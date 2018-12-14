Шпионская сага – 2. Американские СМИ переводят дело Бутиной на следующий уровень

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян — о том, почему россиянка пошла на сделку со следствием и что её ждёт.

Колоссальное давление, которому подверглась Мария Бутина, было беспрецедентно, поэтому её решение не стало неожиданностью ни для кого. Этому способствовали условия содержания девушки, изоляция, отклонение её апелляций и даже нехватка необходимых финансов на адвокатов, судя по заявлениям её отца в СМИ. Полагаю, что выбор между 15-летним сроком и признанием вины, способным изменить ход дела, сыграл свою роль.

Вот так работает современная американская инквизиционная машина. Либо ты сотрудничаешь, либо получаешь огромный срок. Понятно также, что Мария стала заложницей определённой политической ситуации, которая сложилась в Америке, когда для внутренней борьбы используется международная повестка. Напомню, давление на Дональда Трампа со стороны так называемого истеблишмента не ослабевает и, возможно, приведёт к вопросу импичмента президенту.

Согласно условиям временной сделки, Мария не может от неё отказаться, поскольку через несколько дней её срок заканчивается. Она уже не сможет ни подать апелляцию, ни изменить пункт этого соглашения. Так как Бутина уже сказала своё "да", ответив на вопрос судьи, признаёт ли она свою вину, то этим ответом она лишь подтвердила своё согласие на сделку. В этом случае ей грозит срок уже не 15 лет, а — до 5 лет и штраф в районе 250 тыс. долларов. Но реально в американской прессе обсуждается срок в 6 месяцев заключения и штраф до 10 тыс. долларов. После того как она отбудет срок, по американским законам её ждёт депортация.

Есть и другой вариант — в рамках соглашения ей могут предложить программу защиты свидетелей, если она согласится, то начнёт активно сотрудничать со следствием, как пишут в СМИ. Потому что американская сторона искренне полагает, что Мария является сотрудницей наших специальных служб. Может быть, они также считают, что в России в спецслужбах служат девушки исключительно с рыжими волосами. И власти США, исходя из подобных предположений, намерены начать игру на другом уровне.

Американская пресса не просто всерьёз обсуждает шпионскую версию. Она считает, что работа помощницей экс-сенатора — стандартное прикрытие для специального агента Марии Бутиной. Журналисты полагают, что после серии допросов появятся новые детали и мы увидим, что криминальная основа этого дела — нарушение пункта о деятельности зарубежных агентов на территории США — только прикрытие какой-то другой деятельности, в которой подозревают россиянку.

Далее в СМИ пишут, что, когда юридические вопросы отойдут на второй план, на авансцену могут выйти американские спецслужбы. Потому что, если будет доказано взаимодействие и сотрудничество Марии Бутиной с нашими спецслужбами, "игра" начнётся на принципиально другом уровне. И не факт, что мы узнаем, как это будет происходить.

Вспомним, что произошло со Скрипалями. Полная тишина. Мы до сих пор не понимаем, какова роль Скрипалей в этом деле. Очень много разговоров сейчас ведётся о двойных играх агентов, ходят слухи по поводу деятельности дочери Скрипаля. То, что мы видим, это только то, что нам хотят показать, — вершина айсберга, как говорится. Не удивлюсь, что и с делом Марии Бутиной может сложиться аналогичная ситуация.

В глубине души я искренне надеюсь, что, после того как произойдут изменения, связанные с пересмотром статуса Марии, она, например, отправит какое-нибудь зашифрованное сообщение следующего характера: "Операция внедрения закончена. Жду дальнейших указаний".