядах не нашлось людей, готовых пойти на компромисс с раскольниками. Это ещё не подвиг, но как минимум нетипичное для современного мира поведение. Думается, стойкости украинским священникам добавляет тот факт, что, в отличие от жителей других регионов мира, они сталкиваются с дьяволом каждый день. Зло на Украине существует в повседневном формате, а не как что-то из ряда вон выходящее. И это не пресловутое банальное зло, а то, с которым во все времена было принято бороться, не щадя живота своего.

Тот факт, что на защиту православных на Украине поднимаются люди нецерковные, такие как боксёр Александр Усик, даёт надежду на торжество истины в этом вопросе. Полной победы над киевским режимом, конечно, пока добиться не удастся, но навязать ему изнурительную борьбу уже удалось.

Об этом свидетельствует то, в каких условиях проходит подготовка к так называемому объединительному собору, назначенному на 15 декабря. Пока даже непонятно, кто, кроме Порошенко, в нём будет участвовать. Даже присутствие Филарета, которого хотят "кинуть" с должностью, под вопросом.

На Украине вынуждены признать, что нет никакой ясности с тем, сколько продлится этот "собор", к каким результатам он придёт, примет ли он какие-то решения, или "процесс создания новой украинской поместной церкви" будет сорван.

В общем, очередное предприятие Порошенко на грани провала. Он и его кураторы явно недооценили стойкость и мужество православных Украины.