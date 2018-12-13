Противники "Северного потока — 2" начали атаку на Германию

Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Европарламент принимает резолюции по "Северному потоку – 2", не ориентируясь на страны ЕС.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2". Свою позицию евродепутаты, конечно же, мотивировали отсылками к "ключевой роли Украины в европейской сети энергоснабжения". Ну и, конечно, "старые песни о главном" — про "политический проект, представляющий угрозу для европейской энергетической безопасности".

Европарламент не в первый раз выступает против "Северного потока — 2". Совсем недавно сообщалось о резолюции, посвящённой отношениям России и ЕС, в которой содержалось прямое требование "остановить" реализацию "Северного потока – 2".

Сразу стоит сказать, что Европарламент тут не решает абсолютно ничего, да и сами по себе подобные резолюции носят рекомендательный характер. Интересны они разве что тем, кто занимается учётом русофобов в Европе, а также желающим чётко понимать, кто в европейском законодательном органе представляет интересы собственно Европы, а кто — США.

Совсем недавно, в ноябре, госсекретарь США Майк Помпео уверял своего украинского коллегу Павла Климкина в том, что они совместными усилиями остановят проект российского газопровода в Европу. Тогда многим не очень понятна была роль Украины, какие усилия в этой совместной деятельности она может приложить, учитывая, что давно является не субъектом, а объектом международной политики. 25 ноября мы это увидели.

Конечно, провокацию в Керченском проливе во многом можно объяснить стремлением Порошенко создать повод для введения военного положения и переноса выборов, однако данный инцидент буквально развязывает Западу руки для применения против России новых мер воздействия, угроз и шантажа тех сил в Европе, которые упорно не желают падать в неконтролируемый штопор новой холодной войны.

Одной из целей, которую американцы будут пытаться торпедировать, мотивируя это "российской агрессией" против Украины, и стал "Северный поток — 2". Это та самая цель, которую им не удаётся потопить который год, несмотря на все прилагаемые гигантские усилия, — тут Европа (её, скажем так, ведущие страны) стоит намертво, не поддаваясь давлению.

Повторю, нападки на газопровод на фоне очередного витка напряжённости отношений Запада с Россией резко увеличились.

Помимо уже указанных мною заявлений и резолюций, стоит отметить резолюцию, принятую на днях палатой представителей конгресса США, которая призывает европейские правительства отказаться от проекта. Понятно, что резолюция нижней палаты американского парламента носит такой же рекомендательный характер, как и резолюция ЕП. Но тенденция усиления давления налицо.

Да, США не могут просто взять и приказать той же Германии, которая является наиболее последовательным защитником проекта, отказаться от него. Но пытаются надавить. США в отношениях с Европой используют политику кнута и пряника. Кнутом могут стать какие-нибудь очередные пошлины на европейские товары. А пряником — к примеру, разрешение для европейских компаний на торговлю с Ираном.

Другой вопрос в том, есть ли у США такой пряник, который перевесит выгоды от "Северного потока — 2"? Или такой кнут, боязнь которого окажется сильнее боязни попасть в газовую зависимость от США.

Между тем Вашингтон пробует бить в разные точки, надеясь, что где-нибудь у него получится нащупать слабину Европы. И если всяческие резолюции евродепутатов, периодические алармистско-русофобские истерики американских агентов влияния в ЕС — Польши и Прибалтики — едва ли могут поколебать решимость той же Германии отстоять свою энергетическую безопасность, то у Америки есть и другие подходы. Самый эффективный из них — бить по сторонникам проекта изнутри.

Буквально вчера председатель Комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген (тот самый, кто первый в Европе предлагал ввести новые санкции против России после керченского инцидента) заявил, что власти ФРГ должны пересмотреть отношение к газопроводу "Северный поток — 2".

С нападок на Россию начала свой новый этап политической карьеры преемница Меркель на посту лидера правящей партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ещё до голосования по её кандидатуре она говорила, хоть и предельно осторожно и корректно, о необходимости ещё раз задуматься о судьбе "Северного потока — 2" из-за "поведения России".

Может ли внутреннее давление повлиять на решение самой Меркель защищать "Северный поток — 2", который она считает одним из своих достижений? Могут ли противники проекта предложить ей взамен что-то, что превысит выгоду от реализации проекта? А ведь надо ещё учитывать интересы европейских гигантов, которые вложили в него немалые деньги.

А ведь помимо Германии в строительстве газопровода заинтересована ещё и Австрия. О том, что "Северный поток — 2" снижает транспортные риски и укрепляет безопасность поставок газа в Европу, а также важен для ЕС с точки зрения макроэкономики, заявили вчера в правительстве этой страны, председательствующей в Совете ЕС.

И есть ещё, как минимум, Чехия, Словакия, Венгрия и Словения, которые могут быть заинтересованы в реализации проекта.