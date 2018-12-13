Родченков из бутылки. Кто стоит за допинговым скандалом в Австрии

Политолог Алексей Мартынов — о том, почему Кубок мира по биатлону в Австрии стал местом политической охоты на ведьм.

В новом допинговом скандале на фоне Кубка мира в Хохфильцене, который инициировала на сей раз австрийская прокуратура, заложником очередного и явно политического противостояния стала российская сборная биатлонистов. По словам участника событий спортсмена Александра Логинова, австрийская прокуратура предъявила свидетельства "100 каких-то опрошенных людей и лично Григория Родченкова".

Полагаю, что в этой истории, как и в предыдущих обвинениях беглого экс-главы российского "Антидопингового центра", политико-экономический контекст выходит на первый план. Напомню, Австрия — один из участников крупных инфраструктурных проектов с Россией, сторонник "Северного потока — 2" и противник санкций против России. А когда летом этого года президент Владимир Путин проездом посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии, где была вся элита этой страны, стало ясно, что наши "партнёры" так этого не оставят. Самостоятельная позиция Австрии подчёркнуто нейтральная, взвешенная и дружелюбная по отношению к России.

Возникают вопросы: почему это дело расследует австрийская коррупционная полиция? Не случайно ли ночные аресты происходят аккурат перед началом соревнований — также, как и демонстративные допросы?

Австрия является членом ЕС, участником разнообразных глобальных силовых структур, в том числе транснациональных. И, конечно же, по этой горизонтали достаточно много возможностей у таких серьёзных игроков влиять на австрийскую позицию. Если не на личную позицию канцлера, то, например, на силовые структуры.

Стоит отметить, что удар направлен не столько на Россию, наш спорт и на мировую медийную повестку, а, скорее, на самих австрийцев, которые явно не ожидали подобного поворота событий. Я имею в виду ту часть австрийских политиков, которая нацелена на конструктивное взаимодействие с нашей страной. Именно они являются потерпевшей стороной в этой ситуации.

Возбуждение расследования в отношении российских спортсменов выглядит как один из отработанных методов медийного давления. Месье Родченков — всего лишь инструмент в этой операции и дежурный джин, выпущенный из бутылки. Я очень сомневаюсь, что под этими обвинениями есть хоть какое-то основание. Достаточно вспомнить аналогичные скандалы прошлого года, когда даже паралимпийскую сборную России не пустили в Рио.

В России и раньше была своя серьёзная антидопинговая система. Но благодаря нападкам на российский спорт сейчас наше государство стало одним из самых активных борцов за чистоту соревнований. И надеюсь, что, несмотря на юный для политика такого уровня возраст, канцлеру Себастьяну Курцу хватит мудрости понять, чьи это проделки.